Новини
Любопитно »
Индивидуален сблъсък на капитаните в "Игри на волята", единият от тях се отказа

Индивидуален сблъсък на капитаните в "Игри на волята", единият от тях се отказа

13 Септември, 2025 07:44 906 8

  • игри на волята-
  • капитани-
  • риалити

Тримата капитани на Лечителите, Феномените и Завоевателите се изправиха един срещу друг в безмилостна и многокомпонентна битка

Индивидуален сблъсък на капитаните в "Игри на волята", единият от тях се отказа - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За първи път в "Игри на волята" капитан се отказа. Това стана малко след средата на съревнованието в последния епизод. Това е Алекс от Феномените, който се изтощи и не можа да преодолее катераческата кула.

Снощи в риалитито се случиха дългоочакваните индивидуални сблъсъци на Арената. Тримата капитани на Лечителите, Феномените и Завоевателите се изправиха един срещу друг в безмилостна и многокомпонентна битка, която тества тяхната издръжливост, бързина и търпение. Победителят получава огромна власт, но как ще реши да я използва?

Индивидуално представяне очаква и бедстващото племе на Победителите. Обитателите на Блатото ще имат възможност да изпратят трима от своите герои, които да излязат на битка със съдбата, като от всеки от тях ще зависи каква ще бъде участта на Червените оттук нататък.

Освен на бойното поле, нажежени страсти ще се разразят и в териториите на трите отбора. Номинациите ще оставят трайна следа в съзнанието на Сините и Жълтите, където неразбирателствата ще продължат да се трупат. Междувременно в лагера на Зелените недоверието между мъжете и жените ще нарасне, а чисто нов съюз може да преобърне ситуацията в Резиденцията.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Тоя гол охлюв иначе голяма работа го раздаваше бил копал в градината, това пък само ти изцежда мускула.

    07:49 13.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дам

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стас":

    А бяха ли с надути джуки ?

    07:54 13.09.2025

  • 4 Тв критик

    4 2 Отговор
    Аууу нима ,че това кой го леда ????

    07:58 13.09.2025

  • 5 Татра

    4 1 Отговор
    Поредния сезон на една безсмислица .

    08:00 13.09.2025

  • 6 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Хубаво е човек да няма телевизия. Толкова свободен се чувствам.

    08:20 13.09.2025

  • 7 Пълен резил и

    3 0 Отговор
    Голяма излагация, този човек няма и срам. Не можеш да се откажеш, как възпитава - трябва да се бориш. Продължава да дава акъл на племето си,

    08:56 13.09.2025

  • 8 Фен на формата

    1 2 Отговор
    Много тежко наказание е това, до края на сезона да нямаш право да си капитан. Човека е на 50 години, това някой отчита ли го? И въпреки това даде всичко от себе си.

    08:57 13.09.2025