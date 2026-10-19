Хилари Суонк отговори на критиките за бременността си на 52 години

Актрисата Хилари Суонк отговори на критиките към жените, които имат деца на по-късна възраст, след като обяви, че очаква третото си дете на 52 години. Звездата говори по темата в интервю с Дрю Баримор, част от „Шоуто на Дрю Баримор“, което е насрочено за излъчване на 20 октомври.
„Има много критики, които жените получават за това, че имат деца по-късно, но мъжете не ги получават, което е интересно“, каза Суонк в откъс от разговора.
Дрю Баримор, която има две деца, определи двойния стандарт като „странен“. Тя отбеляза, че мъже стават бащи и на 80-годишна възраст, без това да предизвиква същата реакция. Примери за това в холивудските среди са Робърт де Ниро и Ал Пачино, които се сдобиха с наследници съответно на 79 и 83 години.
Актрисата си спомни за жена, която я е упрекнала: „Как смееш? Ти си прекалено възрастна.“ По думите на Хилари Суонк жената обяснила реакцията си с личната си история. Баща ѝ бил любимият ѝ човек, но починал, когато тя била на около 20 години.
Суонк заяви, че не е приела думите единствено като нападка, а се е опитала да разбере болката зад тях. „Свързах се с това, защото и моят баща е починал, а той също беше един от любимите ми хора на света“, каза актрисата. „Бих предпочела да се родя и да имам този човек, да изживея това с него, вместо изобщо да не го имам“, заяви Хилари Суонк.
Тя добави, че именно така гледа на въпроса за възрастта на родителите и на времето, което децата могат да прекарат с тях.
Актрисата обяви бременността си на 14 октомври чрез кратко видео, в което участва цялото семейство. Тя, съпругът ѝ Филип Шнайдер и близнаците им Ая и Ом танцуват на тъмно със светещи пръчки, прикрепени към дрехите им.
„Много хора питаха какъв е следващият ми проект. Този излиза през декември“, написа актрисата към публикацията си, като добави емоджита на бебе и сърца.
Хилари Суонк и Филип Шнайдер посрещнаха близнаците си през 2023 г., когато актрисата беше на 48 години. Тя се появи и пред студиото на предаването в Ню Йорк, като показа бременното си коремче.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХалаПенйо
И все пак, казано е: нека се плодят и множат тварите.
17:34 19.10.2026
2 Мъж
17:43 19.10.2026
3 Голяма е сигурно
17:52 19.10.2026
4 Биология
18:00 19.10.2026
5 Сечко
Коментиран от #6
18:00 19.10.2026
6 Мечко
До коментар #5 от "Сечко":Синдрома на Даун се открива с тест, така че в днешно време е по-малката грижа. Но тестът хваща само няколко от възможните грешки и заболявания.
18:12 19.10.2026