Русия отхвърли идеята за гаранции за сигурността на Украйна по модел на НАТО. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че всяка форма на „почти членство“ на Киев в западния военен съюз е напълно неприемлива за Москва.

„Бих искал да кажа, че намирането даже на формула за привидно членство на Киев в НАТО и търсенето на каквото и да е „креативно“ решение в тази сфера е неприемливо за нас“, каза Рябков, цитиран от ТАСС.

Изявлението му дойде ден след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин. На форума френският президент Еманюел Макрон заяви, че разговорите за възможното членство на Украйна в НАТО трябва да бъдат възобновени.

Специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, който също участва в срещата, каза, че заедно със Стив Уиткоф е убедил руснаците да приемат идеята гаранциите за Украйна да се основават на член 5 от Северноатлантическия договор. Ройтерс предаде, че според Къшнър Москва е била склонна да разгледа тази концепция.

Член 5 предвижда въоръжено нападение срещу една държава от НАТО да се смята за нападение срещу всички съюзници. В такъв случай всяка страна членка се ангажира да окаже помощ, като сама определя необходимите действия, включително възможно използване на въоръжена сила.

Москва поставя условие за разговори

Рябков заяви, че Русия обсъжда гаранциите за сигурност преди всичко от гледна точка на собствената си сигурност. По думите му Украйна трябва да признае руското искане да не се присъединява към НАТО.

„Щом това стане, смятам, че въпросът за създаване на гаранции за сигурност така или иначе може да бъде обсъден“, каза руският заместник-министър.

Той добави, че Москва не затваря вратата за диалог, но не оставя открит вариант за присъединяване на Украйна към НАТО. Така руската позиция се разминава с представеното от Къшнър твърдение, че Москва е приела като основа за обсъждане гаранции, близки до тези по член 5.

Предстоящи разговори в Москва

Рябков потвърди, че се подготвя посещение на представители на Великобритания, Германия и Франция в Москва. Според руските власти европейските пратеници трябва да изяснят позициите си за Украйна, преди да бъде определен форматът на следващите преговори.

Руският президент Владимир Путин заяви, че именно Русия е предложила на европейските представители да посетят страната. Засега не е посочена дата за визитата, нито е обявен конкретен формат за бъдещите разговори.