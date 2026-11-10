Елън Помпео на 57: животът след „Анатомията на Грей“

Когато Елън Помпео за първи път произнася името Мередит Грей през 2005 г., едва ли някой предполага, че героинята ще остане част от телевизионната история повече от две десетилетия. На 10 ноември актрисата навършва 57 години, а кариерата ѝ вече е много по-широка от ролята, която я превърна в световна звезда.

Помпео е родена в Евърет, Масачузетс. Преди „Анатомията на Грей“ има малки роли във филми като „Лунна миля“, „Хвани ме, ако можеш“ и „Старата школа“. Големият пробив идва с д-р Мередит Грей – лекарка, която преминава през професионални съперничества, любов, загуби и майчинство в болницата „Грей Слоун Мемориал“.

Мередит Грей остава, но Помпео промени ролята си

Помпео се оттегля като редовна актриса в сериала през 2023 г., но не напуска напълно продукцията. Тя продължава да бъде разказвач на епизодите, изпълнителен продуцент и периодичен участник в историята на Мередит. „Винаги ще бъда част от този сериал. Аз съм изпълнителен продуцент, прекарах две десетилетия от кариерата си в него – той е моето сърце и душа“, казва актрисата пред Deadline, цитирана от Us Magazine.

„Анатомията на Грей“ продължава и без постоянното присъствие на главната си героиня. Сериалът е подновен за 23-и сезон, чиято премиера е на 16 октомври 2026 г. Така Помпео остава свързана с поредицата, но вече разполага с повече пространство за други професионални проекти.

Нова роля след близо 20 години в медицинската драма

През 2025 г. тя се завръща в голяма драматична роля с минисериала „Добро американско семейство“. Помпео играе Кристин Барнет – майка, чийто живот се разпада след осиновяването на момиче с рядка форма на нанизъм. Историята е вдъхновена от спорния реален случай с Наталия Грейс, но продукцията представя драматизирана версия на събитията.

За актрисата проектът е възможност да излезе от познатия образ на лекарка. „Търсех истинско творческо предизвикателство. Това беше възможност напълно да се изгубя в една роля“, казва Помпео пред Асошиейтед прес. Тя е и изпълнителен продуцент на сериала чрез собствената си компания Calamity Jane.

Следващата стъпка е история от Бостън

През юни 2026 г. е обявено, че Помпео ще участва и ще бъде изпълнителен продуцент на новия сериал „Chicks“ на Hulu. Историята е създадена специално за нея от сценаристката Кейти Робинс, с която работи по „Добро американско семейство“.

В центъра са две отчуждени полусестри от бързо променящи се квартали на стария Бостън. След смъртта на баща им те наследяват не богатство, а връзки с дребния криминален свят и започват серия от измами. Проектът е обявен за бъдеща продукция, като снимките се очаква да започнат в Ню Йорк.

Извън снимачната площадка Помпео води семеен живот с музикалния продуцент Крис Айвъри. Двамата са женени от 2007 г. и имат три деца – Стела Луна, Сиена Мей и Ели Кристофър. Така, докато Мередит Грей продължава да живее в телевизионния свят, Елън Помпео постепенно изгражда собствена идентичност зад камерата и избира роли, които не разчитат само на миналия ѝ успех.

Източници: apnews.com, usmagazine.com, au.variety.com