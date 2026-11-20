Русия няма да отстъпи по въпроса за териториите, а при нови удари по Кримския мост отговорът ще бъде „много по-болезнен“. Това заяви руският президент Владимир Путин на пресконференция след среща със Си Дзинпин и Доналд Тръмп. Изявленията му са обобщени от „Медуза“ в материал за руската война срещу Украйна.

Путин каза, че САЩ са предложили компромиси още по време на срещата в Анкъридж, но според него Украйна и европейските държави, които я подкрепят, засега не са готови да ги приемат. Руският президент заяви още, че Киев не желае прекратяване на войната, защото след това ще трябва да организира избори. Той отправи обвинение, че властта в Украйна би могла да бъде запазена чрез „груби фалшификации“.

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Предупреждение за Кримския мост

Кримският мост е „изключително мирен обект“, заяви Путин. По думите му в руския Съвет за сигурност е обсъждано частично прекратяване на огъня, но след ударите по съоръжението Москва няма да води преговори по този въпрос.

„Нашият отговор ще бъде много по-болезнен, а мостът ще бъде възстановен“, заяви Владимир Путин.

Руският президент не посочи конкретни срокове за възстановяването, нито уточни какъв би бил евентуалният отговор при нови атаки. Твърденията за нанесени удари по моста и за планирани действия не са подкрепени с допълнителни подробности в обобщението на изказването.

Покана към европейците

Путин заяви, че Русия е поканила европейски представители в Москва, за да разбере позицията им. След тази среща Москва ще реши как да продължи диалога за Украйна.

Той каза, че Русия признава правото на Украйна на сигурност, но настоя, че същото право принадлежи и на Москва. Според Путин за мир са необходими политическа воля, признаване на „реалностите на терена“ и готовност за компромиси от всички участници в процеса.

Източници: meduza.io