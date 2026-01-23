Кошмарният край на Ленин: Серия инсулти превръща основателя на СССР в развалина

Преди 102 години, на 21 януари 1924 г., умира Владимир Ленин, основател и първи лидер на съветската държава. Серия от инсулти в последните му години променят Илич до неузнаваемост и се превръщат в убедителна причина за неговите съперници да отстранят болшевишкия лидер от всички дела.

Неговият край е описан подробно в книгата на Лев Данилкин „Ленин“.

След инсулта на 10 март 1923 г. болестта на Ленин приема ужасна, сърцераздирателна форма. Този път огледалото на целия му живот се пропука; Озовавайки се в звънтящ мрак, уплашен, оглушен, ослепен и объркан, той изпитва толкова силни мъки, че се опитва да започне протокола за „евтаназия“, който се обсъжда от 22 декември (в случай, че парализата се разпростре върху говора, да се получи калиев цианид „като мярка за човечност и в подражание на Лафарг“, дъщерята и зетят на Маркс, които се самоубиват, вместо да живеят като старци).

Поне до юли 1923 г. той не можел да бъде оставен сам нито за минута, без медицинска сестра: психиката и двигателните му умения били нестабилни.

Той не можел да спи и страдал от тежки мигрени; безсънието можело да продължи няколко дни и било особено изтощително както за интелекта, така и за тялото. Понякога, носенето из стаята в инвалидна количка сякаш му помагало.

Той изпитвал нервна възбуда, гняв и често било невъзможно да контролира емоциите си. Понякога не можел да сдържи сълзите си на публични места. Имал моменти, в които трескаво жестикулира, крещи, пее и вие, за ужас на близките си, които никога не били виждали нещо подобно.

В тези моменти той изглеждал луд, обладан от демони, слабоумен, психично болен, идиот.

Сънувал кошмари и халюцинирал. Нередовно и доста често губел съзнание за 15-20 секунди. Понякога тези припадъци били съпроводени с болезнени конвулсии.

Слухът и зрението му били нарушени. Той имал говорни нарушения.

„Той не можеше“, пише един лекар, „да изрази най-простите, най-примитивните мисли, отнасящи се до най-належащите физиологични нужди. Не можеше да говори, но можеше да разбира всичко. Това е ужасно. Лицето му беше изписано от страдание и някакъв срам, но очите му блестяха от радост и благодарност за всяка мисъл, разбрана без думи.“

Понякога той губи способността не само да генерира реч, но дори и да възприема речта на другите – очевидно, осъзнавайки, че се обръщат към него, не можел да разшифрова какво казват, сякаш чувал думи на чужд език.

Почти през цялото време той запазваше способността да използва поне няколко думи, „речеви остатъци“, особено „почти за“ и „какво-какво“, но „имаше най-богатата интонация, предаваща всеки най-малък нюанс на мисълта, имаше най-богатите изражения на лицето“ – така че онези, които го срещали през този период, в разказите си, без да се съгласяват, твърдели, че Ленин е „говорил“ на тях.

Понякога той мърмори и мрънка, напомняйки Шарик на Булгаков в гранично животинско-човешко състояние. Тези, които се опитвали да осмислят брътвежите му чуват нещо като:

„Помощ--дявол-йод-помогна-ако-този-йод-аля-води-гутен-морген“

Някои части на тялото – особено крайниците – изтръпват и спират да се огъват. Цялата дясна страна на тялото спорадично изтръпва. Това можело да се случи както в покой, така и по време на ходене; след това той падал на земята, удряйки се болезнено, и лежал безпомощен известно време, освен ако наблизо нямало човек, който да го повдигне. Лявата страна била по-надеждна.

Температурата му се повишаваше и дишането му се ускоряваше. Понякога напълно губеше апетит, понякога страдаше от гадене, киселини, стомашен дискомфорт и повръщаше. Понякога ядеше много и му се наслаждаваше, а сутрин пиеше кафе.

Често „мисли“ и се преструва, че е погълнат от нещо, например гледане на филм, но в действителност се отдръпва в себе си и започвал да плаче.

Още през 1922 г., в лоши дни, тенът му се променял драстично – лекарите понякога го наричали „жълтеникав“, понякога просто „лош“; Това обезобразяване било също толкова видимо доказателство за страдание, колкото и разширяването на зениците му.

Той доброволно се подлага на всички форми на нехимично лечение: масаж, общи и локални бани — и приема перорални лекарства с очевидна неохота.

Още през 1922 г., след първия си инсулт, редовно му дават хапчета за сън, бром за намаляване на нервната възбуда, аналгетици, арсен и хинин.

Те непрекъснато се опитваха да го успокоят и в идеалния случай да го приспят възможно най-дълго.

