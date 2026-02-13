Новини
Любопитно »
Един от новите Ергени крие тайно сериозно гадже?

13 Февруари, 2026 13:59 679 15

За слава ли се включват новите риалити герои в "Ергенът"?

Един от новите Ергени крие тайно сериозно гадже? - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 17 февруари стартира новият сезон на "Ергенът" по bTV, но още преди първия епизод форматът е разтърсен от слухове, които поставят под въпрос основната му мисия – търсенето на любов. За втора поредна година зрителите ще видят не един, а трима ергени. Официално – романтика, емоции и съдбоносни избори. Неофициално – стратегии за популярност, скрити връзки и добре изчислен пиар.

Това обаче не е чак толкова изненадващо, имайки предвид, че във всеки сезон досега някои участници си признават откровено, че влизат единствено с целта да станат популярни. Лесен е животът на инфлуенсъра...

Стоян – юрист с артистична душа или кандидат-инфлуенсър?

30-годишният пловдивчанин Стоян Димов е представен като юрист, осъзнал, че сцената го влече повече от правото. Близки до него обаче твърдят, че той отдавна е част от модните среди и има участия в софийската седмица на модата. Според мълвата влизането му в шоуто е внимателно обмислен ход за изграждане на публичен образ и последваща монетизация в социалните мрежи.

Името му се свързва и с Дениз Хайрула – финалистка от първия сезон на „Ергенът“ и участничка в „Ергенът – любов в рая“, която се раздели с избраника си Виктор Иванов след края на формата, припомня Шоу Блиц.

Кристиян – романтичен бизнесмен с тайна половинка?

36-годишният Кристиян Генчев, представян като успешен предприемач, развиващ бизнес в САЩ от 2014 г., бързо се очертава като фаворит сред дамите. Причината – стабилност, опит и финансова сигурност.

Зад кулисите обаче се говори усилено, че той може би не е толкова свободен, колкото изглежда. Според слухове Кристиян има сериозна приятелка и участието му е по-скоро стъпка към популярност, отколкото към любов. Мълвата твърди, че съвсем наскоро е бил забелязан на шопинг в Милано с мистериозна брюнетка, с която похарчил значителна сума.

Дали това е просто приятелство или нещо повече – предстои да стане ясно.

Марин – младият лекар с амбиции за слава

Най-младият ерген – 27-годишният варненец Марин Станев – е лекар по образование и специалист по клинични проучвания. Атлетичната му визия го превърна в секссимвол още преди старта на сезона. Според запознати той е вдъхновен от примера на Виктор Русинов и вижда формата като трамплин към по-широка разпознаваемост и кариера в онлайн пространството.

Говори се, че в новия сезон се завръщат и добре познати участнички. Мартина, която се опитваше да спечели сърцето на Мартин Николов-Елвиса, отново влиза в играта. С нея е и актрисата Любомира – победителката на Виктор Русинов, с когото връзката ѝ приключи малко след финала. Според източници Мартина ще насочи вниманието си към Кристиян, а Любомира – към Марин.


