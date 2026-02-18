Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лавров: Русия и САЩ създадат икономическа работна група

18 Февруари, 2026 22:31 1 209 4

§елта е да се разбере какво представляват взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на Тръмп

Лавров: Русия и САЩ създадат икономическа работна група - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В допълнение към преговорите по военно-политически въпроси, Русия и САЩ се споразумяха да създадат икономическа работна група, в рамките на която Москва иска да изясни взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за телевизия Ал Арабия.

„Съгласни сме с американските си колеги, в допълнение към разширените военно-политически преговори, които се провеждат в Женева, да създадем двустранна икономическа работна група. Ще обсъдим всички тези въпроси в рамките на тази група. Искаме да разберем какво представляват взаимните ползи, както са дефинирани от администрацията на Доналд Тръмп“, каза той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    4 2 Отговор
    Тръмп си иска 370 милиарда долара, които му обещахте!
    Не работни групи! Ако продължавате така, не само старлинка, ще ви спрат, а още много изненади ще видите!

    22:36 18.02.2026

  • 2 Хаха

    2 2 Отговор
    И кого ще впрегнат да работи в тази група? Ще му стане тъжно.....

    22:38 18.02.2026

  • 3 това е гнусно

    3 4 Отговор
    в кремъл нещо не е наред

    Коментиран от #4

    23:09 18.02.2026

  • 4 тъпак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "това е гнусно":

    100%

    00:13 19.02.2026