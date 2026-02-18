Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Китай »
Кампания за силен натиск! Пекин затегна ограниченията за китайски официални представители с роднини в чужбина

Кампания за силен натиск! Пекин затегна ограниченията за китайски официални представители с роднини в чужбина

18 Февруари, 2026 18:17 1 574 5

  • китай-
  • пекин-
  • тайван-
  • си дзинпин-
  • китайска комунистическа партия

Това става в момент, когато Китай засили дългосрочната си кампания за борба срещу корупцията

Кампания за силен натиск! Пекин затегна ограниченията за китайски официални представители с роднини в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай затегна ограничената за официалните представители и ръководителите на правителствени органи и държавни предприятия с роднини в чужбина в рамките на последната година, предаде Ройтерс, като се позова на хонконгския вестник „Саут Чайна Морнинг Пост“, пише БТА.

Това става в момент, когато Китай засили дългосрочната си кампания за борба срещу корупцията.

Кампанията за „силен натиск“ на Пекин през последните години доведе до поредица разследвания на високопоставени лица, което отразява продължаващите от повече от десетилетие усилия на китайския президент Си Дзинпин да изкорени корупцията и да наложи дисциплина в управляващата Китайска комунистическа партия.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    14 2 Отговор
    Китай се бори реално с корупцията и ще я ликвидира, докато в България борбата срещу корупция, организирана престъпност е само на думи.

    18:20 18.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Момента е идеален Китай да проведе една светкавична СВО в Сибир и Хабаровска област. Русия е слаба както никогда !!!

    Коментиран от #3

    18:38 18.02.2026

  • 3 А Си Дзи Пин каза"

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    "Китай е най- силната икономика в света, а Русия е най- голямата военна сила е света".

    Коментиран от #4

    18:47 18.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "А Си Дзи Пин каза"":

    Четири года абсолютната мъка, некомпетентност и 4-ри убити насред Червения площад генерала нещо никак ми се не връзват с каквато и да било военна сила........

    Коментиран от #5

    19:08 18.02.2026

  • 5 друже графоман,

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    още Бисмарк казва "Русия бавно впряга, а бързо кара". Сега прави същото, за да минимизира жертвите в Украйна-руска територия с рускогояорящи болшинствено, обаче с купени управници от субекти в реванш. Инак без тия морални задръжки измислената от Ленин с Хрушчов държава, дори само конвенционално отдавна би била прегазена от северния си брат.....

    19:44 18.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания