Хилари Суонк отговори на критиките за бременността си на 52 години

Актрисата Хилари Суонк отговори на критиките към жените, които имат деца на по-късна възраст, след като обяви, че очаква третото си дете на 52 години. Звездата говори по темата в интервю с Дрю Баримор, част от „Шоуто на Дрю Баримор“, което е насрочено за излъчване на 20 октомври.

„Има много критики, които жените получават за това, че имат деца по-късно, но мъжете не ги получават, което е интересно“, каза Суонк в откъс от разговора.

Дрю Баримор, която има две деца, определи двойния стандарт като „странен“. Тя отбеляза, че мъже стават бащи и на 80-годишна възраст, без това да предизвиква същата реакция. Примери за това в холивудските среди са Робърт де Ниро и Ал Пачино, които се сдобиха с наследници съответно на 79 и 83 години.

Актрисата си спомни за жена, която я е упрекнала: „Как смееш? Ти си прекалено възрастна.“ По думите на Хилари Суонк жената обяснила реакцията си с личната си история. Баща ѝ бил любимият ѝ човек, но починал, когато тя била на около 20 години.

Суонк заяви, че не е приела думите единствено като нападка, а се е опитала да разбере болката зад тях. „Свързах се с това, защото и моят баща е починал, а той също беше един от любимите ми хора на света“, каза актрисата. „Бих предпочела да се родя и да имам този човек, да изживея това с него, вместо изобщо да не го имам“, заяви Хилари Суонк.

Тя добави, че именно така гледа на въпроса за възрастта на родителите и на времето, което децата могат да прекарат с тях.

Актрисата обяви бременността си на 14 октомври чрез кратко видео, в което участва цялото семейство. Тя, съпругът ѝ Филип Шнайдер и близнаците им Ая и Ом танцуват на тъмно със светещи пръчки, прикрепени към дрехите им.

„Много хора питаха какъв е следващият ми проект. Този излиза през декември“, написа актрисата към публикацията си, като добави емоджита на бебе и сърца.

Хилари Суонк и Филип Шнайдер посрещнаха близнаците си през 2023 г., когато актрисата беше на 48 години. Тя се появи и пред студиото на предаването в Ню Йорк, като показа бременното си коремче.