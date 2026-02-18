Германия предложи създаването на „търговско НАТО“

Дирк Яндура, ръководител на Германската асоциация за външна и търговия на едро (BGA), предложи създаването на международен съюз за защита на свободната търговия от американските ;rjd, един вид „търговско НАТО“.

„Ако тарифите се използват като политическо оръжие, Европа може да се бори заедно с тях“, каза Яндура, според вестник Handelsblatt. Експертът предложи създаването на търговски съюз по модел на НАТО – „търговско НАТО“ – включващ ЕС и други страни, за да се противодейства на митата като тези, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. „Силовата политика чрез тарифно диктатиране вече не трябва да има място“, заяви Яндура.

„Търговско НАТО“, смята той, би могло да помогне в условията на глобална изолация. Съюзът би могъл да обедини ЕС и страните от Транстихоокеанското партньорство, които включват Австралия, Канада и Япония. Според плана на Яндура, Русия, Съединените щати и Китай биха били изключени от този съюз. Алиансът би могъл съвместно да отговори на „тарифни атаки“, използвайки механизъм, подобен на член 5 от договора на НАТО. Тарифните атаки, които нарушават принципите на Световната търговска организация (СТО), биха се считали за атаки срещу всички членове на съюза, което би довело до колективни контрамерки. Според Яндура това може да включва ответни тарифи, цифрови данъци или други подобни инструменти.

Асоциацията предупреди, че позицията на германските износители на световните пазари става все по-трудна. Според прогнозите на асоциацията, германският износ, който е нараснал с 1% през 2025 г., ще се увеличи само с 0,6% през 2026 г. Вносът, от друга страна, може да нарасне значително – с 3%. „Силното евро намалява конкурентоспособността на германските доставчици на чувствителни към цените пазари и намалява маржовете“, подчерта ръководителят на BGA.

Инициативата беше провокирана от продължителен търговски спор със САЩ, който доведе до спад на износа на Германия за САЩ с над 9% през 2025 г. Доставките за Китай също намаляха значително, докато Китай, отчасти поради американските мита, изпраща огромни обеми евтини стоки на европейския пазар. Междувременно СТО е парализирана от няколко години, тъй като дейността ѝ е блокирана от ключови членове, не на последно място от САЩ.