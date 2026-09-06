Принц Хари и Меган стават съседи на Дейвид Бекъм и Хю Грант след като се върнат във Великобритания:

Новината за предстоящото завръщане на принц Хари и Меган Маркъл на Острова предизвика буря от спекулации и въпроси както в САЩ, така и във Великобритания, пише Кейти Шулц за AD и поставя куп въпроси: Защо сега? Ще бъде ли възстановена публично финансираната им охрана? И къде точно Хари и Меган ще живеят във Великобритания?

Единствените малки подробности, които знаем, са, че Съсекс планират да запазят имението си в Монтесито, Калифорния - засега, пише marica.bg. Те ще живеят в частна, некралска резиденция, а децата им - седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет - вече са записани на училище във Великобритания и ще го започнат през септември. Въпреки че към този момент не е потвърдена никаква официална информация, Хари и Меган вероятно ще пуснат корени някъде, където не е твърде пренаселено, тъй като поверителността е от първостепенно значение. Кои са възможните локации?

Котсуолдс изглежда като очевиден избор за двойката

С репутацията си на предпочитани от знаменитости селски имения, Котсуолдс изглежда като очевиден избор за двойката. Освен това двамата имат съществуващи връзки с региона - това е мястото, където Хари е прекарал голяма част от детството си, в Хайгроув Хаус, която все още е частна резиденция на крал Чарлз и кралица Камила, и това е мястото, където Хари и Меган са наели дом, след като се оженили през 2018 г. Слуховете вече свързват двойката с Котсуолдс. Кралският коментатор Том Сайкс, цитиран в Page Six, заяви: „По-рано тази година приятел на Хари ми каза, че той ще отиде да търси къща евентуално в Котсуолдс, близо до Хайгроув“. Дейвид и Виктория Бекъм, Хю Грант и Лили Алън също притежават имоти в района.

Къщата от детството на принцеса Даяна

Звездното обкръжение обаче може да е недостатък на Котсуолдс като място, където Съсекс да се установят.

„Разбира се, красиво е и откриваме, че американските купувачи често го харесват, но е станало невероятно популярно и поверителността може да е проблем“, каза наскоро местен експерт по недвижими имоти в селските райони пред Mansion Global. Вместо това известните личности може да се насочат към Западна Англия - особено по-уединените райони на окръзите Уилтшир, Дорсет или Съмърсет. „Работили сме с имения в тези региони, където шофирате няколко минути от портите, преди дори да стигнете до главната къща... За някой с нивото на публичен профил на принц Хари и Меган Маркъл бих направил компромис с пощенския код, преди да направя компромис с поверителността“, добави източникът.

През юли, когато семейство Съсекс направиха първото си пътуване с принц Хари до Обединеното кралство от четири години, те отседнаха в Нортхамптъншър в Алторп Хаус, домът от детството и мястото на последна почивка на майката на Хари, принцеса Даяна. Тази семейна връзка може да привлече фамилията да избере имот в Нортхамптъншър. Районът, само на два часа от Лондон, все още е достъпен, като същевременно се гордее с много впечатляващи, уединени имения, които дават добър избор.

Обединеното кралство, макар и да преживява в момента временни политико-икономически трудности, все така си остава един от най-горещите имотни пазари. Покойната кралицата на Великобритания Елизабет II също през годините инвестира в недвижимости, въпреки множеството наследствени имоти, които притежава. След смъртта ѝ повечето от тях стават притежание на сина ѝ крал Чарлз III.

Приживе Елизабет II придобива The Savoy в централната част на столицата Лондон. Това е парцел с приблизителна площ от 18,4 хектара, върху който е разположен, в частност, елитният Savoy Hotel. Този хотел не влиза в списъка с кралските имоти, които се намират под управлението на Crown Estate.

Ланкастърският замък носи на монарха близо 20 млн. евро годишно

В херцогство Ланкастър има дузина исторически замъка, които принадлежат на Елизабет II. В частност, в списъка с нейните активи се намира и прочутият Ланкастърски замък, построен приблизително през XII век. Херцогството носи на кралицата близо 20 млн. евро годишно. Кралицата предпочита да прекарва лятото си в този шотландски замък, а роднините на Елизабет II признават пред журналисти, че именно тук тя се чувства най-щастлива.

На парцел от 20 хиляди акра ловни земи се намира разкошният Сандрингъмски дворец, именно тук управляващият монарх предпочита да празнува Новата година. Той също влиза в пакета с недвижими имоти на кралицата.