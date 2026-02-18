Кампания за силен натиск! Пекин затегна ограниченията за китайски официални представители с роднини в чужбина

Китай затегна ограничената за официалните представители и ръководителите на правителствени органи и държавни предприятия с роднини в чужбина в рамките на последната година, предаде Ройтерс, като се позова на хонконгския вестник „Саут Чайна Морнинг Пост“, пише БТА.
Това става в момент, когато Китай засили дългосрочната си кампания за борба срещу корупцията.
Кампанията за „силен натиск“ на Пекин през последните години доведе до поредица разследвания на високопоставени лица, което отразява продължаващите от повече от десетилетие усилия на китайския президент Си Дзинпин да изкорени корупцията и да наложи дисциплина в управляващата Китайска комунистическа партия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
18:20 18.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3
18:38 18.02.2026
3 А Си Дзи Пин каза"
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":"Китай е най- силната икономика в света, а Русия е най- голямата военна сила е света".
Коментиран от #4
18:47 18.02.2026
4 Владимир Путин, президент
До коментар #3 от "А Си Дзи Пин каза"":Четири года абсолютната мъка, некомпетентност и 4-ри убити насред Червения площад генерала нещо никак ми се не връзват с каквато и да било военна сила........
Коментиран от #5
19:08 18.02.2026
5 друже графоман,
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":още Бисмарк казва "Русия бавно впряга, а бързо кара". Сега прави същото, за да минимизира жертвите в Украйна-руска територия с рускогояорящи болшинствено, обаче с купени управници от субекти в реванш. Инак без тия морални задръжки измислената от Ленин с Хрушчов държава, дори само конвенционално отдавна би била прегазена от северния си брат.....
19:44 18.02.2026