Сутрин бил по-спокоен. Надежда Крупская казвала, че в тези моменти „Володя се радва да ме види, хваща ме за ръка и понякога си говорим безмълвно за различни неща, които така или иначе нямат имена.“

Той се дразнел и обиждал, когато чувствал, че го възприемат като слабоумен - разубеждавали го да ходи в Москва, защото пътищата уж били кални, или оставяли вече нарязани гъби край пътеката, по която го водели на разходки, знаейки, че той обича да ги намира.

Хората около него – от някои лекари до съпругата и сестра му – понякога губели благосклонност и той ги прогонвал; Н. К. „беше отчаяна от това“. В последните си месеци В. И. изобщо отказвал да допуска лекари близо до себе си, като ясно давал да се разбере, че никой на света не може да излекува разбития му мозък. Фьорстер и Осипов живеели в съседната стая и го наблюдавали оттам, въпреки театралната абсурдност на подобно споразумение. Очевидно е имал нужда от уединение, от система от паравани: по този начин е можел да скрие агнозията си, която е смятал за своя „деформация“, своята грозота, своята патология, своята чудовищност.

Един юлски ден той внезапно – по собствена воля – напуска главната сграда за три дни и отсяда при А. А. Преображенски, негов познат от Алакаев.

Той се дразнел, когато медицинските сестри се грижили за него: очевидно се е чувствал неудобно.

Тъй като си спомня март и юли като кошмари, по-късно се опитва да изтрие този период от паметта си: „Не ходих в стаята, където лежеше, не ходих на балкона, откъдето го изнасяха през първите месеци, опитах се да избягвам срещите със сестрите и лекарите, които се грижеха за него тогава“ (Крупская).

Било му много по-лесно със санитарите, които заместват сестрите. Ленин не умирал наведнъж, а на цикли; „добрите“ периоди (през един от които е транспортиран от Кремъл до Горки в кола, чиито гуми бяха пълни с пясък вместо с въздух, за да не се тресат). През юли в продължение на месец страдал от непоносима болка, халюцинации и безсъние, а след това отново последвал „добър“ период от края на юли 1923 г. и до самия край.

Очевидно в един от тези дни той е бил видян от Е. Преображенски, който посещавал Горки през уикендите като ваканционен дом (Ленин не бил единственият обитател на имението). Един ден той наблюдавал от прозореца как Ленин е возен по алеята с карета - и изведнъж Владимир Илич., който бил развил далекогледство на едното око, го забелязал и „започна да притиска ръка към гърдите си и да вика: „Там, там!““

НК и МИ му казват, че щом го е забелязал, трябва да си тръгне. „Отидох, без да знам точно как да се държа или кого всъщност ще видя. Реших през цялото време да запазя весело, щастливо лице. Приближих се. Той стисна здраво ръката ми и аз инстинктивно го целунах по главата. Но лицето му! Костваше ми огромно усилие да запазя изражението си и да не плача като дете.“ Имаше толкова много страдание в него, но не чак толкова много страдание в този момент. Сякаш всички страдания, които е преживял наскоро, са били фотографирани и замразени на лицето му."

Последните месеци на Ленин не са само неговата болест, но и историята на борбата му срещу нея.

Той прави отчаяни опити да събере себе си, разбитата си личност, от развалините, за да се възползва от онези моменти, когато мозъкът му възвръща силата си и е способен да командва тялото си; той се бори за способностите си и ту вярва, ту не вярва в собствените си сили. Не бива да се мисли, че Ленин е бил обречен през 1923 г.; той е бил на 53 години, „Силен човек“ и нито възрастта му, нито естеството на болестта му са го задължавали да умре. Той е имал опит в борбата с болестите, притежавал е способността да усвоява нови умения и е разполагал с всички инструменти на съвременната медицина. Невропсихологията е „област на велики чудеса“.

Колкото и тривиално да звучи, „Любовта към живота“ на Джек Лондон, която Н. К. му прочита преди смъртта му и която сега се намира в стаята на Ленин, е също толкова символ на последния му период, колкото и инвалидната количка.

Това не е било умиране, както в „Смъртта на Иван Илич“: болестта не е била съпроводена с „възкресение на душата“; В. И. не е вярвал, не се е „покаял“, не е „видял светлината“, не е сключил съюз с демоните, които са го преследвали. И все пак, въпреки липсата на „фикционални“ обрати, болестта е била изключително „драматична“, ако не е богохулно да се каже така. Тя е била нещо като ужасно и неразбираемо приключение, което може да приключи всеки момент – или дори да сложи край на живота; неспособен да контролира „физиологията си“, той въпреки това е виждал, че няколко пъти е успявал да се измъкне от „въртележката“ и да набере известна височина; Съдейки по разказите на близки до него, на които човек може да се довери, Ленин не е вярвал до последния си ден, че „сблъсъкът със земята“ е неизбежен.

