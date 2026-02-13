Принц Хари е уплашен, опитва да разубеди "неразбраната" Меган да пусне мемоарите си

Принц Хари се опитва да разубеди съпругата си Меган Маркъл да публикува мемоари, съобщава RadarOnline, позовавайки се на вътрешен човек.

„Меган изпитва силно желание да разкаже собствената си версия на събитията. Тя смята, че цели глави от живота ѝ – особено по време на престоя ѝ в кралското семейство – са били или неразбрани, изопачени или разказани единствено от гледната точка на други хора“, каза източникът.

Според източника Меган Маркъл не само иска да изясни ситуацията, но и да спечели пари. Вътрешният човек добави, че херцогинята разглежда публикуването на книгата като гаранция за дългосрочната финансова стабилност на семейството им. Източникът обаче твърди, че принц Хари не подкрепя идеята на съпругата си.

„Той искрено се страхува, че още една дълбоко лична книга, която привлича широко внимание, ще обезсмисли малкия напредък, постигнат зад кулисите. Той вярва, че тя не само ще отвори отново стари рани, но и би могла завинаги да затвори вратата за всяка надежда за помирение със семейството. Ето защо се съпротивлява толкова решително“, обясни източникът на таблоида.