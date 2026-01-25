Нина Добрев си партнира с Ръсел Кроу в нов екшън (СНИМКА)

Холивудската актриса с български корени Нина Добрев зарадва феновете си със следващия си филмов проект, след като стана ясна официалната визия на предстоящия екшън Bear Country. Лентата я събира на екран с носителя на „Оскар“ Ръсел Кроу, а първите материали подсказват суров криминален сюжет с ясно изразен ноар оттенък.
В „Bear Country“ Нина Добрев изпълнява ролята на Кари – ексцентрична банкова служителка, която се увлича по опасни престъпни игри, вдъхновени от митологията около Бони и Клайд. Нейният персонаж се превръща в катализатор на конфликта, който поставя героя на Кроу – Манко Капак - собственик на нощен клуб – в директен сблъсък с подземния свят и заплашва плановете му за спокойно оттегляне. Към тях ще се присъедини и звездата Арън Пол.
Режисьор на филма е Дерик Борте, а в актьорския състав участва и Тереза Палмър, позната на публиката с работата си в киното и телевизионни продукции от последното десетилетие. Проектът залага на плътни характери и напрежение, което се развива извън стандартните екшън клишета.
Снимките вече текат в Австралия, а въпреки че премиерна дата все още не е обявена, индустриални източници посочват, че филмът е планиран за международно разпространение. Представената визия ясно заявява амбициите на продукцията да се позиционира като стилен криминален трилър с комедийни нотки и силно актьорско присъствие.