Ако се стигне до същността, това не е било умиране по Толстой, а по Чехов – дълго, съзнателно, много руско: чиновник умира, в руски пейзаж, над река и сред могилите на вятичите, в пашкул, около който е Лудостта на вече съветското „Отделение номер шест“.

Ленин се е радвал да се движи из наличните му пространства – от стаята си до парка Горки, където го возят по алеи и през полета; той се е радвал да бере гъби и да търси колчета: миналото лято погълнал книга за отглеждане на манатарки и печурки; „Когато се разхождал в парка, Владимир Илич поискал да се постави знак на мястото, където е намерена манатарка, и резниците да се разпръснат, като се запишат датата и месецът, в който е намерена манатарка.“

Паметният пън на варварски отсечен смърч му напомнил, че конфликтът за съдбата на наследството от миналото никога не е бил разрешен. Яростта на Ленин заради един-единствен смърч е разбираема; всяко дърво тук е историческо: брястът е на четиристотин години, дъбът е на около осемстотин; липовата алея, по която обичал да се разхожда, е на поне четвърт хилядолетие. През годините, които В.И. прекарал тук, той опознал добре както парка, така и околността; съдейки по бележките му, той бил начертал свой собствен маршрут, дълъг около десет километра, до Пахра, през Изгорелия пън, Язовеца, Черната горичка, Сяновския ръб, Хвойновата поляна и Мешеринската гора. Днешният Горки дори не дава представа какъв е бил този район по времето на Ленин - живописни местности, дива природа, където, както в ловните разкази на Тургенев, са живели лисици, зайци и тетреви; Сега пространството между новите сгради трескаво се огражда, отводнява и изхвърля и е малко вероятно да можете да ловувате близо до Изгорелия пън, където В.И. е ходил за последен път през януари 1924 г.

Още през лятото на 1922 г. той осъзнава, че паметта му има способността да се регенерира и я тренира интензивно. Неговият основен реаниматор е Н.К., която отначало му чете: първо книги, след това избирателно и вестници. Тя става и негов логопед и невропсихолог: подрежда пред него до десет предмета - кибрит, листчета хартия - и се опитва да му помогне да ги преброи. Тя пази плик с букви, от които образува думи. През юли Ленин възвърнал до известна степен способността си да чете наум. Не изглеждало като е четене в конвенционалния смисъл; страница от вестник му се струвала като колаж от Баския или може би като неговите собствени „Тотемни писма“ за някой, който не знае кода: фрагменти от шрифт, изображения, силуети, отделни думи, откъслечни заглавия, превръщащи се в драсканици; нещо течащо, съчетаващо се, свързващо се, замъгляващо се едно друго, събуждащо интерес и поради това изглеждащо мистериозно и важно – самата новина, която изведнъж ще обясни всичко. По този начин той „преглеждаше“ „Правда“, „Известия“ и „Икономически живот“; няколко пъти се опитали да му пъхнат стари вестници, но той хващал фалшификата, изразявайки гняв и негодувание. Така, от някои сигнали, които подслушвал, той научил за Мартов, който починал през април, и Воровски, който бил убит през май.

От август нататък четенето наум ставало все по-лесно за него, както и комуникацията. Например, той чел за нови имена за деца в книгата на Троцки „Всекидневни въпроси“ и, смеейки се, показал този фрагмент на своята ординарка, чиято дъщеря се казвала Ики Попова – „Изпълнителният комитет на Комунистическия интернационал“.

През август самият В.И. поискал да научи азбуката, като „произнася звуците „а“, „о“, „и“, „у“, спомня си парамедикът. Той забравил думите, но имал способността да ги научи отново или поне да повтаря след логопеда: „отразена реч“. „Ръка, крак, ухо, котка...“. Краят на лятото бил запомнящ се, защото самият Ленин, без да повтаря след никого, произнесъл думата „патица“. Дневната норма от многократно произнасяни думи достига тридесет; Общо той успял да повтори около хиляда и петстотин до януари.

Той можел да чете или дори да назовава предметите и думите, изобразени на показаните му рисунки: куче, „бау-бау“; можел да комбинира домашно направена рисунка с надпис, който трябвало да бъде избран от други: „кученце“.

Той дори можел да преписва някои думи с лявата си ръка, въпреки че не можел да пише свободно или да записва мисли. Той се радвал, когато разбирали какво иска, и тогава се усмихвал и слага ръка на гърдите си. „Точно така“, „какво-какво“, „да-да“, „ъ-хъ“ — все едно; но тези, които го наблюдавали, започнали да се надяват, че скоро — може би до следващото лято — той отново ще говори свободно.

