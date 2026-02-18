Ивайло Мирчев за кабинета "Гюров": Веднага да сменят всички областни управители и полицейски началници

Интересен екип от професионалисти, всеки със собствена биография, не може да се каже, че е на някоя партия, хора, доказали се във времето. Но оценката на този служебен кабинет ще бъде дадена по действията. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев във връзка с представения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров проектосъстав на правителство.
Веднага трябва да има смяна на всички областни управители, които обслужват модела "Борисов-Пеевски" - трябва да се сложат хора, които ще гарантират честни избори. Всички шефове на ОДМВР, които обслужват модела "Борисов-Пеевски", трябва да си отидат веднага. Трябва да има силен правосъден министър, който най-после да изкара самозванеца, който се е настанил в кабинета на главния прокурор, посочи novini.bg.
Трябва да се поиска допълнителна информация от САЩ и от Великобритания, които са санкционирали лица у нас. В аргументите за санкциите срещу Владислав Горанов пишеше, че пари от тотото са давани като подкупи на български политически лидер. Тогава Горанов беше министър на финансите в правителството на Бойко Борисов и ние искаме да разберем кой е този политически лидер, на когото са давани подкупите, заяви Мирчев.
Кметовете, които се снимаха под герба с Пеевски, за да потекат към тях пари за общините, трябва да се направи така, че цялото корупционно кранче на модела "Борисов-Пеевски" да спре. Горските стопанства се използват като инструмент хората да гласуват правилно. Това означава директорите на горските стопанства да бъдат сменени, добави той.
Моделът "Борисов-Пеевски" направи така, че в държава, която влезе Шенген и в еврозоната, да си говорим за купуване на гласове. Когато говорим в Европа, че това се случва у нас, хората не могат да ни разберат, посочи съпредседателят на "Да, България".
В отговор на въпрос той подчерта, че в коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" нямат връзки със свързаната със случая "Петрохан" Национална агенция за контрол на защитените територии.
Искаме пълно разследване на случая, но не службите да ни дават на час по лъжичка, а да се каже всичко. Да се каже за ролята на ДАНС – колко от хората от групата са били следени, какви взаимодействия са имали с ДАНС, защо не е обръщано внимание на сигналите. Няма никаква информация от клетките на мобилните оператори в околността – това е нещо, което се прави за пет минути, и ние искаме то да бъде оповестено. Една трагедия, която има отзвук в нашето общество, се използва за политическа атака. Искаме всичко да бъде разкрито, да има пълно разследване по всички линии, за да може всичко да стане ясно на обществото, заяви Ивайло Мирчев.
В началото на гостуването си в "Лице в лице" той отправи критика към БТВ.
Много е важен въпросът за мястото на телевизията. През последните шест месеца имаше индикации за спазването на журналистическите стандарти – бяха отменени интервюта на опозиционни лидери. По време на протестите протестиращите бяха представени като лумпени. Най-големите протести в България бяха представени по един много странен начин. Телевизията се раздели с водещи журналисти като Мария Цънцарова и Стоян Георгиев. Това са неща, които са притеснителни. Едновременно с това хора като Делян Пеевски, санкционирани по "Магнитски" са наричани спасител, всеки негов пост в социалните мрежи се съобщава в новините, а тези на други политически лидери – не. Ние не искаме да живеем в страна, в която политик вдига телефони и казва как ще изглеждат новините. Искаме да живеем в страна, в която силният да не може да си мисли да вдигне телефона да се обади в телевизия и да може да нареди нещо. Нашата битка е медиите да бъдат независими, коментира депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".
Водещата Цветанка Ризова каза в отговор: "Аз съм за свободата на мнението, но да се твърди, че някой нарича протестиращите лумпени, за мен не е възможно. А кой на кого се обажда, аз няма как да знам".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганя Путинофила
Внасяй депутати и министри от чужбина или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!
18:26 18.02.2026
3 голямата камба
18:26 18.02.2026
4 Лидера на МЕЧ коментира
Коментиран от #126
18:27 18.02.2026
5 Промяна
Коментиран от #49
18:28 18.02.2026
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #79
18:29 18.02.2026
7 Унуфри
Коментиран от #32
18:30 18.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Веднага оставка на ламите министри
18:31 18.02.2026
10 видял
Коментиран от #66, #87, #108
18:31 18.02.2026
11 Здрасти
И какво всъщност е модела Борисов-Пеевски, с по-простички думи?
