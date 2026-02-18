Новини
България »
София »
Ивайло Мирчев за кабинета "Гюров": Веднага да сменят всички областни управители и полицейски началници

Ивайло Мирчев за кабинета "Гюров": Веднага да сменят всички областни управители и полицейски началници

18 Февруари, 2026 18:24 16 432 132

  • ивайло мирчев-
  • оставки-
  • чистка-
  • полиция-
  • мвр

Моделът "Борисов-Пеевски" направи така, че в държава, която влезе Шенген и в еврозоната, да си говорим за купуване на гласове

Ивайло Мирчев за кабинета "Гюров": Веднага да сменят всички областни управители и полицейски началници - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интересен екип от професионалисти, всеки със собствена биография, не може да се каже, че е на някоя партия, хора, доказали се във времето. Но оценката на този служебен кабинет ще бъде дадена по действията. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев във връзка с представения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров проектосъстав на правителство.

Веднага трябва да има смяна на всички областни управители, които обслужват модела "Борисов-Пеевски" - трябва да се сложат хора, които ще гарантират честни избори. Всички шефове на ОДМВР, които обслужват модела "Борисов-Пеевски", трябва да си отидат веднага. Трябва да има силен правосъден министър, който най-после да изкара самозванеца, който се е настанил в кабинета на главния прокурор, посочи novini.bg.

Трябва да се поиска допълнителна информация от САЩ и от Великобритания, които са санкционирали лица у нас. В аргументите за санкциите срещу Владислав Горанов пишеше, че пари от тотото са давани като подкупи на български политически лидер. Тогава Горанов беше министър на финансите в правителството на Бойко Борисов и ние искаме да разберем кой е този политически лидер, на когото са давани подкупите, заяви Мирчев.

Кметовете, които се снимаха под герба с Пеевски, за да потекат към тях пари за общините, трябва да се направи така, че цялото корупционно кранче на модела "Борисов-Пеевски" да спре. Горските стопанства се използват като инструмент хората да гласуват правилно. Това означава директорите на горските стопанства да бъдат сменени, добави той.

Моделът "Борисов-Пеевски" направи така, че в държава, която влезе Шенген и в еврозоната, да си говорим за купуване на гласове. Когато говорим в Европа, че това се случва у нас, хората не могат да ни разберат, посочи съпредседателят на "Да, България".

В отговор на въпрос той подчерта, че в коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" нямат връзки със свързаната със случая "Петрохан" Национална агенция за контрол на защитените територии.

Искаме пълно разследване на случая, но не службите да ни дават на час по лъжичка, а да се каже всичко. Да се каже за ролята на ДАНС – колко от хората от групата са били следени, какви взаимодействия са имали с ДАНС, защо не е обръщано внимание на сигналите. Няма никаква информация от клетките на мобилните оператори в околността – това е нещо, което се прави за пет минути, и ние искаме то да бъде оповестено. Една трагедия, която има отзвук в нашето общество, се използва за политическа атака. Искаме всичко да бъде разкрито, да има пълно разследване по всички линии, за да може всичко да стане ясно на обществото, заяви Ивайло Мирчев.

В началото на гостуването си в "Лице в лице" той отправи критика към БТВ.

Много е важен въпросът за мястото на телевизията. През последните шест месеца имаше индикации за спазването на журналистическите стандарти – бяха отменени интервюта на опозиционни лидери. По време на протестите протестиращите бяха представени като лумпени. Най-големите протести в България бяха представени по един много странен начин. Телевизията се раздели с водещи журналисти като Мария Цънцарова и Стоян Георгиев. Това са неща, които са притеснителни. Едновременно с това хора като Делян Пеевски, санкционирани по "Магнитски" са наричани спасител, всеки негов пост в социалните мрежи се съобщава в новините, а тези на други политически лидери – не. Ние не искаме да живеем в страна, в която политик вдига телефони и казва как ще изглеждат новините. Искаме да живеем в страна, в която силният да не може да си мисли да вдигне телефона да се обади в телевизия и да може да нареди нещо. Нашата битка е медиите да бъдат независими, коментира депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Водещата Цветанка Ризова каза в отговор: "Аз съм за свободата на мнението, но да се твърди, че някой нарича протестиращите лумпени, за мен не е възможно. А кой на кого се обажда, аз няма как да знам".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    46 24 Отговор
    от Ганя не става и чеп за зеле!
    Внасяй депутати и министри от чужбина или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!

