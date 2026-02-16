Меган Маркъл сподели нова СНИМКА на дъщеря си Лилибет за св. Валентин

Меган Маркъл отбеляза Деня на влюбените с публикация в социалните мрежи, посветена на съпруга ѝ принц Хари и дъщеря им Лилибет.

Херцогинята на Съсекс сподели снимка, на която принц Хари държи в ръцете си четиригодишната Лилибет. Детето е облечено в розова рокля с подходящи чорапогащи и държи букет от балони, докато баща ѝ я гледа с усмивка. Въпреки че през годините двойката рядко показва децата си публично, на кадъра лицето на Лилибет е видимо. „Тези двамата + Арчи = моите вечни валентинки“, написа 44-годишната Маркъл под публикацията, визирайки и шестгодишния им син Арчи.

Публикацията идва ден след като двамата отбелязаха празника по-рано с вечеря в ресторант „Функе“ в Бевърли Хилс.

Миналата година двойката прекара празника разделена заради ангажиментите на принца около игрите Инвиктус. Тогава Меган публикува черно-бяла снимка на двамата и изрази подкрепата си за съпруга си, подчертавайки значението на инициативата му за ветераните и техните семейства.

Меган Маркъл и принц Хари сключиха брак през 2018 г., а през 2020 г. се оттеглиха от официалните си кралски задължения и се установиха в Монтесито, Калифорния, заедно с децата си. Оттогава те поддържат публичен образ на сплотено семейство, съчетавайки професионални проекти и благотворителни инициативи.

В интервю през април херцогинята на Съсекс разказа за началото на връзката им, когато са използвали инициали, за да пазят дискретност. По думите ѝ, още в първите месеци отношенията им са били подложени на сериозен обществен натиск, което е ускорило динамиката на връзката им. Тя определи съпруга си като отдаден партньор, който поставя на първо място сигурността и благополучието на семейството.

През май двойката ще отбележи седмата си годишнина от сватбата, като през последните години нееднократно подчертава стабилността на връзката си чрез публични изяви и публикации в социалните мрежи.