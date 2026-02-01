Актрисата Катрин О’Хара и съпругът ѝ Бо Уелч са запазили в тесен кръг информацията за нейното здравословно състояние в дните преди смъртта ѝ, съобщават американски медии.

О’Хара почина в петък на 71-годишна възраст, потвърди за Page Six нейната агенция CAA след първоначална информация на TMZ. „Продуктивната, многократно награждавана актриса, сценарист и комедиант Катрин О’Хара почина днес в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване“, се казва в официалното изявление.

От пожарната служба на Лос Анджелис съобщиха, че екип е реагирал на сигнал от дома на актрисата в 4:48 ч. сутринта в петък. Катрин О’Хара е била транспортирана в болница в „сериозно“ състояние. Официалната причина за смъртта все още не е оповестена, но според аудиозапис от спешното повикване, с който разполага Page Six, в последните ѝ часове тя е имала сериозни затруднения с дишането.

По данни на Daily Mail, съпругът ѝ Бо Уелч вероятно е бил наясно с тежестта на ситуацията, но много от близките и приятелите на актрисата не са били информирани за състоянието ѝ. Източници твърдят, че част от обкръжението ѝ е научило за смъртта ѝ с „пълен шок“. Представител на О’Хара не е отговорил веднага на запитванията за коментар.

Актрисата е трябвало да участва във втория сезон на сериала „The Studio“ на Сет Роугън, но се е оттеглила от снимките само дни преди смъртта си. Според The Sun продукционният график е бил променен, за да се заснемат сцени без нейния персонаж, докато тя се е занимавала с „лични въпроси“. По думите на запознати, здравословните ѝ проблеми не са били публично известни.

Освен съпруга си, с когото е била в брак 33 години, О’Хара оставя двама сина – Матю (31 г.) и Люк (29 г.).

Катрин О’Хара е смятана за една от най-значимите фигури в комедийното кино и телевизия. Кариерата ѝ включва култови заглавия като „Бийтълджус“, „В очакване на Гуфман“ и „Шампионите на изложбата“, а световна популярност ѝ носи ролята на майката на Кевин Макалистър в „Сам вкъщи“ от 1990 г. В последните години тя преживя силен творчески подем с участията си в сериалите „Шитс Крийк“ и „Студиото“.

В интервю от 2024 г., което отново привлече внимание след смъртта ѝ, Катрин О’Хара споделя пред Elle Canada, че се чувства „късметлийка, че е жива“ и че продължава да получава значими професионални предложения. „Опитвам се съзнателно да се връщам към благодарността – колко си щастлив да си жив и да имаш възможности точно в този момент“, казва тя тогава.

След новината за смъртта ѝ редица нейни колеги и приятели отдадоха почит. Режисьорът Тим Бъртън я определи като „специална част“ от живота си. Дългогодишният ѝ партньор на екран и извън него Юджийн Леви заяви, че думите са недостатъчни да опишат загубата, като подчерта както професионалното им сътрудничество, така и близкото им приятелство. Маколи Кълкин, неиният екранен син в „Сам вкъщи“, също публикува лично послание в нейна памет.

Екипът на актрисата потвърди, че семейството ѝ ще организира частна церемония в нейна чест.