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Деси Слава с тежки спомени: Имах трудно детство, биех се с момчетата (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Деси Слава с тежки спомени: Имах трудно детство, биех се с момчетата (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 12:58 572 7

  • деси слава-
  • деси банова-
  • събуди се-
  • трудно детство-
  • известни личности

Певицата сподели, че е тренирала карате, мечтаела е да стане полицай и търси спокойствие в личния си живот

Деси Слава с тежки спомени: Имах трудно детство, биех се с момчетата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Слава разказа за трудно детство, белязано от раздялата на родителите ѝ и скандали вкъщи. Певицата сподели личната си история пред Деси Банова-Плевнелиева в рубриката „Тук и сега“ на предаването „Събуди се“ по NOVA. Разговорът беше излъчен на 17 октомври 2026 г.

По думите на Деси Слава напрежението от семейната среда се натрупвало и тя го изразявала в училище, включително като се биела с момчета. Каратето ѝ помогнало да насочи тази енергия, а в детството си тя дори мечтаела да стане полицай.

„Това, че имах трудности, ме изгради като човек.“

Певицата заяви, че преживяното е развило качества, които днес определя като важни за нея. Сред тях е желанието да защитава по-слабите. Деси Слава каза още, че не съжалява за трудностите, през които е преминала.

Деси Слава разказа, че популярността ѝ е дошла рано и това не ѝ е оставило много свободно време. Затова, по думите ѝ, не е изживяла част от типичните за тийнейджърските години любовни преживявания.

Днес тя казва, че знае какъв човек иска до себе си. Търси мъж, с когото да се чувства спокойно и уютно, и подчертава, че за нея са важни човечността, добротата и близостта до обикновените хора.

„Искам човекът до мен да бъде много народен, много човечен и добър.“

Фолкпевицата говори и за семейството си. Тя вече е баба и се радва на внучка, която носи нейното име. Деси Слава определи децата си като най-голямото чудо в живота си.

В разговора тя сподели и какво би останало след нея, ако някой ден гласът ѝ изчезне. Според певицата това би било доброто ѝ сърце.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    1 0 Отговор
    Здраво ги е биела 🍌🤭

    12:59 19.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    7 0 Отговор
    Мечтата на всеки цървул,да стане ченге или певачка

    13:08 19.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    7 0 Отговор
    В България който за нищо не става ,става ченге или певачка

    13:10 19.10.2026

  • 4 уау

    5 0 Отговор
    Как са я уредили в предаването деси иб-н-ва - плюв-алиевата

    13:15 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишо Керкенеза

    0 0 Отговор
    Маро,пак си в дълбоките води на криминалните сюжети...Светъл лъч на българската журналистика! 😄

    13:46 19.10.2026

  • 7 МП4

    1 0 Отговор
    Жената с най- певческия глас. Страхотна Деси!

    14:05 19.10.2026