Румен Петков: Има секта, има лама, има шест трупа - къде е прокуратурата?

18 Февруари, 2026 22:23 3 070 47

Защо прокуратурата не предприе мерки спрямо тези министри в продължение на тези 4 години

Румен Петков: Има секта, има лама, има шест трупа - къде е прокуратурата? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

МВР показаха записи от три камери, разположение на различни подходи към хижа "Петрохан".

"Нямам отговор на това какво се е случило. Сегашните тълкувания от публиката към която съм и аз, не са полезни на обществото. Трябва да се придържаме към фактите, а те са: министър Сандов издава едно абсолютно незаконно разрешение - споразумение за съвместно действие с тази хижа, лимитира една организация, която е с доста съмнително естество. А министърът на образованието издава лиценз на едно училище, далеч от правоспособността и педагогиката, там децата не ходят на училище, а обикалят България и света", каза лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му има "доста груб" натиск върху институциите да не се разследва дейността на НПО-то.

"Ние имаме една секта, имаме лама, който се изживява като почтен човек и Господ, имаме и шест трупа. Допуснаха се няколко грешки, едната от тях е забавянето в първата публична информация, която беше дадена от институциите, второ - забавяне на конкретни действия, по-точно казано - обявяването от натривките. Ние имаме три трупа и да кажем, че лабораторията е претоварена, не ми се струва достатъчно убедително. Не бяха достатъчно навреме извадени тези аргументи, които се наложи да бъдат вадени от министъра на околната среда", допълни Петков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него, ако има данни за трафик на мигранти, трябва да бъдат дадени и доказателства за това.

"Защо прокуратурата не предприе мерки спрямо тези министри в продължение на тези 4 години. Пропуските са твърде видими, те създават усещане за недосегаемост. Политическите съучастници постоянно атакуват правораздаването и правоохраната. В случая прокуратурата да не бъде атакувана, че преследва политически фигури, които заемат много ясни позиции, не се занимава с тях. Бездействието на прокуратурата е очевидно. Трябва да се предприемат действия, независимо кой какъв е, колко ще лае и ще говори по екраните", подчерта гостът.

Попитан дали допуска, че е възможно на "Петрохан" да има вербувани агенти на ДАНС, той отговори: "Достатъчно министри са ангажирани с "Петрохан", за да участвам в този тип разсъждения.

"Нямам съмнение, че вътрешният министър ще се ангажира с дейността, която му е възложена. В състава на правителството има двама души, които са гаранция, че изборите ще бъдат манипулирани. Това е външният министър Надежда Нейнски и вторият е правосъдният министър, той е вицепремиер. Той е участник във Фонда за борба с корупцията, който е притискал Министерството на вътрешните работи. А фондът е ярка демонстрация на недосегаемост - нямат годишни доклади за финансирането си за 2024 и 2025 години. Когато този човек ще оглавява правосъдието, аз имам съмнение, че ще оглавява мошеничеството", добави Румен Петков.

За 2023 година фондът получава 510 хиляди лева от Фондация "Америка за България", 58 хиляди от фонд "Активни граждани" и 42 хиляди лева от фонд "Маршал".


  • 1 Шадраван паша

    23 6 Отговор
    Я чакай и аз да взема отношение по случая "Петрохан", че много нашумя! Белким ми скочи рейтинга?! Пък може и няКОЙ да ми плати нещичко?!

    22:28 18.02.2026

  • 2 къде е прокуратурата?

    20 0 Отговор
    Снимат нов сезон на Туин Пийкс

    22:29 18.02.2026

  • 3 хаха

    24 8 Отговор
    Ами къде да е? Пикае по фонтаните и си търси запалката бе Запалка.
    Все едно не знаеш бесепарски поръчков каун!

    Коментиран от #6

    22:31 18.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ванга

    21 4 Отговор
    Има Асет ,има Маджо ,има и АБВ ,а къде ПРОКУРАТУРАТА ? Няма го Гешев и сега трябва да отговаря Румен Петков за доста неща около ,Луканов ,шофьора ,Ицето и още куп “уредени мачове “пред шадравана!
    Мафиотите вън

    22:32 18.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    17 16 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Запалката може да е пиеница, но не е педофил.

