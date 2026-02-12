Новини
Наталия Кобилкина поясни кога "сухият период" е проблем за жените

Наталия Кобилкина поясни кога "сухият период" е проблем за жените

12 Февруари, 2026

Сексоложката предупреди дамите, че може да става дума за форма на фригидност

Наталия Кобилкина поясни кога "сухият период" е проблем за жените - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-известната сексоложка у нас Наталия Кобилкина хвърли поредната си провокативна бомба с откровение за интимния живот на жените.

"Мацки, ако сте повече от месец без секс, това вече е проблем", заяви директно Кобилкина и подчерта, че продължителният "сух период" при дамите не бива да се подценява. По думите ѝ, когато липсата на интимност надхвърли 30 дни, това може да се разглежда като форма на фригидност.

Креватната експертка съветва жените да не игнорират сигналите на тялото си, а да се запитат каква е истинската причина за отказа от близост.

"Важно е да откриете защо не си позволявате да бъдете жени и да допускате интимни отношения", категорична е палавата рускиня.

Според Кобилкина сексът не е просто удоволствие, а ключов фактор за психическото и емоционалното здраве – и липсата му рано или късно се отразява, пише Шоу Блиц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато има

    12 0 Отговор
    сух период се намесва плюнката...

    15:59 12.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Леле

    4 0 Отговор
    колко версии и смешници се пръкнаха.

    16:01 12.02.2026

  • 4 Фригидните

    3 0 Отговор
    Бързо се затоплят при вида на дебел кошелек

    16:03 12.02.2026

  • 5 Еха

    1 0 Отговор
    Секса почва…

    16:09 12.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    По логиката на тая специалистка проститутките трябва да се радват на превъзходно здраве, радост и дълголетие, тъй като секса им идва винаги в повече.

    Коментиран от #9

    16:15 12.02.2026

  • 7 Kак се казва

    1 0 Отговор
    Как се казва японската колежка на Кобилкина?.......- Суя Накажима....!!!

    16:17 12.02.2026

  • 8 сигурно е права

    1 0 Отговор
    Кобилкина ,съдейки по психическото и емоционалното здраве на тези лелки по върховете на европарламента...

    16:21 12.02.2026

  • 9 Доктор ЦелДенЕбал

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Да така е нямат разширени вени и уморени крака Е другото хлопа и шлюпа но нейсе

    16:22 12.02.2026

  • 10 ИВАН

    0 0 Отговор
    Кобилкина, ким кардаръшиян, аман от индийки и монголки, няма ли нещо русо, синеоко ...

    16:29 12.02.2026