В подножието на руините на замъка Чахтице и днес се разказва историята за Елизабет Батори – унгарската аристократка, превърната в „Кървавата графиня“. Най-често повтаряната версия говори за 650 убити момичета, къпане в кръв и стая, зазидана така, че затворничката да не излезе до края на живота си. Историческите документи обаче показват по-сложна картина.

Как Батори се озовава в замъка

Батори е родена през 1560 г. в едно от най-влиятелните унгарски семейства. През 1575 г. се омъжва за военачалника Ференц Надяшди, а след смъртта му през 1604 г. наследява голямо състояние и множество владения. Именно богатството, произходът и политическото ѝ влияние обясняват защо случаят не завършва с обикновен наказателен процес.

През 1610 г. крал Матияш II възлага на палатина Дьорд Турзо да разследва слуховете, че в именията на Батори са измъчвани и убивани млади жени. На 29 декември 1610 г. тя е задържана, а на следващия ден е отведена в замъка Чахтице. Това е записано в документ от края на XVII век, съхраняван в Държавния архив в Прешов.

Следват разпити на свидетели и процес срещу нейни слуги. Двама жени и един мъж са екзекутирани през януари 1611 г., а друга обвинена слугиня получава доживотен затвор. Според обвинението те са помагали при насилието над момичета и млади жени.

Откъде идва числото 650

Най-високият брой предполагаеми жертви не е установен чрез открит списък или пряко свидетелство. Слугиня заявява, че е чула от придворния Якоб Силваши за книга, в която Батори записвала имената на 650 момичета. Книгата не е намерена, а Силваши не потвърждава това в собствените си показания. Guinness World Records отбелязва, че част от свидетелствата са били косвени, а признанията на слугите са дадени след тежки изтезания.

В различните показания се срещат числа от няколко жертви до стотици. Затова съвременните изследователи не приемат 650 като доказан брой. Потвърдено е, че срещу Батори са събрани множество обвинения и че нейни слуги са осъдени, но точният мащаб на престъпленията не може да бъде възстановен сигурно.

Била ли е наистина зазидана

Батори никога не е изправена пред съд и не е осъдена официално. Като член на могъщ аристократичен род тя не е третирана като обикновен обвиняем. Според архивния запис кралят първоначално е настоявал за нов процес, смъртна присъда и отнемане на имуществото, но в крайна сметка е прието тя да бъде държана в доживотно затворничество. До нея са били допускани само членове на семейството, проповедник и жена, която ѝ носела храна.

Така че сигурният факт е пожизненото ѝ изолиране в замъка. Описанието, че е била буквално зазидана в малка стая с отвор за храна, присъства в обвинителната версия и в по-късни разкази, но не трябва да се представя като резултат от съдебна присъда.

Историята за къпането в кръв също не е потвърдена от ранните материали по случая. Guinness World Records посочва, че вампирските подробности се появяват години след смъртта на Батори. Агенция Associated Press цитира изследователката Анушка Бейли, според която разказът може да е бил политическа инсценировка: „Това е нагласено дело.“

Елизабет Батори умира в Чахтице на 21 август 1614 г., на 54 години. Тя не получава присъда, но остава в историята като най-известната „Кървава графиня“ – образ, изграден върху реално разследване, спорни свидетелства и легенди, добавяни дълго след смъртта ѝ.

Източници: apnews.com, guinnessworldrecords.com