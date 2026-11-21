Кубинските власти са освободили американската гражданка Алина Лопес Миярес, която е била задържана на острова от 2017 г. Тя се е върнала в Съединените щати през септември, потвърди говорител на Държавния департамент.

„Приветствахме завръщането на Алина Лопес в Съединените щати през септември. За освобождаването ѝ не е имало размяна“, заяви говорителят пред CNN. Държавният департамент не съобщи допълнителни подробности, позовавайки се на правото ѝ на личен живот.

Осъдена е от военен съд

Лопес Миярес е 68-годишна кубинско-американска гражданка, родена в Куба и израснала в Съединените щати. Преди задържането си е работила като учителка по специално образование.

Тя е била арестувана през януари 2017 г., след като пристигнала в Куба. Властите са я обвинили, че е предавала информация на американското Федерално бюро за разследване за кубински агенти в Съединените щати. През октомври същата година военен съд я е осъдил на 13 години затвор. Съпругът ѝ Феликс Мартин Миланес Фахардо е получил 17-годишна присъда.

Лопес Миярес е отричала обвиненията. Делото е било проведено при закрити врата, а фактът, че цивилна гражданка е била изправена пред военен съд, е сред основанията за критиките към процеса.

ООН определи задържането като произволно

През 2022 г. Работната група на ООН по произволните задържания е заключила, че лишаването ѝ от свобода е произволно, и е призовала за незабавното ѝ освобождаване.

През юли 2022 г. кубински военен съд ѝ е предоставил условно освобождаване заради добро поведение и здравословни проблеми. Решението обаче е забранявало на Лопес Миярес да напуска Куба и да получи паспорт до 2030 г. Според семейството ѝ в края на 2023 г. тя отново е била поставена под стража на неизвестно място.

Според CNN американски правителствен екип е пътувал дискретно до Хавана, за да я върне в Съединените щати. Медията се позовава на двама източници, запознати със случая, както и на говорителя на Държавния департамент.

Не са обявени подробности за конкретните договорености с Хавана. Вашингтон обаче заявява, че освобождаването не е било свързано с плащане, размяна на затворници или друга публично обявена сделка.

Източници: kvia.com, investing.com, arabnews.com