Отново на екран: Чарли Шийн и Мартин Шийн ще играят баща и син в нова комедия

Американският актьор Чарли Шийн се завръща с главна телевизионна роля в новия комедиен сериал „Happy Jack“, в който ще си партнира със своя баща, актьора Мартин Шийн. Двамата ще играят баща и син и на малкия екран, съобщава Variety.

AMC и AMC+ са поръчали първи сезон от шест епизода, а премиерата е планирана за 2027 г. Снимките трябва да започнат в Лос Анджелис в началото на следващата година.

„Happy Jack“ ще бъде заснет пред публика на живо в Warner Bros. Studios, при това в същото студио, в което е сниман легендарният ситком „Приятели“.

Чарли Шийн ще изпълни ролята на Джак, мъж с бурно минало и две пораснали дъщери. Едната, Кейт, управлява компанията му и се опитва да държи живота му под контрол, докато Сам е наследила неговия по-непредсказуем характер.

Семейната динамика се променя, когато Сам се прибира у дома с новия си приятел Пол, бивш инвестиционен банкер, който е на възрастта на баща ѝ. Мартин Шийн ще играе бащата на Джак и дядо на двете млади жени.

„Вълнувам се, че се връщам в телевизията по толкова значим начин и с толкова прекрасен сериал“, заяви Чарли Шийн. Актьорът ще бъде и изпълнителен продуцент на продукцията.

Чарли Шийн и Мартин Шийн отново заедно на екран

„Happy Jack“ е поредният общ проект на двамата актьори. Мартин Шийн се е появявал като гост-звезда в „Двама мъже и половина“, а в „Психаротерапия“ („Anger Management“) играе бащата на героя на Чарли Шийн.

Двамата са били баща и син и във филмите „Уолстрийт“ и „No Code of Conduct“, както и са участвали заедно в продукции като „Cadence“, „Free Money“ и „Смотаняци 2“.

Новият сериал бележи важно завръщане за Чарли Шийн към ситком формата. Актьорът игра осем сезона в „Двама мъже и половина“ и получи четири номинации за награда „Еми“. След напускането на сериала той оглави „Anger Management“, а по-късно се появи и в „Bookie“, където отново работи със създателя на „Двама мъже и половина“ Чък Лори.

Мартин Шийн има десет номинации за „Еми“, включително шест за ролята си на президента Джосая Бартлет в „Западното крило“. Сред най-известните му филми са „Апокалипсис сега“, „Ганди“, „Гетисбърг“, „Американският президент“ и „От другата страна“.

Сценаристи и шоурънъри на „Happy Jack“ са Джим Патерсън и Мат Рос, които също имат история с „Двама мъже и половина“. Продукцията е на AMC Studios, а сериалът ще бъде представен пред международни купувачи на телевизионния пазар MIPCOM през октомври.