Наталия Кобилкина поясни кога "сухият период" е проблем за жените

Най-известната сексоложка у нас Наталия Кобилкина хвърли поредната си провокативна бомба с откровение за интимния живот на жените.

"Мацки, ако сте повече от месец без секс, това вече е проблем", заяви директно Кобилкина и подчерта, че продължителният "сух период" при дамите не бива да се подценява. По думите ѝ, когато липсата на интимност надхвърли 30 дни, това може да се разглежда като форма на фригидност.

Креватната експертка съветва жените да не игнорират сигналите на тялото си, а да се запитат каква е истинската причина за отказа от близост.

"Важно е да откриете защо не си позволявате да бъдете жени и да допускате интимни отношения", категорична е палавата рускиня.

Според Кобилкина сексът не е просто удоволствие, а ключов фактор за психическото и емоционалното здраве – и липсата му рано или късно се отразява, пише Шоу Блиц.