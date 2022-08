Меган Маркъл стартира подкаст, ето кой беше първият ѝ гост

Бившата американска актриса Меган Маркъл, съпруга на британския принц Хари, стартира вчера подкаст, в който ще разнищва клишетата за жените, а първият ѝ гост бе тенис звездата Серина Уилямс, предаде Франс прес.

Дванадесетте епизода на подкаста, наречен "Архетипи" - име, което напомня за сина ѝ Арчи, но и за организация, която тя стартира заедно със съпруга си - ще бъдат "интимни и откровени" разговори между херцогинята на Съсекс и нейните гости. Това се казва в представянето на предаването в мобилното приложение "Спотифай".

She's here ✨ Meghan, The Duchess of Sussex brings us a new podcast. Welcome to Archetypes https://t.co/6qNeebTGxQ pic.twitter.com/T9BvTkTAOS