Мартин Николов - Елвиса се връща в "Ергенът", но в нова роля (ВИДЕО)

13 Февруари, 2026 12:01 760 8

  • мартин николов-
  • мартин николов - елвиса-
  • ергенът-
  • риалити-
  • коментар-
  • коментарно студио

След призивите на феновете, Мартин се завръща като коментатор

Мартин Николов - Елвиса се връща в "Ергенът", но в нова роля (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият сезон на романтичното риалити шоу "Ергенът" вече чука на вратата и се очаква да изгрее в ефира на 17 февруари с трима нови Ергени - Стоян, Кристиян и Марин. Зрителите на шоуто обаче още не могат да забравят един от най-колоритните Ергени и от бТВ го връщат на екран.

Мартин Николов – Елвиса влиза в нова роля в телевизионния ефир, този път от другата страна на „розата“.

Най-обсъжданият участник в последния сезон на романтичното риалити „Ергенът“ застава начело на коментарното студио „Ергенът с Мартин и компания“ в рамките на Преди обед.

В специалното студио, което ще се излъчва всяка сряда, четвъртък и петък, Елвиса ще разнищва най-емоционалните моменти, неочакваните обрати и любовните отношения от актуалния сезон на „Ергенът“.

До него ще застанат истински фенове на предаването, с които заедно ще коментират искрените чувства и скрития подтекст зад всяка роза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри с лопатата

    10 0 Отговор
    Едни и същи боклуци по телевизии и предавания.От участници в едно и също предаване по няколко пъти, стават, водещи, после коментатори,след това, зад камера за дублаж, по-късно, а.на.ли3атори,след това сценаристи, ...а този нали беше милионер?...май ка си ли търси по предаванията?

    Коментиран от #5

    12:13 13.02.2026

  • 2 ха ха

    11 0 Отговор
    Този чалгаропитек комплексар колкото повече се бута в медииното пространство толкова по-смешен и досаден става.

    12:18 13.02.2026

  • 3 ЕстетЪ

    10 0 Отговор
    Ех,суета, суета!

    12:20 13.02.2026

  • 4 Превзетата държава

    7 0 Отговор
    Тариката пак ще ходи да пие , хапва и е. .

    12:32 13.02.2026

  • 5 План

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри с лопатата":

    Целенасочено опростачване от НПОта

    12:36 13.02.2026

  • 6 Ютюб кълекшън

    7 0 Отговор
    Тоя,май е милионер само за пред камерите,а?

    12:44 13.02.2026

  • 7 Е паа

    1 0 Отговор
    Без да чета? Каква ще е новата му роля? Ще е с женски дрехи като вариант за мъжагите?

    13:06 13.02.2026

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    БЕЗРАБОТЕН ЛИ Е ОСТАНАЛ? ДА СИ ВЗЕМЕ И ОНАЗИ КИФЛА- ПИСАТЕЛКАТА ,ТАМЪН ЩЕ ДООФОРМЯТ СПЕКТАКЪЛА.😂😅😂

    13:17 13.02.2026