Принц Хари се появи в предаването This Morning на ITV, където разказа за живота на семейството си във Великобритания и за адаптацията на децата си Арчи и Лилибет към новото училище. В разговор с водещите Алисън Хамънд и Дермът О'Лиъри той заяви, че за него е „чудесно да бъде отново на родна земя“ и че страната продължава да се усеща като дом.

„Винаги е интересно, когато живееш в чужбина и гледаш отстрани. Сега, когато съм отново тук, всичко ми се струва познато“, каза Хари. Той допълни, че е пропуснал британските зими, пъбовете и разходките сред природата.

Арчи и Лилибет свикват с училищните униформи

Арчи, който е на седем години, и петгодишната Лилибет са започнали училище във Великобритания, след като семейството се премести от Калифорния през август. Хари определи носенето на униформа като една от най-големите промени за децата.

„Това е голяма културна промяна. Униформите са нещо ново за тях, но със сигурност им помогнаха. Увереността и на двете деца се повиши много, откакто са в британско училище“, каза той. Принцът се пошегува, че се опитва да „изстиска американските акценти“ от тях, а техните съученици правят същото.

Хари разказа още, че децата очакват с интерес снега. За коледното меню той посочи, че съпругата му Меган и тъща му Дория Рагланд вероятно ще приготвят гумбо или пуешко месо.

Шот уиски и разговор за Джеймс Бонд

По време на предаването Хари се включи в приготвянето на традиционен коледен кейк с телевизионния готвач Фил Викъри. Преди това той изпи шот уиски заедно с Алисън Хамънд, а след това се пошегува, че в армията е бил свикнал да изпълнява заповеди, но войниците са получавали готови дажби, а не са готвели.

Хари беше помолен да избере между Джеймс Бонд и американската поредица „Мисията невъзможна“. Той посочи Бонд и подкрепи избора на Робърт Патинсън за ролята на агент 007. „Мисля, че е чудесно. Нямам търпение да го видя“, каза принцът. Патинсън беше обявен за следващия Джеймс Бонд на 16 ноември.

ITV ще излъчва Игрите „Инвиктус“

Появата на Хари съвпадна с обявяването на ITV за изключителен телевизионен оператор на Игрите „Инвиктус“ в Бирмингам през 2027 г. Състезанието ще се проведе от 10 до 17 юли и ще събере 550 участници от 26 държави.

Алисън Хамънд и параолимпиецът Ейд Адепитан ще водят церемониите по откриването и закриването. В студиото Хари беше придружен от бившите участници в игрите Джош Боги и Джулс Бейл, които разказаха за ролята на състезанието във възстановяването им и връщането на увереността.

Източници: dailymail.com, itv.com, independent.co.uk