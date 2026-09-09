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Хю Грант на 66 г.: Как кралят на романтичните комедии се превърна в злодей

Хю Грант на 66 г.: Как кралят на романтичните комедии се превърна в злодей

9 Септември, 2026 11:51 628 2

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Звездата от „Нотинг Хил“ и „Наистина любов“ празнува рожден ден на 9 септември, след като през последните години успешно преоткри кариерата си

Хю Грант на 66 г.: Как кралят на романтичните комедии се превърна в злодей - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-обичаните британски актьори Хю Грант навършва 66 години днес, 9 септември. Звездата от „Нотинг Хил“, „Четири сватби и едно погребение“ и „Наистина любов“ е роден през 1960 г. в Хамърсмит, Лондон.

Преди да се посвети на киното, Грант учи английска литература в престижния New College в Оксфорд, където получава стипендия. Още като студент се занимава с театър, а дебютът му на голям екран е във филма „Privileged“ през 1982 г.

Първият сериозен международен успех идва с драмата „Морис“ (1987), за която печели наградата „Волпи“ за най-добър актьор на кинофестивала във Венеция. Световна знаменитост обаче става благодарение на „Четири сватби и едно погребение“ (1994). Ролята на Чарлз му носи „Златен глобус“ и БАФТА за най-добър актьор.

След това Грант се превръща в един от символите на романтичните комедии от 90-те и началото на новия век. Сред най-запомнящите се роли в кариерата му са Уилям Такър в „Нотинг Хил“ (1999), Даниел Клийвър в „Дневникът на Бриджит Джоунс“ (2001), Уил Фрийман в „За едно момче“ (2002) и британският министър-председател в „Наистина любов“ (2003).

От романтичен герой до злодей

През последните години Хю Грант направи впечатляваща промяна в кариерата си. Вместо познатите романтични персонажи той започна да избира ексцентрични, комедийни и дори зловещи роли.

Сред най-високо оценените е образът на самовлюбения актьор Финикс Бюканън в „Падингтън 2“, последван от участията му в „Джентълмените“, „Подземия и дракони: Разбойническа чест“ и „Уонка“. За „Падингтън 2“ получава номинация за БАФТА за поддържаща мъжка роля.

Още по-голяма изненада за публиката беше хорърът „Еретик“ (Heretic) от 2024 г. Грант влиза в ролята на привидно любезния, но опасен господин Рийд. Изпълнението му беше посрещнато много добре от критиката и му донесе нова номинация за БАФТА.

Хю Грант на 66 г.: Как кралят на романтичните комедии се превърна в злодей
Снимка: БГНЕС

Завръщане към „Бриджит Джоунс“

През 2025 г. актьорът отново се появи като Даниел Клийвър в „Бриджит Джоунс: Луда по онова момче“, продължавайки една от най-разпознаваемите роли в кариерата си.

Към 66-ия си рожден ден Грант продължава да работи, но вече е значително по-селективен в избора си на проекти. Сред обявените му по-нови ангажименти е участието като самия себе си в проекта „Tribeca 25“, а документалният „James Ivory: In Search of Love and Beauty“ е посочен като снимащ се.

Какво предстои за Хю Грант?

Сред най-интересните актуални новини около актьора е възможността той да се включи в нова екранизация на „Островът на съкровищата“, подготвяна от Ридли Скот. Режисьорът посочи Грант сред актьорите, които се надява да привлече към проекта, заедно с Хю Джакман и младата звезда Оуен Купър. Към момента участието на Грант трябва да се разглежда като потенциално, а не окончателно потвърдено.

Извън киното британецът продължава да бъде активен по обществени теми. През 2026 г. той подкрепи призив за по-строги ограничения върху използването на социални мрежи от деца под 16 години. От години Грант е и един от най-гласовитите критици на практиките на британските таблоиди след скандала с телефонното подслушване.

На 66 години Хю Грант вече е далеч от рамката на „вечния романтичен англичанин“, която го направи световна звезда. Именно готовността му да се шегува със собствения си имидж и да избира все по-неочаквани персонажи превърна втората половина на кариерата му в една от най-интересните трансформации сред британските актьори от неговото поколение.


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