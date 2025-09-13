За първи път в "Игри на волята" капитан се отказа. Това стана малко след средата на съревнованието в последния епизод. Това е Алекс от Феномените, който се изтощи и не можа да преодолее катераческата кула.
Снощи в риалитито се случиха дългоочакваните индивидуални сблъсъци на Арената. Тримата капитани на Лечителите, Феномените и Завоевателите се изправиха един срещу друг в безмилостна и многокомпонентна битка, която тества тяхната издръжливост, бързина и търпение. Победителят получава огромна власт, но как ще реши да я използва?
Индивидуално представяне очаква и бедстващото племе на Победителите. Обитателите на Блатото ще имат възможност да изпратят трима от своите герои, които да излязат на битка със съдбата, като от всеки от тях ще зависи каква ще бъде участта на Червените оттук нататък.
Освен на бойното поле, нажежени страсти ще се разразят и в териториите на трите отбора. Номинациите ще оставят трайна следа в съзнанието на Сините и Жълтите, където неразбирателствата ще продължат да се трупат. Междувременно в лагера на Зелените недоверието между мъжете и жените ще нарасне, а чисто нов съюз може да преобърне ситуацията в Резиденцията.
Индивидуален сблъсък на капитаните в "Игри на волята", единият от тях се отказа
13 Септември, 2025 07:44 906 8
Тримата капитани на Лечителите, Феномените и Завоевателите се изправиха един срещу друг в безмилостна и многокомпонентна битка
За първи път в "Игри на волята" капитан се отказа. Това стана малко след средата на съревнованието в последния епизод. Това е Алекс от Феномените, който се изтощи и не можа да преодолее катераческата кула.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
07:49 13.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дам
До коментар #2 от "Стас":А бяха ли с надути джуки ?
07:54 13.09.2025
4 Тв критик
07:58 13.09.2025
5 Татра
08:00 13.09.2025
6 Директора👨✈️
08:20 13.09.2025
7 Пълен резил и
08:56 13.09.2025
8 Фен на формата
08:57 13.09.2025