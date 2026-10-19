Деси Слава с тежки спомени: Имах трудно детство, биех се с момчетата (ВИДЕО)

Деси Слава разказа за трудно детство, белязано от раздялата на родителите ѝ и скандали вкъщи. Певицата сподели личната си история пред Деси Банова-Плевнелиева в рубриката „Тук и сега“ на предаването „Събуди се“ по NOVA. Разговорът беше излъчен на 17 октомври 2026 г.

По думите на Деси Слава напрежението от семейната среда се натрупвало и тя го изразявала в училище, включително като се биела с момчета. Каратето ѝ помогнало да насочи тази енергия, а в детството си тя дори мечтаела да стане полицай.

„Това, че имах трудности, ме изгради като човек.“

Певицата заяви, че преживяното е развило качества, които днес определя като важни за нея. Сред тях е желанието да защитава по-слабите. Деси Слава каза още, че не съжалява за трудностите, през които е преминала.

Деси Слава разказа, че популярността ѝ е дошла рано и това не ѝ е оставило много свободно време. Затова, по думите ѝ, не е изживяла част от типичните за тийнейджърските години любовни преживявания.

Днес тя казва, че знае какъв човек иска до себе си. Търси мъж, с когото да се чувства спокойно и уютно, и подчертава, че за нея са важни човечността, добротата и близостта до обикновените хора.

„Искам човекът до мен да бъде много народен, много човечен и добър.“

Фолкпевицата говори и за семейството си. Тя вече е баба и се радва на внучка, която носи нейното име. Деси Слава определи децата си като най-голямото чудо в живота си.

В разговора тя сподели и какво би останало след нея, ако някой ден гласът ѝ изчезне. Според певицата това би било доброто ѝ сърце.