Коментиран от #22
18:31 18.02.2026
12 Дориана
18:31 18.02.2026
13 Мирчо
18:31 18.02.2026
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #101
18:32 18.02.2026
15 Ще се
18:32 18.02.2026
16 Дааа
18:32 18.02.2026
17 ДОЛНИ ТУРИНИЦИ
18:32 18.02.2026
18 Дориана
Коментиран от #36
18:32 18.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Щом тия служебните
18:33 18.02.2026
21 защо
18:34 18.02.2026
22 Как бе
До коментар #11 от "Здрасти":Той Кире си го каза - спиране на парите на общини и кметове на ДПС.
18:34 18.02.2026
23 кмета на врани кон
18:35 18.02.2026
24 Да кажа
18:35 18.02.2026
25 саксофон
18:35 18.02.2026
26 Дориана
Коментиран от #59, #70
18:35 18.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Абе лицето Сидеров
18:36 18.02.2026
29 Ивайло
18:36 18.02.2026
30 Революция
Апо закон служителите на МВР са деполитизирани, но КОЙ от ПП/ДБ спазва стриктно, (като Киро) българския закон?
18:37 18.02.2026
31 Експерт
Коментиран от #45
18:38 18.02.2026
32 Що бе
До коментар #7 от "Унуфри":Радко как ни докара Ботош? С редовно правителство ли? Сега им е паднало на ламите да грабят.
18:39 18.02.2026
33 Данко Харсъзина
18:39 18.02.2026
34 Петрохангейт
18:39 18.02.2026
35 Ивайло
18:41 18.02.2026
36 Съгласна ли си
До коментар #18 от "Дориана":В ЕП е гласувано,че НЕ само биологичната жена можело да ражда.Сега,ако си жена,ще разбереш колко е безумно това.Не искам тези от ППДБ да ми обясняват,че е нормално да съм родител под номер.За мен е ненормално,а мисля,че и за повечето хора.Иначе,тръгваме колективно с розови пенюари,за да угодим на ПП-ейци
Коментиран от #90
18:41 18.02.2026
37 Мисирчев
Изпълявайте
18:42 18.02.2026
38 Мирчев сега
18:42 18.02.2026
39 Ама
18:42 18.02.2026
40 Българин
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
Коментиран от #82
18:43 18.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Здрасти
18:44 18.02.2026
43 Майора
18:44 18.02.2026
44 Хи хи хи
Коментиран от #51
18:44 18.02.2026
45 Помислих си същото
До коментар #31 от "Експерт":Така говори,все едно той командва парада."Пази Боже,сляпо да прогледа".Скрива си главата в пясъка като щраус,пък не вижда,че дупето му вирнато,лъщи. Ама много подценява хората.
18:45 18.02.2026
46 Господин
18:45 18.02.2026
47 Така е
До коментар #27 от "Българин":Но за какво ДАНС първо са там,не знаем,и още преди разследването,обявиха ,че има секта,будизъм.....Индия няма ли да се обиди.
Коментиран от #85
18:49 18.02.2026
48 Промяна
18:49 18.02.2026
49 АБЕ умрял , не се прави на умен !
До коментар #5 от "Промяна":Всички институции се правиха на ударени и се сетиха мвр - то да ходи на вътрешен оглед във къщата на Калушев .....ама след две седмици ....защото знаеха , че чистачите от данс ще изтупат килима и те ще се погрижат да забършат нещо дето тия некадърници са забравили !!!!!
Коментиран от #56
18:50 18.02.2026
50 Мирчев " честния "
Служебния кабинет е на шарлатаните и на Радев.И очакваме ала бала ,вашата емблема.
