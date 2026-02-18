Новини
Продава се най-скъпият Lotus в историята

Продава се най-скъпият Lotus в историята

18 Февруари, 2026

  • болид-
  • formula 1-
  • сена-
  • продажба

Очаква се болидът на Сена да постигне нов рекорд

Продава се най-скъпият Lotus в историята - 1
Галин Ганев

Шаси 98T-3, машината, с която Айртон Сена постигна някои от най-легендарните си ранни победи, ще бъде предложена на търг между 4 и 11 март тази година. С предварителна оценка от 9,5 до 12 милиона долара, колата е на път да се превърне в най-скъпия Lotus, продаван някога, и потенциално да се присъедини към елитния клуб на осемцифрените F1 икони, доминиран в момента от Михаел Шумахер и Люис Хамилтън.

Продава се най-скъпият Lotus в историята

Интересното е, че това не е просто статичен музеен експонат, а разботеща реликва от най-опасната и технологично нестабилна ера на F1. Задвижван от 1,5-литров турбо V6 на Renault, 98T-3 беше основното оръжие на Сена през първата половина на сезон 1986. Именно в този кокпит бразилската легенда си осигури победа с фотофиниш на Гран при на Испания в Херес, побеждавайки Найджъл Мансел с разлика от 0,014 секунди, и доминираше по улиците на Детройт. В квалификационна конфигурация този автомобил развиваше 1200 конски сили без никакви помощни системи за пилота, което беше подвиг на механична смелост, който определи репутацията на Сена като „краля на квалификациите“.

Продава се най-скъпият Lotus в историята

Купена директно от Team Lotus през 1988 година, колата е прекарала последните четири десетилетия в ръцете на големи колекционери, които са оценили нейното значение. Нейният настоящ собственик, който я е придобил през 2016 година, е поръчал цялостна реставрация от специалистите в Lanzante. Важно е да се отбележи, че за разлика от много от пенсионираните F1 коли, чиито двигатели са заменени с модерни, по-лесни за управление V8, този Lotus запазва оригиналния си Renault V6 и е напълно функционален, способен да заработи с пълна сила за следващия си собственик.

Продава се най-скъпият Lotus в историята

Търгът за този екземпляр ще се проведе чрез частната платформа „Sealed” на RM Sotheby’s, изключително дискретен формат, предназначен за активи с висока стойност, при който крайната цена често остава поверителна. Въпреки че колата се намира в склад в Алтън, Великобритания, за предварително разглеждане, търгът ще привлече световното внимание, тъй като колекционерите се борят за пряка физическа връзка с човека, който мнозина все още считат за най-великия пилот.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
