Илон Мъск не иска да умре на Земята

24 Януари, 2026 11:11 788 9

  • илон мъск-
  • милиардер-
  • живот-
  • смърт-
  • погребение-
  • космос-
  • марс

Милиардерът си мечтае да издъхне на Марс

Илон Мъск не иска да умре на Земята - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Основателят на SpaceX и Tesla Илон Мъск отново предизвика полемика в мрежата с визията си за бъдещето на човечеството извън Земята, заявявайки, че би искал да прекара последните си дни на Марс – но не като жертва на космическа катастрофа. Коментарът беше направен в кулоарите на Световен икономически форум в Давос, където Мъск участва в дискусии за технологиите, енергията и дългосрочното развитие.

„Искам да умра на Марс, но не при удар“, каза предприемачът, повтаряйки своята отдавнашна теза, че човечеството трябва да се превърне в мултипланетарен вид, за да гарантира дългосрочното си оцеляване. Изявлението му се вписва в последователната му публична линия, че колонизацията на Марс е стратегическа цел, а не научна фантастика.

Думите на Илон Мъск идват на фона на напредъка по програмата Starship, която е в основата на плановете на SpaceX за междупланетни мисии. Наскоро компанията проведе пети успешен тестов полет на Starship от второ поколение, който според инженери бележи съществен технологичен пробив. По време на изпитанието бяха решени ключови проблеми с топлинния щит на кораба, който вече може да издържа на температури до около 1430 градуса по Целзий при повторно навлизане в атмосферата.

Илон Мъск определи теста като критично важен етап към целта Starship да бъде напълно и бързо многократно използваем – изискване, което той смята за задължително, ако полетите до Марс трябва да станат икономически и логистично възможни. По думите му следващата фаза включва разработка и изпитания на Starship от трето поколение, който ще бъде оптимизиран за дълги междупланетни полети и кацане на повърхността на Червената планета.

По данни, публикувани от SpaceX и цитирани от специализирани космически издания, компанията планира първите безпилотни мисии до Марс в рамките на следващото десетилетие, като пилотиран полет остава дългосрочна цел. В този контекст изявленията на Мъск в Давос се разглеждат не като ексцентрични, а като част от последователна стратегия, която той прокарва от години – съчетавайки лична визия, корпоративни инвестиции и публичен натиск за ускоряване на космическите технологии.

Макар плановете за живот и смърт на Марс да остават далеч във времето, напредъкът на Starship и все по-честите публични изказвания на Илон Мъск поддържат темата в центъра на глобалния дебат за бъдещето на човешката цивилизация извън Земята.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хтедц лйхл; цццр

    2 0 Отговор
    Зелените човечета приемат предизвикателството!

    11:12 24.01.2026

  • 2 важното е да умре

    0 3 Отговор
    и тоя боклук

    11:14 24.01.2026

  • 3 Остани

    0 0 Отговор
    Жив, нека другите да умират!

    11:14 24.01.2026

  • 4 А който се роди в космоса какъв е ?

    4 0 Отговор
    Пак македонец ли ?

    11:16 24.01.2026

  • 5 Засега са само мечти

    1 0 Отговор
    Ето с такива неща трябва да се занимава човечеството- космоса и как да б де животът по сигурен! А не като управниците на ЕС, Русия,Зеленски и всички явни и скрити диктатори, като муньо например!🤣

    11:21 24.01.2026

  • 6 Можем да му помогнем,

    3 0 Отговор
    да тръгва към Марс, няма проблеми.

    11:28 24.01.2026

  • 7 Ханс

    1 0 Отговор
    Няма проблем да стане.

    11:30 24.01.2026

  • 8 Сандо

    3 0 Отговор
    Прав му Космос!

    11:31 24.01.2026

  • 9 Край

    0 0 Отговор
    Като не ще да мре на земята - да се качи на някое дърво.

    12:06 24.01.2026