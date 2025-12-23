Вдовицата на американската хорър звезда Джеймс Рансън проговори след смъртта му

Джейми Макфий, вдовицата на американския актьор Джеймс Рансън, проговори за първи път след смъртта на съпруга си. Тя сподели ново съобщение на страницата си в Instagram.

„Казах ти, че съм те обичала хиляди пъти преди и знам, че ще те обичам отново. Ти ми каза, че трябва да бъда повече като теб, а ти трябва да бъдеш повече като мен, и беше прав“, написа тя.

Макфий придружи публикацията със снимка на себе си и съпруга си по време на бременността си.

„Благодаря ти за най-прекрасните подаръци – на теб, Джак и Вайълет. Ние сме завинаги“, заключи тя.

Много известни личности изразиха съболезнованията си в коментарите, включително Наташа Лион, с която Рансън участва във втория сезон на сериала „Pokerface“. Ролята беше последната му.

„Обичам те с цялото си сърце и прегръщам нашата скъпоценна малка птичка с нежност, благодарност и космически мир в този живот и в следващия – семейство завинаги. Красива Джейми, ти си най-добрата от нас, обичаме те“, написа Лион.

46-годишният Рансън, известен с ролите си в филмите на ужасите „То: Глава втора“, „Синистър“ и „Черен телефон“, както и в телевизионния сериал „Жицата“, почина на 19 декември.