Лавров: Русия и САЩ създадат икономическа работна група

В допълнение към преговорите по военно-политически въпроси, Русия и САЩ се споразумяха да създадат икономическа работна група, в рамките на която Москва иска да изясни взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за телевизия Ал Арабия.

„Съгласни сме с американските си колеги, в допълнение към разширените военно-политически преговори, които се провеждат в Женева, да създадем двустранна икономическа работна група. Ще обсъдим всички тези въпроси в рамките на тази група. Искаме да разберем какво представляват взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на Доналд Тръмп“, каза той.