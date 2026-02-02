Илон Мъск разкритикува адаптацията на Кристофър Нолан по „Одисея“

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск разкритикува в Х адаптацията на Кристофър Нолан по „Одисея“ заради слух, че носителката на „Оскар“ афроамериканската актриса Лупита Нионго е била избрана за ролята на Хубавата Елена от Троя (Helena of Troy).
В отговор на публикация за евентуалния избор на Лупита Нионго, бизнесменът написа, че „Крис Нолан е загубил своята почтеност“. Той публикува коментара си на фона на критики в социалните медии, където хората обвиняват филма в исторически неточности и наратив, който следва съвременните холивудски тенденции.
Elon Musk says Christopher Nolan has "lost his integrity" if Lupita Nyong'o is playing Helen of Troy in #TheOdyssey.
One X user claimed that if Nyong’o plays Helen of Troy, it is “an insult” to the Greek poet Homer, who wrote “The Odyssey” around 700 BCE, because he originally… pic.twitter.com/rDJCVhjfB8
През декември 2024 г. The Hollywood Reporter съобщи, че Нолан ще адаптира епичната поема на Омир „Одисея“, която разказва историята на пътуването на гръцкия митологичен герой Одисей към дома след Троянската война. Във филма участват известните холивудски актьори Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Ан Хатауей и Чарлийз Терон. Филмът ще излезе по целия свят на 17 юли 2026 г.
Имаше филм
Е то във филмите може всичко - спартанци с избръснати гърди и епилирани крака , диви викинги също а за Конан варварина да не говорим.
