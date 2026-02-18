Румен Петков: Има секта, има лама, има шест трупа - къде е прокуратурата?

МВР показаха записи от три камери, разположение на различни подходи към хижа "Петрохан".

"Нямам отговор на това какво се е случило. Сегашните тълкувания от публиката към която съм и аз, не са полезни на обществото. Трябва да се придържаме към фактите, а те са: министър Сандов издава едно абсолютно незаконно разрешение - споразумение за съвместно действие с тази хижа, лимитира една организация, която е с доста съмнително естество. А министърът на образованието издава лиценз на едно училище, далеч от правоспособността и педагогиката, там децата не ходят на училище, а обикалят България и света", каза лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му има "доста груб" натиск върху институциите да не се разследва дейността на НПО-то.

"Ние имаме една секта, имаме лама, който се изживява като почтен човек и Господ, имаме и шест трупа. Допуснаха се няколко грешки, едната от тях е забавянето в първата публична информация, която беше дадена от институциите, второ - забавяне на конкретни действия, по-точно казано - обявяването от натривките. Ние имаме три трупа и да кажем, че лабораторията е претоварена, не ми се струва достатъчно убедително. Не бяха достатъчно навреме извадени тези аргументи, които се наложи да бъдат вадени от министъра на околната среда", допълни Петков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него, ако има данни за трафик на мигранти, трябва да бъдат дадени и доказателства за това.

"Защо прокуратурата не предприе мерки спрямо тези министри в продължение на тези 4 години. Пропуските са твърде видими, те създават усещане за недосегаемост. Политическите съучастници постоянно атакуват правораздаването и правоохраната. В случая прокуратурата да не бъде атакувана, че преследва политически фигури, които заемат много ясни позиции, не се занимава с тях. Бездействието на прокуратурата е очевидно. Трябва да се предприемат действия, независимо кой какъв е, колко ще лае и ще говори по екраните", подчерта гостът.

Попитан дали допуска, че е възможно на "Петрохан" да има вербувани агенти на ДАНС, той отговори: "Достатъчно министри са ангажирани с "Петрохан", за да участвам в този тип разсъждения.

"Нямам съмнение, че вътрешният министър ще се ангажира с дейността, която му е възложена. В състава на правителството има двама души, които са гаранция, че изборите ще бъдат манипулирани. Това е външният министър Надежда Нейнски и вторият е правосъдният министър, той е вицепремиер. Той е участник във Фонда за борба с корупцията, който е притискал Министерството на вътрешните работи. А фондът е ярка демонстрация на недосегаемост - нямат годишни доклади за финансирането си за 2024 и 2025 години. Когато този човек ще оглавява правосъдието, аз имам съмнение, че ще оглавява мошеничеството", добави Румен Петков.

За 2023 година фондът получава 510 хиляди лева от Фондация "Америка за България", 58 хиляди от фонд "Активни граждани" и 42 хиляди лева от фонд "Маршал".