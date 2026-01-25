Новини
Любопитно »
Нина Добрев си партнира с Ръсел Кроу в нов екшън (СНИМКА)

Нина Добрев си партнира с Ръсел Кроу в нов екшън (СНИМКА)

25 Януари, 2026 09:42 797 3

  • нина добрев-
  • ръсел кроу-
  • екшън-
  • филм-
  • комедия-
  • арън пол

Родната актриса ще играе ексцентрична, но потенциално опасна банкова служителка

Нина Добрев си партнира с Ръсел Кроу в нов екшън (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса с български корени Нина Добрев зарадва феновете си със следващия си филмов проект, след като стана ясна официалната визия на предстоящия екшън Bear Country. Лентата я събира на екран с носителя на „Оскар“ Ръсел Кроу, а първите материали подсказват суров криминален сюжет с ясно изразен ноар оттенък.

В „Bear Country“ Нина Добрев изпълнява ролята на Кари – ексцентрична банкова служителка, която се увлича по опасни престъпни игри, вдъхновени от митологията около Бони и Клайд. Нейният персонаж се превръща в катализатор на конфликта, който поставя героя на Кроу – Манко Капак - собственик на нощен клуб – в директен сблъсък с подземния свят и заплашва плановете му за спокойно оттегляне. Към тях ще се присъедини и звездата Арън Пол.

Режисьор на филма е Дерик Борте, а в актьорския състав участва и Тереза Палмър, позната на публиката с работата си в киното и телевизионни продукции от последното десетилетие. Проектът залага на плътни характери и напрежение, което се развива извън стандартните екшън клишета.

Снимките вече текат в Австралия, а въпреки че премиерна дата все още не е обявена, индустриални източници посочват, че филмът е планиран за международно разпространение. Представената визия ясно заявява амбициите на продукцията да се позиционира като стилен криминален трилър с комедийни нотки и силно актьорско присъствие.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ръсел Кроу е на 61 години.Не е много подходящ за екшън.

    Коментиран от #3

    09:47 25.01.2026

  • 2 Ха.....

    1 0 Отговор
    Започне ли на един мъж шкембето да му стърчи повече от оная работа, нема да партнира добре!

    09:49 25.01.2026

  • 3 Нина

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз не подбирам. Всичко вътре!

    10:06 25.01.2026