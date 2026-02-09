Меган Маркъл се появи сама на благотворителна гала вечер (СНИМКИ)

Меган Маркъл показа стилна и елегантна визия по време на благотворителната гала на Fifteen Percent Pledge в Лос Анджелис в събота вечер. Херцогинята на Съсекс присъства без съпруга си принц Хари.

44-годишната Маркъл се появи в рокля без презрамки в цвят „перла“, с контрастни черни кантове по сърцевидното деколте – специално изработен модел на дизайнера Чарлз Харбисън от Harbison Studio. Визията беше допълнена от черен кадифено-копринен шал с драматичен шлейф, преметнат през ръцете ѝ. Аксесоарите включваха винтидж бижута от оникс и диаманти от Maison Mèrenor, както и велурени обувки на Stuart Weitzman. Косата ѝ беше прибрана в стегнат кок, а гримът – минималистичен.

Харбисън публикува видео от събитието, на което се вижда как разговаря и се смее с Маркъл. Гала вечерта се проведе в Paramount Studios и събра редица публични личности.

Инициативата Fifteen Percent Pledge е основана от Аврора Джеймс и насърчава търговците да отделят минимум 15% от търговските си площи и приходи за бизнеси, собственост на чернокожи предприемачи. По време на тазгодишното издание беше отличена Тина Ноулс за дългогодишната ѝ ангажираност към общността. Сред присъстващите бяха още Клои Бейли, Кимора Лий Симънс и Уини Харлоу.

Принц Хари не придружи Маркъл на събитието, макар само дни по-рано тя да публикува видео с него, докато му носи сладки изненади в офиса. Клипът беше част от промоцията на новата ѝ колаборация на бранда As Ever с Compartés Chocolates, включваща характерните за марката малинови и ягодови конфитюри, както и селекция от шоколадови изделия.

В рамките на кампанията Маркъл сподели и своя снимка с тъмносиня рокля на Ролан Муре, която носеше още през ноември 2018 г., когато заедно с принц Хари присъства на вечерята на Royal Foundation в Кенсингтънския дворец – период, в който тя все още изпълняваше официални кралски ангажименти.

Последната публична поява на двойката заедно беше на Sundance Film Festival в Юта миналия месец, където представиха документалния си проект Cookie Queens. По информация на Page Six Холивуд, двамата са изглеждали сдържани, като Хари е избягвал разговори извън темата за съдебния си процес срещу таблоида Daily Mail. В рамките на делото той заяви, че животът на Маркъл като действащ член на кралското семейство е бил „абсолютна мизерия“.