18:51 18.02.2026
51 Промяна
До коментар #44 от "Хи хи хи":БЕЗ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ МИРЧЕВ И РАДЕВ СА ЗАГУБЕНИ КАК ЩЕ ВИ ЛЪЖАТ ВАС НЕВЕЖИТЕ
18:53 18.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 бай Даньо
18:54 18.02.2026
54 Киро къде си бе
Коментиран от #57
18:55 18.02.2026
55 Данко Харсъзина
18:55 18.02.2026
56 Промяна
До коментар #49 от "АБЕ умрял , не се прави на умен !":АМА ТИ ДАЛИ СИ ДОБРЕ НАИСТИНА ИЛИ ТИ ПЛАЩАТ ЗА ГАДОСТИГЕ КОИТО ПИШЕШ ИЛИ СИ ОТ ПЕТРОХАНЦИАЗ ЖИВЕЯ ТУК И ВИЖДАМ ЯСНО КАК Е ЖИВОТЪТ ПЕТПОХАНЦИ ИЗМАМНИЦИ С МАЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАБАВЛЯВАЛИ И ГРАБИЛИ БОГАТАШИТЕ ЧЕ И КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГИ ПОКРИВАЛО ТОВА Е АМАН ОТ ЛЪЖЦИ НА ЧЕРНОТО ВИКАТ БЯЛО
18:56 18.02.2026
57 Промяна
До коментар #54 от "Киро къде си бе":АМА ТУК МНОГО ПЕТРОХАНЦИ ИМАЛО
18:58 18.02.2026
58 Данко Харсъзина
Коментиран от #64, #127
19:01 18.02.2026
59 Промяна
До коментар #26 от "Дориана":НИЩОТОООО БЕЗКРУПУЛНО СИ НИЩОТООО ГНУСНИ ИЗВРАЩЕНИЯ ДРАСКАШ И НИКОЙ НЕ ТЕ ТРИЕ ЗАЩО ЛИ
19:01 18.02.2026
60 да има честни избори
19:04 18.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Толупа
Коментиран от #67
19:05 18.02.2026
63 ИваИло
19:06 18.02.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #58 от "Данко Харсъзина":От село Крушари галфона ли?
Той е с 2 мозъчни гънки
19:07 18.02.2026
65 ЕДГАР КЕЙСИ
19:08 18.02.2026
66 Хан Крум
До коментар #10 от "видял":го е направил още по-бързо!
19:08 18.02.2026
67 Сронсори
До коментар #62 от "Толупа":Са ПП ДБ
Коментиран от #91
19:09 18.02.2026
68 нискочелното
19:09 18.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Със бре
До коментар #26 от "Дориана":Кьопек,сопри се!!!!
19:12 18.02.2026
71 ПЬОДАЛИТЕ
19:13 18.02.2026
72 Ермолка
19:14 18.02.2026
73 Ддд
19:14 18.02.2026
74 Валтер Шеленберг
19:15 18.02.2026
75 Ддд
19:15 18.02.2026
76 Ивайло
19:15 18.02.2026
77 Дзак
19:16 18.02.2026
78 Плд
19:16 18.02.2026
79 Браво, за Мирча Кришан
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":В десетката! Все едно и също говори.Да го пускат на запис,ще е същото.
19:17 18.02.2026
80 това
19:17 18.02.2026
81 30 ГОДИНИ НИ ВЛАДЯХА МАФИОТИТЕ
19:19 18.02.2026
82 Бригадите
До коментар #40 от "Българин":си бяха супер, въобще не се напъвахме, мацки много, купон всяка вечер и никой не е мислил за Комунизъма, другарю!!! Бяхме на 18.Бяхме безсмъртни, ако вдяваш за какво иде реч.
Коментиран от #88, #89
19:19 18.02.2026
83 Голема си вдлъбнатина, Ивчо!
19:20 18.02.2026
84 Момчето
19:20 18.02.2026
85 Папагал
До коментар #47 от "Така е":Никакъв ДАНС не са били там , но ти слушай байчото от Гинци, на който са се представили. Там са били отряд "КОБРА "към СДВР , отряд за обезоръжаване и задържане на престъпници . Интересното , че Деян не споменава за никакви хора да е видял там .Да те светна още от показанията на тоя Деян ,обадил се е на 112 след като се върнал от хижата към върха и там има джип на гранична полиция постоянно , полицейската патрулка също е била там / обикновено седи в центъра на селото / . И сега въпрос от къде са минали дансаджиите като исторически път / това е другият път до хижата / е затворен , а гледам , че е валяло доста . Аз имам версия , тичали са през гората , а ти ?
