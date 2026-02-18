Лавров: Русия и САЩ създадат икономическа работна група

В допълнение към преговорите по военно-политически въпроси, Русия и САЩ се споразумяха да създадат икономическа работна група, в рамките на която Москва иска да изясни взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за телевизия Ал Арабия.
„Съгласни сме с американските си колеги, в допълнение към разширените военно-политически преговори, които се провеждат в Женева, да създадем двустранна икономическа работна група. Ще обсъдим всички тези въпроси в рамките на тази група. Искаме да разберем какво представляват взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на Доналд Тръмп“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Не работни групи! Ако продължавате така, не само старлинка, ще ви спрат, а още много изненади ще видите!
22:36 18.02.2026
2 Хаха
22:38 18.02.2026
3 това е гнусно
Коментиран от #4
23:09 18.02.2026
4 тъпак
До коментар #3 от "това е гнусно":100%
00:13 19.02.2026