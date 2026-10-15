Хилари Суонк очаква трето дете на 52 години

Хилари Суонк очаква третото си дете на 52 години. Двукратната носителка на „Оскар“ обяви новината на 14 октомври със забавно видео, в което участват съпругът ѝ Филип Шнайдер и тригодишните им близнаци Ая и Ом.

Семейството танцува в тъмното със светещи пръчици, прикрепени към телата им. В края на видеото върху корема на актрисата се появява малка светеща фигура на бебе, с което Суонк потвърждава, че е бременна.

„Много хора питат какъв ще е следващият ми проект. Този излиза през декември“, написа актрисата към публикацията. Посланието е шеговит намек, че раждането се очаква през декември, но точна дата не е посочена.

Суонк вече е майка на близнаци

Хилари Суонк и Филип Шнайдер станаха родители за първи път през април 2023 г., когато актрисата беше на 48 години. Тогава тя обяви раждането на близнаците Ая и Ом със снимка, на която държи двете новородени деца.

Новината за третата бременност беше потвърдена и от Good Morning America и People. Полът на бебето все още не е обявен.

Суонк е известна с ролите си във филмите „Момчетата не плачат“ и „Момиче за милиони“, за които получава награди „Оскар“ за най-добра актриса.

Източници: usmagazine.com, eonline.com