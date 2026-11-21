ГЕРБ участва в избора на новите членове на Висшия съдебен съвет, защото иска работещи институции. Това заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, ден след като Народното събрание избра 11 представители от парламентарната квота.

На 20 ноември парламентът попълни шест места в съдийската колегия и пет в прокурорската колегия. Вотът беше проведен след продължила години процедура по обновяване на парламентарната квота на ВСС. Изборът на новите членове беше обявен от Народното събрание като стъпка към формиране на пълен състав на кадровия орган на съдебната власт.

Независимостта ще се доказва с решения

„ГЕРБ участва, защото искаме да има работещи институции. Искаме да имаме работещ ВСС и мисля, че подходихме най-конструктивно“, каза Сачева.

Според Сачева новоизбраните членове трябва да получат възможност да покажат как ще работят, вместо още в началото да бъдат определяни като зависими от политическите сили, които са ги номинирали или подкрепили.

„Ще е жалко, ако този ВСС е подарък за някого и заплаха за някого, защото това ще бъде торпилиране още в първия му ден. Да му дадем шанс, нека да видим дали може да бъде независим“, заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Тя посочи, че истинският тест за независимостта на членовете започва сега. По думите ѝ важният въпрос е дали те ще могат да вземат решения, независими от хората, които са ги номинирали и избрали. Сачева добави, че независимостта на ВСС ще се вижда най-вече в неудобните решения спрямо властта.

„ГЕРБ нито се притеснява, нито се страхува, нито сме направили каквито и да било деструктивни действия по отношение на ВСС. Отнесохме се с нужното уважение и коректност“, каза тя.

Как е гласувала Сачева

Сачева заяви, че е подкрепила всички кандидати с изключение на Емил Дечев и Таня Радуловска. По думите ѝ останалите кандидати са представили концепциите си и заслужават възможност да покажат как могат да допринесат за по-голямо доверие в назначенията и дисциплинарната отговорност в съдебната система.

Коментар за бюджета за 2027 г.

В телевизионното интервю Сачева коментира и проекта за държавния бюджет за 2027 г. Тя заяви, че при средна заплата от 1000 евро и номинално увеличение от 5% инфлация от 4% би погълнала по-голямата част от ръста.

По нейната сметка това би оставило между 33 и 50 цента допълнителна покупателна способност на човек дневно. Сачева заяви, че при обсъждането на бюджета трябва да се говори не само за приходите, разходите и дълга, а и за това какъв ще бъде реалният ефект върху хората.