    Коментиран от #14, #16

    22:33 18.02.2026

  • 7 Оффф

    16 4 Отговор
    Писна ми от всички! Всички мажете, лъжете, обвинявате някой, но не и себе си. Четири години, министри, НПО- та и т. н.... Г-н Петков, ами нали и вие бяхте там, в Прламента, в най- високите постове на държавата. Нали всички вие в НС трябва да правите точно това! Кой е виновен? Хората ли или кой? Какво правите там? От колко години Румен Петков се върти в НС ? Все всички сте виновни!!!!

    22:33 18.02.2026

  • 8 -Брачет разбра ли, ламята се е самоубила

    22 3 Отговор
    -Нее, не брачет. Не е ламя , а лама и не се е самоубила а е самоубита.
    -Е, да де , нали и аз това казвам. Нали е едно и също..

    22:33 18.02.2026

  • 9 Озадачен

    25 2 Отговор
    Абе ти по-добре кажи за сестрите Белнейски!?

    22:37 18.02.2026

  • 10 !!!?

    22 6 Отговор
    Този 4 хилядник на "българо-съветската дружба" се съмнява, че изборите ще бъдат манипулирани...!!!?

    22:38 18.02.2026

  • 11 Никой

    5 1 Отговор
    Не са само тези федерации - това се повсеместно. Защо не се "види" това. Навсякъде има такива - не е едно.

    22:38 18.02.2026

  • 12 Румене и на теб патка ти е ...

    20 4 Отговор
    изпила акъла , време е да си лягаш, че скоро идва време за пикане???
    Първанов , вече спи втори сън!!!
    Да ти напомня , че е време за лягане..!.

    22:45 18.02.2026

  • 13 Дедо Мраз

    21 3 Отговор
    То ако имаше прокуратура, щях да съм ти забравил физиономията.

    22:46 18.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Верно

    10 1 Отговор
    Сградите на 100 метра от хижата са оборудвани с климатици,вижда се от спътниковите снимки....стават и за трева,стават и за хора.

    22:48 18.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пияницата

    18 9 Отговор
    пак се е нальокал! От алкохол ,не са му останали мозъчни клетки на горкия!

    22:54 18.02.2026

  • 18 Фонтана!

    18 6 Отговор
    Ако имаше Прокуратура, ти къде щеше да бъдеш?!

    22:59 18.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Има!

    14 7 Отговор
    Има и един пикаещ простак в плевенските шадравани!

    23:02 18.02.2026

  • 21 Край танана

    10 4 Отговор
    Шадравана! Седи лепа Рум и ана!

    23:05 18.02.2026

  • 22 Недей си блъска

    13 6 Отговор
    Празната черепна кутия. Оди тресни една рикия сетне пусни една вода в шадравана и оди си лягай.Мисленето не ти е присъщо.....

    23:10 18.02.2026

  • 23 хаяшко правителство

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    педериги.....Еййййй един път нещо вярно да кажеш

    23:15 18.02.2026

  • 24 А ГДЕ...

    12 3 Отговор
    ...КУДРЯВАЯ СЮ...?!?!

    Коментиран от #27

    23:23 18.02.2026

  • 25 Абсурдистан

    5 2 Отговор
    От всичко най-важно е мнението на мистър пис. Ето за това имам много ниско мненше за журналите!

    23:25 18.02.2026

  • 26 Леля Гошо

    10 5 Отговор
    Финансиране от Америка за България
    Тоест
    Соросня

    23:28 18.02.2026

  • 27 На баце

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "А ГДЕ...":

    Между филиите

    23:38 18.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    На гоце рублоибрика,.вечно пиян и наведен.

    00:01 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тоя не беше ли

    4 5 Отговор
    някаква мутра от вис или сик или някаква друга банда на дс/кгб?

    00:13 19.02.2026

  • 32 Станчо

    6 3 Отговор
    Шадраван Лама Румба се изказа. Голям манипулатор

    00:26 19.02.2026

  • 33 Интересно

    9 2 Отговор
    Много ми е интересно чий са го дирили тия сектанти по пещерите на Юкатан? Там са откривани човешки жертвоприношения от маите, включително и на деца на 3-11 години! И защо на пожар за половин ден са избягали от Мексико? Каква ужасна простотия са извършили?

    00:29 19.02.2026

  • 34 Червената шапчица

    4 2 Отговор
    Един от загиналите на хижа "Петрохан" – Ивайло Иванов – се е прострелял два пъти в главата. Това бе съобщено от МВР и прокуратурата на поредния брифинг по повод мистериозната смърт на трима човека пред хижата и на още трима под връх Околчица. Според съдебните медици с първия изстрел под брадичката Иванов си е нанесъл тежко нараняване на лицевите кости, но е останал жив и в съзнание. Вторият изстрел е в слепоочието и е довел до смъртта. Установено е, че Иванов има и нараняване на ръката, което обикновено се получава, когато пистолетът не се стиска силно.

    00:30 19.02.2026

  • 35 До Ползващия фонтаните

    6 2 Отговор
    вместо писоар - И на първо място има скалъпена версия за секта и самоубийства. Някои усърдно я разпространяват. Наистина, къде е прокуратурата?

    00:47 19.02.2026

  • 36 Друг аспект

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    А какво според теб трябва да се случва на онези, които набеждават някого, че бил педофил, а човекът не може да се защити, защото вече не е на този свят?

    00:52 19.02.2026

  • 37 Логично

    4 2 Отговор
    В хижата са открили шадраван,затова са го запалили да не наводни връх Ботев.

    00:54 19.02.2026

  • 38 Фонтан

    2 2 Отговор
    МВР и съдебната система са в пълен разпад, а трупове ще има още доста.

    01:29 19.02.2026

  • 39 факт

    5 1 Отговор
    После що в Норвегия имало Барневард дето прибирали деца на умопобъркани родители.
    През соца преди да се ожениш минаваш през психиатъра за разрешение. Съвсем са отървали работата в наши дни

    02:27 19.02.2026

  • 40 Кирпича

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    13 застава "Юнак" село Кости , границата с Турция , 2 пълнителя по 25 ,2 год и 3 мес .

    02:57 19.02.2026

  • 41 Надежда

    2 1 Отговор
    Румен ти на какви субстанции си?Неиенски ще манипулира избори и Янкулов ? Когато човек е руски агент като теб и силно деградирал да дава мнение за други?У нас политиката се свежда само по хвърляне на помия към опонента,за да се държи властта ,да се краде и нищо нормално да не се случва.Хайде всички архаични пенсии ,които нищо не свършихте за престижа на България до тук сведете тиквите си и марш в забвение.

    05:59 19.02.2026

  • 42 Пиклыоч паша

    3 1 Отговор
    и той да даде мнение. Щом твоята партия те отстрани като некадърен министър какъв акъл даваш за другите. Може да коментираш само срещите си с братя Галеви! Другото за теб са шадравани!

    06:30 19.02.2026

  • 43 Виж ти

    1 0 Отговор
    И Терес и факти, не са се забавили с изнасяне на информацията за Петрохан, а са избързали да изнасят лъжлива и объркана информация. Истината е една, а лъжите се преплитат и се различават от показанията на свидетел, извикал полиция. Да се уточни, коя година и по време на кое правителство е регистрирано НПО-то, защото е направено с определена цел. А след това кой помага, дава и т.н. вече е друг въпрос , защото те са вършили и добра работа срещу престъпници и бракониери.

    09:16 19.02.2026

  • 44 Този

    1 1 Отговор
    колко пари вземаше само да купува избори, нямате си представа!

    09:33 19.02.2026

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор
    Протекцията от страна на министрите е очевидна.
    Държава в държавата.Време е Кьовеши да влезе в роля и да изпълнява задълженията си,нали сме в ЕС .Чистачите крайно време е да се заловят и да се пратят в затвор със строг режим без право на отмяна.Черният делфин.

    09:37 19.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

