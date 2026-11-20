Русия е нанесла един от най-масивните си въздушни удари по Украйна, като е изстреляла над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, от които 27 балистични. При атаката са загинали най-малко осем души, а 28 са били ранени, съобщи премиерът Сергей Корецкий.

Ударите са били насочени към Киев и още девет области. По предварителни данни в столицата са загинали шест души, а 15 са пострадали. Във Лвовска област са загинали двама души. В Харков четирима души са били ранени при удар по медицинско заведение.

Президентът Владимир Зеленски заяви, че са били поразени граждански обекти, сред които енергийна инфраструктура, железопътни съоръжения и мостове през Днепър. Повредени са подстанции и електропроводи, от които зависят работата на атомни електроцентрали и енергийните връзки на Украйна с държави от Европейския съюз. Засегнати са и жилищни сгради.

Ракетите са изстрелвани на групи

Според Зеленски руските сили са използвали тактика с няколко групи ракети, изстрелвани през интервали от 20 до 30 минути. Той заяви, че това е затруднило гасенето на пожари и разчистването на разрушени сгради.

„Тактиката на удара този път беше особено подла – по няколко групи ракети с паузи от 20–30 минути“, каза Зеленски.

По думите му при атаката са използвани и ракети с касетъчни бойни глави. Президентът допълни, че специалисти са започнали оглед на първите повредени обекти, когато са последвали нови удари.

Украинските сили са свалили 79 крилати ракети. Зеленски посочи, че при противодействието им са участвали изтребители F-16, „Мираж“ и МиГ. Той обаче подчерта, че балистичните ракети са по-трудни за прихващане и че способностите на украинската противовъздушна отбрана зависят от доставките от партньорите.

Поразени са три руски пускови установки

Украинската армия е поразила три руски установки за изстрелване на балистични ракети. Зеленски съобщи, че една от тях е унищожена, а последствията за другите две се уточняват.

„Тази нощ поразихме три пускови установки. Едната е унищожена, а за другите две уточняваме последствията от поражението“, заяви украинският президент.

По данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили са били прихванати три балистични ракети. Разликата между броя на изстреляните и прихванатите балистични ракети подчертава значението на допълнителните средства за противоракетна отбрана, за които Киев настоява пред партньорите си.

Киев иска ускорени доставки на ракети за ПВО

Зеленски е възложил на украинското външно министерство да се свърже с партньорите, които подготвят пакети за противовъздушна отбрана. Президентът призова за ускоряване на доставките и посочи, че с министъра на отбраната са обсъдили взаимодействието със САЩ за ракетите PAC-2 и PAC-3.

„Важно е да има не само заявления за подкрепа на Украйна и украинците, но и изпълнение на конкретните договорености за ПВО“, каза Зеленски.

Възстановяването на енергийната и транспортната инфраструктура вече е започнало в районите, където обстановката със сигурността позволява това.

Източници: unian.net