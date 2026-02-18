Румен Петков: Има секта, има лама, има шест трупа - къде е прокуратурата?

МВР показаха записи от три камери, разположение на различни подходи към хижа "Петрохан".
"Нямам отговор на това какво се е случило. Сегашните тълкувания от публиката към която съм и аз, не са полезни на обществото. Трябва да се придържаме към фактите, а те са: министър Сандов издава едно абсолютно незаконно разрешение - споразумение за съвместно действие с тази хижа, лимитира една организация, която е с доста съмнително естество. А министърът на образованието издава лиценз на едно училище, далеч от правоспособността и педагогиката, там децата не ходят на училище, а обикалят България и света", каза лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му има "доста груб" натиск върху институциите да не се разследва дейността на НПО-то.
"Ние имаме една секта, имаме лама, който се изживява като почтен човек и Господ, имаме и шест трупа. Допуснаха се няколко грешки, едната от тях е забавянето в първата публична информация, която беше дадена от институциите, второ - забавяне на конкретни действия, по-точно казано - обявяването от натривките. Ние имаме три трупа и да кажем, че лабораторията е претоварена, не ми се струва достатъчно убедително. Не бяха достатъчно навреме извадени тези аргументи, които се наложи да бъдат вадени от министъра на околната среда", допълни Петков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според него, ако има данни за трафик на мигранти, трябва да бъдат дадени и доказателства за това.
"Защо прокуратурата не предприе мерки спрямо тези министри в продължение на тези 4 години. Пропуските са твърде видими, те създават усещане за недосегаемост. Политическите съучастници постоянно атакуват правораздаването и правоохраната. В случая прокуратурата да не бъде атакувана, че преследва политически фигури, които заемат много ясни позиции, не се занимава с тях. Бездействието на прокуратурата е очевидно. Трябва да се предприемат действия, независимо кой какъв е, колко ще лае и ще говори по екраните", подчерта гостът.
Попитан дали допуска, че е възможно на "Петрохан" да има вербувани агенти на ДАНС, той отговори: "Достатъчно министри са ангажирани с "Петрохан", за да участвам в този тип разсъждения.
"Нямам съмнение, че вътрешният министър ще се ангажира с дейността, която му е възложена. В състава на правителството има двама души, които са гаранция, че изборите ще бъдат манипулирани. Това е външният министър Надежда Нейнски и вторият е правосъдният министър, той е вицепремиер. Той е участник във Фонда за борба с корупцията, който е притискал Министерството на вътрешните работи. А фондът е ярка демонстрация на недосегаемост - нямат годишни доклади за финансирането си за 2024 и 2025 години. Когато този човек ще оглавява правосъдието, аз имам съмнение, че ще оглавява мошеничеството", добави Румен Петков.
За 2023 година фондът получава 510 хиляди лева от Фондация "Америка за България", 58 хиляди от фонд "Активни граждани" и 42 хиляди лева от фонд "Маршал".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шадраван паша
22:28 18.02.2026
2 къде е прокуратурата?
22:29 18.02.2026
3 хаха
Все едно не знаеш бесепарски поръчков каун!
Коментиран от #6
22:31 18.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ванга
Мафиотите вън
22:32 18.02.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "хаха":Запалката може да е пиеница, но не е педофил.
Коментиран от #14, #16
22:33 18.02.2026
7 Оффф
22:33 18.02.2026
8 -Брачет разбра ли, ламята се е самоубила
-Е, да де , нали и аз това казвам. Нали е едно и също..
22:33 18.02.2026
9 Озадачен
22:37 18.02.2026
10 !!!?
22:38 18.02.2026
11 Никой
22:38 18.02.2026
12 Румене и на теб патка ти е ...
Първанов , вече спи втори сън!!!
Да ти напомня , че е време за лягане..!.
22:45 18.02.2026
13 Дедо Мраз
22:46 18.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Верно
22:48 18.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пияницата
22:54 18.02.2026
18 Фонтана!
22:59 18.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Има!
23:02 18.02.2026
21 Край танана
23:05 18.02.2026
22 Недей си блъска
23:10 18.02.2026
23 хаяшко правителство
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":педериги.....Еййййй един път нещо вярно да кажеш
23:15 18.02.2026
24 А ГДЕ...
Коментиран от #27
23:23 18.02.2026
25 Абсурдистан
23:25 18.02.2026
26 Леля Гошо
Тоест
Соросня
23:28 18.02.2026
27 На баце
До коментар #24 от "А ГДЕ...":Между филиите
23:38 18.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Последния Софиянец
00:01 19.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тоя не беше ли
00:13 19.02.2026
32 Станчо
00:26 19.02.2026
33 Интересно
00:29 19.02.2026
34 Червената шапчица
00:30 19.02.2026
35 До Ползващия фонтаните
00:47 19.02.2026
36 Друг аспект
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":А какво според теб трябва да се случва на онези, които набеждават някого, че бил педофил, а човекът не може да се защити, защото вече не е на този свят?
00:52 19.02.2026
37 Логично
00:54 19.02.2026
38 Фонтан
01:29 19.02.2026
39 факт
През соца преди да се ожениш минаваш през психиатъра за разрешение. Съвсем са отървали работата в наши дни
02:27 19.02.2026
40 Кирпича
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":13 застава "Юнак" село Кости , границата с Турция , 2 пълнителя по 25 ,2 год и 3 мес .
02:57 19.02.2026
41 Надежда
05:59 19.02.2026
42 Пиклыоч паша
06:30 19.02.2026
43 Виж ти
09:16 19.02.2026
44 Този
09:33 19.02.2026
45 Анонимен
Държава в държавата.Време е Кьовеши да влезе в роля и да изпълнява задълженията си,нали сме в ЕС .Чистачите крайно време е да се заловят и да се пратят в затвор със строг режим без право на отмяна.Черният делфин.
09:37 19.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.