Денис Ричардс: Никога няма да се омъжа отново

Денис Ричардс заяви, че няма да се омъжи отново след двата си развода – с Чарли Шийн и Аарон Файпърс. Актрисата направи изказването си в подкаста на Джени Маккарти, където говори за края на втория си брак и за бъдещето на личния си живот.

„Ще се омъжа ли отново? Абсолютно не. Не искам този документ“, каза Ричардс. Тя обаче уточни, че не се отказва от любовта. „Бих имала партньор и искам отново да се влюбя“, заяви актрисата.

Ричардс описа раздялата с Файпърс като болезнен процес, в който продължава да осмисля случилото се. По думите ѝ тя е започнала да разбира, че за бившия ѝ съпруг е била „продукт“ и че отношенията им са представлявали бизнес споразумение, а не брак. „Тази част не мога да повторя“, каза тя, преди да се пошегува: „Нула от две съм.“

Разводът с Аарон Файпърс продължава

Файпърс е подал молба за развод през юли 2025 г., след като двамата са сключили брак през септември 2018 г. в Малибу. Последвалият съдебен спор включва обвинения в домашно насилие, които Ричардс е отправила към бившия си съпруг. Файпърс е отрекъл обвиненията.

В рамките на делото Ричардс е свидетелствала за множество инциденти и е заявила, че Файпърс ѝ е причинил „поне три сътресения на мозъка“. През ноември 2025 г. съдия в Лос Анджелис е издал петгодишна ограничителна заповед срещу него, която е в сила до ноември 2030 г.

През септември 2026 г. Файпърс е бил осъден да плати на Ричардс над 25 000 долара санкции. Съдебният спор между двамата продължава, а актрисата заяви, че иска постепенно да се освободи от омразата към него, защото не смята това чувство за здравословно.

Първият ѝ брак е с Чарли Шийн

Преди Файпърс Ричардс е била омъжена за Чарли Шийн. Двамата се развеждат през 2006 г. след около четири години брак и имат две дъщери – Сами и Лола.

Ричардс е разказвала, че е подала молба за развод, докато е била бременна с втората им дъщеря, като е определила отношенията им като „много токсични“. По-късно тя е обяснявала, че преломният момент е настъпил, когато се е запитала дали би искала дъщерите ѝ да бъдат във връзка с човек като Шийн.

Въпреки категоричния си отказ от нов брак, 55-годишната актриса не заявява, че ще остане сама. Посланието ѝ е, че допуска любов и партньорство, но не и повторно обвързване с юридическия статут, който свързва с двата си неуспешни брака.

Източници: pagesix.com, usmagazine.com, latimes.com