Новини
Любопитно »
Принц Хари е уплашен, опитва да разубеди "неразбраната" Меган да пусне мемоарите си

Принц Хари е уплашен, опитва да разубеди "неразбраната" Меган да пусне мемоарите си

13 Февруари, 2026 12:16 852 3

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • мемоари

Той искрено се страхува, че още една дълбоко лична книга, която привлича широко внимание, ще обезсмисли малкия напредък, постигнат зад кулисите

Принц Хари е уплашен, опитва да разубеди "неразбраната" Меган да пусне мемоарите си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Хари се опитва да разубеди съпругата си Меган Маркъл да публикува мемоари, съобщава RadarOnline, позовавайки се на вътрешен човек.

„Меган изпитва силно желание да разкаже собствената си версия на събитията. Тя смята, че цели глави от живота ѝ – особено по време на престоя ѝ в кралското семейство – са били или неразбрани, изопачени или разказани единствено от гледната точка на други хора“, каза източникът.

Според източника Меган Маркъл не само иска да изясни ситуацията, но и да спечели пари. Вътрешният човек добави, че херцогинята разглежда публикуването на книгата като гаранция за дългосрочната финансова стабилност на семейството им. Източникът обаче твърди, че принц Хари не подкрепя идеята на съпругата си.

„Той искрено се страхува, че още една дълбоко лична книга, която привлича широко внимание, ще обезсмисли малкия напредък, постигнат зад кулисите. Той вярва, че тя не само ще отвори отново стари рани, но и би могла завинаги да затвори вратата за всяка надежда за помирение със семейството. Ето защо се съпротивлява толкова решително“, обясни източникът на таблоида.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри с лопатата

    11 0 Отговор
    Тези, омръзнаха на всички,с циганските си истории.

    12:17 13.02.2026

  • 2 кофти

    3 0 Отговор
    си га не ти се падна брат

    12:32 13.02.2026

  • 3 хдбн

    5 0 Отговор
    Да не би случайно да пише за партита по разни острови?

    12:35 13.02.2026