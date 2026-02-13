Мартин Николов - Елвиса се връща в "Ергенът", но в нова роля (ВИДЕО)

Новият сезон на романтичното риалити шоу "Ергенът" вече чука на вратата и се очаква да изгрее в ефира на 17 февруари с трима нови Ергени - Стоян, Кристиян и Марин. Зрителите на шоуто обаче още не могат да забравят един от най-колоритните Ергени и от бТВ го връщат на екран.

Мартин Николов – Елвиса влиза в нова роля в телевизионния ефир, този път от другата страна на „розата“.

Най-обсъжданият участник в последния сезон на романтичното риалити „Ергенът“ застава начело на коментарното студио „Ергенът с Мартин и компания“ в рамките на Преди обед.

В специалното студио, което ще се излъчва всяка сряда, четвъртък и петък, Елвиса ще разнищва най-емоционалните моменти, неочакваните обрати и любовните отношения от актуалния сезон на „Ергенът“.

До него ще застанат истински фенове на предаването, с които заедно ще коментират искрените чувства и скрития подтекст зад всяка роза.