Коментиран от #92
19:20 18.02.2026
86 Уса
19:21 18.02.2026
87 Саакашвили в затвора видя ли го?
До коментар #10 от "видял":Той направи тази грузинска реформа.
19:21 18.02.2026
88 А на 16
До коментар #82 от "Бригадите":пречистен...
19:21 18.02.2026
89 Джензи
До коментар #82 от "Бригадите":Ние си купонясваме и без да бачкаме на бригада.
19:23 18.02.2026
90 Дориана
До коментар #36 от "Съгласна ли си":Ти затова ли спря секса? Да не вземеш да забременееш по новите правила.
Коментиран от #94, #98
19:25 18.02.2026
91 За толупа Мирчев
До коментар #67 от "Сронсори":питам!
19:25 18.02.2026
92 Виждаме
До коментар #85 от "Папагал":Че си компетентен,и може ли да ни светнеш,каква дейност кипи на 100 метра от хижа Петрохан,в затворена зона,откъде са карали работниците за биоземеделието....в 5,6 ремонтирани халета.
19:27 18.02.2026
93 олигарсите ликуват
ПП и радев ако докопат властта съвсем ще ни оглозгат.
19:30 18.02.2026
94 СфМЛ
До коментар #90 от "Дориана":Отвратилна и пошла, личи си по всичко.....
19:33 18.02.2026
95 6666
19:35 18.02.2026
96 дядото
19:42 18.02.2026
97 С такива като този индивид
До коментар #1 от "Успех на кабинета!":Мистър Бийн не се надявайте на Подкрепа от разумни личности. Всяко негово появяване в ефир буди съмнения за умственият му капацитет.
19:43 18.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 МИРЧЕВ НА ВСЯКА МАНДЖА Е ТРОСКОТ МЕРОД
20:01 18.02.2026
100 az СВО Победа 80
20:06 18.02.2026
101 Да бе
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Тя не очакваше този да се разпорежда и с телевизиитеНе ми изглежда адекватен.Той и в Панорама същите простотии плещеше.Стана бетер Манолова. Не си ли дава сметка,че хората могат да отсеят зърното от плявата.
20:08 18.02.2026
102 Веднага Мирчев
20:10 18.02.2026
103 Ивайло Мирчев
20:14 18.02.2026
104 съд
20:29 18.02.2026
105 Оги
Коментиран от #125
20:40 18.02.2026
106 Хмм
21:06 18.02.2026
107 ДрБр
21:11 18.02.2026
108 Шопо
До коментар #10 от "видял":МВР е ОПГ всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
21:11 18.02.2026
109 6666
21:17 18.02.2026
110 Мирчо ивайлов
21:52 18.02.2026
111 Навря я
22:24 18.02.2026
112 Браво
22:35 18.02.2026
113 Иван
23:25 18.02.2026
114 Азсъм
09:15 19.02.2026
115 Стефан
09:43 19.02.2026
116 Коко
10:56 19.02.2026
117 Червен плъх
До коментар #8 от "Промяна":Тоя Ивайло Мирчев се оказа един от най агресивните НАГЛЕЦИ.Вижте и рейтинга на ппдб след като предизвикаха те и отровните гъби възраждане меч и величие тези безсмислени избори без изход
Коментиран от #119
10:56 19.02.2026
118 Луков
11:28 19.02.2026
119 Линтръс
До коментар #117 от "Червен плъх":Децата на комунягите са най-агресивни.Така са надъхани за кинти и власт,че нищо няма да ги спре.
11:31 19.02.2026
120 Мирчев - Канадеца
11:56 19.02.2026
121 някой
13:39 19.02.2026
122 БЪЛГАРИН
14:49 19.02.2026
123 Асена василева
14:52 19.02.2026
124 Пловдив
15:33 19.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Александър Тацов
16:12 19.02.2026
129 Тоя пак се "развихри"
16:48 19.02.2026
130 Питар
Ще е най добре.
16:53 19.02.2026
131 ПЕНКО
17:53 19.02.2026
132 Ний ша Ва упрайм
18:16 19.02.2026