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Хю Грант отказал 750 000 долара на епизод за "Двама мъже и половина"
  Тема: Известни личности

Хю Грант отказал 750 000 долара на епизод за "Двама мъже и половина"

20 Октомври, 2026 07:18 753 3

  • хю грант-
  • чък лори-
  • чарли шийн-
  • двама мъже и половина-
  • ащън къчър

Актьорът е можел да замени Чарли Шийн в сериала, но се е отказал малко преди подписването на договора

Хю Грант отказал 750 000 долара на епизод за "Двама мъже и половина" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хю Грант е отказал предложение от 750 000 долара на епизод, за да замени Чарли Шийн в сериала „Двама мъже и половина“. Офертата е включвала и четиридневна работна седмица. Историята е разказана от създателя на сериала Чък Лори в мемоарите му „Sitcom“.

Предложението е направено през 2011 г., след напускането на Шийн. Лори и съавторът му Лий Арънсън дори са написали примерни сцени, съобразени с комедийния образ на британския актьор. Според разказа на Лори договорът е бил близо до финализиране.

Грант се отказал в последния момент

В мемоарите си Лори твърди, че Грант внезапно е напуснал срещата и след това не е можело да бъде открит. По-късно представител на актьора е уведомил продуцентите, че той се отказва от участието.

Лори предполага, че Грант е преценил, че сериалът няма да бъде добър ход за кариерата му.

„Парите са били на заден план спрямо нуждите и изискванията му като актьор и творец“, казва Лори пред People.

По думите на продуцента най-голямото притеснение на Грант е било свързано със снимките пред публика в студиото. Лори е предложил този елемент да бъде премахнат, а смехът на зрителите да бъде записан предварително.

Аштън Къчър спасява сериала

След отказа на Грант Лори е смятал, че „Двама мъже и половина“ няма да продължи. Тогава обаче Аштън Къчър е получил възможност да се срещне с продуцента. Макар първоначално Лори да е имал съмнения, че актьорът е твърде млад за ролята, Къчър го е убедил, че е подходящ.

Къчър се е присъединил към Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс в ролята на интернет милиардера Уолдън Шмид. Сериалът е продължил още четири сезона и е приключил през 2015 г.

Чък Лори е създател и на „Теория за Големия взрив“, „Младият Шелдън“ и „Методът Комински“. В „Sitcom“ той представя отказа на Грант не като конфликт, а като решение на актьор, за когото творческите изисквания са били по-важни от размера на хонорара.

Източници: vanityfair.com, apnews.com


САЩ
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  • 1 Красимир Петров

    15 1 Отговор
    След напускането на Чарли сериалът е пълен провал.

    07:22 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 житие и страдание

    0 0 Отговор
    И аз отказах работа за минималната , сега и толкоз нямам.

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