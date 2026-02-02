Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Документалният филм „Мелания“ е събрал близо 2,9 милиона долара приходи в първия си ден (ВИДЕО)

2 Февруари, 2026 08:39 603 10

Филмът изобразява 20-те дни от живота на Мелания Тръмп преди втората инаугурация на съпруга ѝ

Документалният филм „Мелания“ е събрал близо 2,9 милиона долара приходи в първия си ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Документалният филм за първата дама на САЩ „Мелания“ е събрал приблизително 2,9 милиона долара приходи в първия си ден, според The ​​Hollywood Reporter. Според изданието се очаква филмът да се превърне в най-успешния документален филм през последното десетилетие. Очаква се „Мелания“ да събере над 8 милиона долара през първия си уикенд. Ако прогнозите се изпълнят, проектът може да надмине новия екшън филм „Safe House“ с участието на Джейсън Стейтъм.

Филмът изобразява 20-те дни от живота на Мелания Тръмп преди втората инаугурация на съпруга ѝ. Въпреки това, „Мелания“ не успява да се продаде добре в някои страни. Daily Record съобщи, че документалният филм се е провалил в шотландския боксофис, въпреки многомилионната рекламна кампания.

Към 11:00 ч. на 30 януари са продадени само 16 билета за премиерните прожекции в две шотландски кина в Глазгоу и Единбург. Variety съобщи, че Южна Африка е отказала разпространение на филма за първата дама на САЩ. Премиерата на „Мелания“ трябваше да бъде насрочена за 30 януари, но местният дистрибутор оттегли предложението.


Оценка 1.7 от 6 гласа.
  • 1 кой му дреме

    5 0 Отговор
    🐖 ви спря замундата да го извадят от магнитски и да вземе меланомия некоя лев

    Коментиран от #4

    08:43 02.02.2026

  • 2 Семейство с психични отклонения

    10 2 Отговор
    Тихият океан ще бъде преиминуван на Мелания , а слънчевата система на Доналд патока!

    08:44 02.02.2026

  • 3 честен ционист

    9 2 Отговор
    Да се благодари на Бат Митьо Пищова, лека му пръст, че я изведе на запад навремето.

    08:44 02.02.2026

  • 4 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Оревахте света за тоя селски сайт. В клуба на богатите всичко трябва да ви е на месечен абонамент. Какви са тия тарикатлъци пиратлъци. Дани като ти прати качулатите и комповете и дисковете ще ти вземат.

    08:49 02.02.2026

  • 5 Ивелина Видева

    0 1 Отговор
    Еми готино,кво?!

    08:52 02.02.2026

  • 6 Джефри Епстийн

    3 0 Отговор
    Още един от моите Приятели .

    Брет Ратнър е Продуцент и режисьор на Филма.

    Някой чуди ли си защо е приятел и на Тръмп

    И в добри отношения със Мелания..?

    08:54 02.02.2026

  • 7 Смешно

    5 1 Отговор
    Много смешно пропагандно писание. Този филм, произведен в Тръмпландия е жалка подмазваческа дейност, позор за Безос,който се чуди как да плаща на тръмп милиони за резил. Печалбата на мафията тръмп е от Безос, не от празните киносалони. Филмът е за присмех. Заради Тръмп всички творци и артисти анулираха концертите си в Кенеди център.

    08:55 02.02.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Чакаме тази да коментира педофффилските изцепки на съпруга ѝ Рижко...

    08:57 02.02.2026

  • 9 шаа

    1 0 Отговор
    Познайте коя наша медия преди 2-3 дена написа следното:

    "Мижав интерес: "Мелания" продава по едва 1-2 билета на прожекция. Почти никакъв интерес няма към биографичния филм за първата дама на САЩ"

    09:10 02.02.2026

  • 10 плевен

    1 0 Отговор
    Събина: Мижав интерес: "Мелания продава по 192 билета на прожекция".
    Венелина: "Мелания е събръла 2 900 000 долара през първия си ден".
    Момичета, пука ми за "Мелания" и за Мелания. Мъчно ми е за вас.

    09:18 02.02.2026