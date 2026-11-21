Малък джобен часовник, намерен сред вещите на загинала пътничка от „Титаник“, ще бъде предложен на търг във Великобритания. Предметът е принадлежал на ирландката Мария „Мери“ Манган, която е пътувала в трета класа и е загинала при потъването на кораба през април 1912 г.

Търгът ще се проведе в Девизис, графство Уилтшър, от аукционната къща Henry Aldridge & Son. Каталожната оценка на часовника е между 60 000 и 80 000 британски лири. Медии, цитиращи аукционера, посочват горна граница от 60 000 лири, което е по-ниско от публикуваната оценка в каталога.

Часовникът е върнат на семейството

Часовникът е открит сред личните вещи на Манган, когато тялото ѝ е било извадено от морето от кораба „Маккей-Бенет“. Той е върнат на близките ѝ заедно с други предмети. Манган е погребана в морето на 22 април 1912 г.

По корпуса са гравирани инициалите „ММ“, а от вътрешната страна е изписано „М. Манган“. Механизмът и металът са силно корозирали вследствие на престоя в Северния Атлантик. Според аукционната къща повредите са съвместими с обстоятелствата, при които часовникът е бил открит.

„Този часовник е важен на няколко нива“, заявява аукционерът Андрю Олдридж, цитиран от ITV News. По думите му предметът показва историята на обикновен пътник от трета класа, а не само на богатите и известни личности, свързвани най-често с „Титаник“.

Манган е част от „Четиринадесетте от Адъргул“

Мери Манган е родена на 8 септември 1879 г. в Кароушкиййн, графство Майо. През 1912 г. тя се отправя към Съединените щати заедно с още 13 души от района на Адъргул. Групата е известна като „Четиринадесетте от Адъргул“.

Само трима от тези пътници оцеляват след потъването на „Титаник“, а 11 загиват. Манган се качва на кораба в Куинстаун, днешен Коб. Свидетелката Ани Кели по-късно разказва, че е била с Манган и семейство Бурк, докато групата се е опитвала да стигне до стълбище към горните палуби. Не е установено със сигурност дали Манган е успяла да се добере до тях.

Часовникът е бил показан за няколко седмици в Titanic Belfast заедно с други предмети от колекцията на семейство Манган. Сега наследниците продават единствения известен предмет, открит у нея след трагедията, който е бил върнат в Ирландия.

Източници: itv.com, the-independent.com, con-telegraph.ie