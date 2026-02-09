Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Меган Маркъл се появи сама на благотворителна гала вечер (СНИМКИ)

9 Февруари, 2026 17:01 989 3

Херцогинята бе облечена в стилна розова рокля без презрамки

Меган Маркъл се появи сама на благотворителна гала вечер (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл показа стилна и елегантна визия по време на благотворителната гала на Fifteen Percent Pledge в Лос Анджелис в събота вечер. Херцогинята на Съсекс присъства без съпруга си принц Хари.

44-годишната Маркъл се появи в рокля без презрамки в цвят „перла“, с контрастни черни кантове по сърцевидното деколте – специално изработен модел на дизайнера Чарлз Харбисън от Harbison Studio. Визията беше допълнена от черен кадифено-копринен шал с драматичен шлейф, преметнат през ръцете ѝ. Аксесоарите включваха винтидж бижута от оникс и диаманти от Maison Mèrenor, както и велурени обувки на Stuart Weitzman. Косата ѝ беше прибрана в стегнат кок, а гримът – минималистичен.

Харбисън публикува видео от събитието, на което се вижда как разговаря и се смее с Маркъл. Гала вечерта се проведе в Paramount Studios и събра редица публични личности.

Инициативата Fifteen Percent Pledge е основана от Аврора Джеймс и насърчава търговците да отделят минимум 15% от търговските си площи и приходи за бизнеси, собственост на чернокожи предприемачи. По време на тазгодишното издание беше отличена Тина Ноулс за дългогодишната ѝ ангажираност към общността. Сред присъстващите бяха още Клои Бейли, Кимора Лий Симънс и Уини Харлоу.

Принц Хари не придружи Маркъл на събитието, макар само дни по-рано тя да публикува видео с него, докато му носи сладки изненади в офиса. Клипът беше част от промоцията на новата ѝ колаборация на бранда As Ever с Compartés Chocolates, включваща характерните за марката малинови и ягодови конфитюри, както и селекция от шоколадови изделия.

В рамките на кампанията Маркъл сподели и своя снимка с тъмносиня рокля на Ролан Муре, която носеше още през ноември 2018 г., когато заедно с принц Хари присъства на вечерята на Royal Foundation в Кенсингтънския дворец – период, в който тя все още изпълняваше официални кралски ангажименти.

Последната публична поява на двойката заедно беше на Sundance Film Festival в Юта миналия месец, където представиха документалния си проект Cookie Queens. По информация на Page Six Холивуд, двамата са изглеждали сдържани, като Хари е избягвал разговори извън темата за съдебния си процес срещу таблоида Daily Mail. В рамките на делото той заяви, че животът на Маркъл като действащ член на кралското семейство е бил „абсолютна мизерия“.


  • 1 Галина Колева

    4 0 Отговор
    Горкия ,Хари ,как е бил омаен от тази жена ,за кояго той е само за да бъде забелязана.Боже ,опази.

    17:23 09.02.2026

  • 2 н.о. - нищо особено

    4 0 Отговор
    Крещяща посредственост и като визия и като излъчване! Не ни занимавайте с тази при това морално нечистоплътна жена.

    17:31 09.02.2026

  • 3 Мъж

    3 0 Отговор
    Най големият дефицит на една жена е, когато в нея няма секс, или по точно - не поражда такова желание в мъжа! За мен тази е точно такава жена, която независимо от всички свои успехи и постижения, всъщност не става за нищо! Незнам какво е видял английския ръб в нея!

    17:53 09.02.2026