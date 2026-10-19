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Хилари Суонк отговори на критиките за бременността си на 52 години
  Тема: Известни личности

Хилари Суонк отговори на критиките за бременността си на 52 години

19 Октомври, 2026 17:31 821 6

  • хилари суонк-
  • бременност-
  • късно майчинство-
  • дрю баримор-
  • филип шнайдер

Актрисата заяви, че жените са подложени на по-силен натиск от мъжете, когато стават родители на по-късна възраст

Хилари Суонк отговори на критиките за бременността си на 52 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Хилари Суонк отговори на критиките към жените, които имат деца на по-късна възраст, след като обяви, че очаква третото си дете на 52 години. Звездата говори по темата в интервю с Дрю Баримор, част от „Шоуто на Дрю Баримор“, което е насрочено за излъчване на 20 октомври.

„Има много критики, които жените получават за това, че имат деца по-късно, но мъжете не ги получават, което е интересно“, каза Суонк в откъс от разговора.

Дрю Баримор, която има две деца, определи двойния стандарт като „странен“. Тя отбеляза, че мъже стават бащи и на 80-годишна възраст, без това да предизвиква същата реакция. Примери за това в холивудските среди са Робърт де Ниро и Ал Пачино, които се сдобиха с наследници съответно на 79 и 83 години.

Актрисата си спомни за жена, която я е упрекнала: „Как смееш? Ти си прекалено възрастна.“ По думите на Хилари Суонк жената обяснила реакцията си с личната си история. Баща ѝ бил любимият ѝ човек, но починал, когато тя била на около 20 години.

Суонк заяви, че не е приела думите единствено като нападка, а се е опитала да разбере болката зад тях. „Свързах се с това, защото и моят баща е починал, а той също беше един от любимите ми хора на света“, каза актрисата. „Бих предпочела да се родя и да имам този човек, да изживея това с него, вместо изобщо да не го имам“, заяви Хилари Суонк.

Тя добави, че именно така гледа на въпроса за възрастта на родителите и на времето, което децата могат да прекарат с тях.

Актрисата обяви бременността си на 14 октомври чрез кратко видео, в което участва цялото семейство. Тя, съпругът ѝ Филип Шнайдер и близнаците им Ая и Ом танцуват на тъмно със светещи пръчки, прикрепени към дрехите им.

„Много хора питаха какъв е следващият ми проект. Този излиза през декември“, написа актрисата към публикацията си, като добави емоджита на бебе и сърца.

Хилари Суонк и Филип Шнайдер посрещнаха близнаците си през 2023 г., когато актрисата беше на 48 години. Тя се появи и пред студиото на предаването в Ню Йорк, като показа бременното си коремче.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    8 1 Отговор
    Абе то технически е възможно и между роднини, но историята е показала, че резултатите често са плачевни...
    И все пак, казано е: нека се плодят и множат тварите.

    17:34 19.10.2026

  • 2 Мъж

    1 0 Отговор
    Росен пътуващия циркаджия

    17:43 19.10.2026

  • 3 Голяма е сигурно

    2 3 Отговор
    Кат войнишко кепе

    17:52 19.10.2026

  • 4 Биология

    8 2 Отговор
    Мъжете и жените са различни в много отношения. Едно от тях е родителството в напреднала възраст. При жените на такава възраст има много по-голям шанс за лоша бременност или вродени аномалии на детето. И при мъжете го има този момент, но в далеч по-малка степен. Това е причината за различното отношение, скъпа Хилари, не друга. Да си жива и здрава, желая ти безпроблемна бременност!

    18:00 19.10.2026

  • 5 Сечко

    4 2 Отговор
    С възрастта на яйцеклетките нараства вероятността за хромозомни грешки, спонтанен аборт и някои хромозомни състояния, включително синдрома на Даун. Това е свързано преди всичко с биологичната възраст на яйцеклетката, а не просто с възрастта на жената към момента на раждане.

    Коментиран от #6

    18:00 19.10.2026

  • 6 Мечко

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сечко":

    Синдрома на Даун се открива с тест, така че в днешно време е по-малката грижа. Но тестът хваща само няколко от възможните грешки и заболявания.

    18:12 19.10.2026