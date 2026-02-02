Документалният филм „Мелания“ е събрал близо 2,9 милиона долара приходи в първия си ден (ВИДЕО)

Документалният филм за първата дама на САЩ „Мелания“ е събрал приблизително 2,9 милиона долара приходи в първия си ден, според The Hollywood Reporter. Според изданието се очаква филмът да се превърне в най-успешния документален филм през последното десетилетие. Очаква се „Мелания“ да събере над 8 милиона долара през първия си уикенд. Ако прогнозите се изпълнят, проектът може да надмине новия екшън филм „Safe House“ с участието на Джейсън Стейтъм.
Филмът изобразява 20-те дни от живота на Мелания Тръмп преди втората инаугурация на съпруга ѝ. Въпреки това, „Мелания“ не успява да се продаде добре в някои страни. Daily Record съобщи, че документалният филм се е провалил в шотландския боксофис, въпреки многомилионната рекламна кампания.
Към 11:00 ч. на 30 януари са продадени само 16 билета за премиерните прожекции в две шотландски кина в Глазгоу и Единбург. Variety съобщи, че Южна Африка е отказала разпространение на филма за първата дама на САЩ. Премиерата на „Мелания“ трябваше да бъде насрочена за 30 януари, но местният дистрибутор оттегли предложението.
1 кой му дреме
Коментиран от #4
08:43 02.02.2026
2 Семейство с психични отклонения
08:44 02.02.2026
3 честен ционист
08:44 02.02.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "кой му дреме":Оревахте света за тоя селски сайт. В клуба на богатите всичко трябва да ви е на месечен абонамент. Какви са тия тарикатлъци пиратлъци. Дани като ти прати качулатите и комповете и дисковете ще ти вземат.
08:49 02.02.2026
5 Ивелина Видева
08:52 02.02.2026
6 Джефри Епстийн
Брет Ратнър е Продуцент и режисьор на Филма.
Някой чуди ли си защо е приятел и на Тръмп
И в добри отношения със Мелания..?
08:54 02.02.2026
7 Смешно
08:55 02.02.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:57 02.02.2026
9 шаа
"Мижав интерес: "Мелания" продава по едва 1-2 билета на прожекция. Почти никакъв интерес няма към биографичния филм за първата дама на САЩ"
09:10 02.02.2026
10 плевен
Венелина: "Мелания е събръла 2 900 000 долара през първия си ден".
Момичета, пука ми за "Мелания" и за Мелания. Мъчно ми е за вас.
09:18 02.02.2026