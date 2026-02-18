Кампания за силен натиск! Пекин затегна ограниченията за китайски официални представители с роднини в чужбина

Китай затегна ограничената за официалните представители и ръководителите на правителствени органи и държавни предприятия с роднини в чужбина в рамките на последната година, предаде Ройтерс, като се позова на хонконгския вестник „Саут Чайна Морнинг Пост“, пише БТА.

Това става в момент, когато Китай засили дългосрочната си кампания за борба срещу корупцията.

Кампанията за „силен натиск“ на Пекин през последните години доведе до поредица разследвания на високопоставени лица, което отразява продължаващите от повече от десетилетие усилия на китайския президент Си Дзинпин да изкорени корупцията и да наложи дисциплина в управляващата Китайска комунистическа партия.