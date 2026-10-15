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Хилари Суонк очаква трето дете на 52 години
  Тема: Известни личности

Хилари Суонк очаква трето дете на 52 години

15 Октомври, 2026 11:43 495 1

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Двукратната носителка на „Оскар“ обяви новината със семейно видео

Хилари Суонк очаква трето дете на 52 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хилари Суонк очаква третото си дете на 52 години. Двукратната носителка на „Оскар“ обяви новината на 14 октомври със забавно видео, в което участват съпругът ѝ Филип Шнайдер и тригодишните им близнаци Ая и Ом.

Семейството танцува в тъмното със светещи пръчици, прикрепени към телата им. В края на видеото върху корема на актрисата се появява малка светеща фигура на бебе, с което Суонк потвърждава, че е бременна.

„Много хора питат какъв ще е следващият ми проект. Този излиза през декември“, написа актрисата към публикацията. Посланието е шеговит намек, че раждането се очаква през декември, но точна дата не е посочена.


Суонк вече е майка на близнаци

Хилари Суонк и Филип Шнайдер станаха родители за първи път през април 2023 г., когато актрисата беше на 48 години. Тогава тя обяви раждането на близнаците Ая и Ом със снимка, на която държи двете новородени деца.

Новината за третата бременност беше потвърдена и от Good Morning America и People. Полът на бебето все още не е обявен.

Суонк е известна с ролите си във филмите „Момчетата не плачат“ и „Момиче за милиони“, за които получава награди „Оскар“ за най-добра актриса.

Източници: usmagazine.com, eonline.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5 годишна

    1 2 Отговор
    Зор голям да имаш трето като си на годините на баба ми.

    11:58 15.10.2026