    18:26 18.02.2026

  • 3 голямата камба

    49 10 Отговор
    да си смени ориентацията

    18:26 18.02.2026

  • 4 Лидера на МЕЧ коментира

    5 16 Отговор
    Служебното правителство в студиото на телевизия. 2/3 от министрите от ГЕРБ..Изгледайте цялото видео

    Коментиран от #126

    18:27 18.02.2026

  • 5 Промяна

    77 24 Отговор
    УУУУУУУУ ЛАМАТА МИРЧЕВАТА ЗАПОВАЛЯДА НА ГЮРО ШАРЛАТАНИНА НАЗНАЧЕН ОТ РАДЕВОТО ХАХАХАХАХАХА ВЪН ЛАМАТА МИРЧЕВАТА ПЕТРОХАНСКАТА ВЕДНАГА

    Коментиран от #49

    18:28 18.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    67 15 Отговор
    Мирча Кришан се е развихрил. Става интересно в държавицата.

    Коментиран от #79

    18:29 18.02.2026

  • 7 Унуфри

    74 5 Отговор
    Това правителство да се занимава само и единствено с провеждането на изборите и с нищо друго никакво разхищение на държавен ресурс и поемане на разни международни ангажименти

    Коментиран от #32

    18:30 18.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Веднага оставка на ламите министри

    55 21 Отговор
    Това правителство на лами,шарлатани и двама педофили , трябва веднага да си подаде оставката.

    18:31 18.02.2026

  • 10 видял

    47 17 Отговор
    В Грузия преди 10 год. смениха всички в МВР заедно с чистачките , и за 3 месеца се оправиха ,като прокараха правилните закони !!

    Коментиран от #66, #87, #108

    18:31 18.02.2026

  • 11 Здрасти

    54 26 Отговор
    Този има ли интервю без да плюе Борисов и Пеевски?

    И какво всъщност е модела Борисов-Пеевски, с по-простички думи?

    Коментиран от #22

    18:31 18.02.2026

  • 12 Дориана

    33 41 Отговор
    Загуба на доверие, политическо разочарование и нарастваща омраза към ИТН и Слави Трифонов. Замерването с яйца към колата на Станислав Балабанов е ясен знак как народа реагира към предателите и това ще се потвърди на изборите. ИТН приключват , излизат от Парламента, защото нищо добро не са направили за народа освен да подкрепят мафията, олигарсите, корупцията, полицейщината. Дори стигнаха до там да искат демокрацията да се замени с диктатура, защото народа ги мразел

    18:31 18.02.2026

  • 13 Мирчо

    60 16 Отговор
    Абе вие от сектата няма ли да се скриете!

    18:31 18.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    51 4 Отговор
    Отнесе го Цветанка. Слушах с интерес и се забавлявах. На Цура и се изпотиха очилата.

    Коментиран от #101

    18:32 18.02.2026

  • 15 Ще се

    64 17 Отговор
    Сбъдне мечтата на Кирчо и Кокорчо за избори с наше МВР и ала-бала с президента .

    18:32 18.02.2026

  • 16 Дааа

    36 9 Отговор
    За да може машинките да изместят купуването на гласове.

    18:32 18.02.2026

  • 17 ДОЛНИ ТУРИНИЦИ

    24 13 Отговор
    ВСИЧКИ ДОЛНИ ,НАГЛИ, КОРУМПИРАНИ И НЕГРАМОТНИ ЗАПТИЕТАТА ТРЯБВА СА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ . И БЕЗ ПРАВО ДА ЛЕЖАТ НА БОРСАТА ОТНОВО НА ГЪРБА НА НАРОДА.

    18:32 18.02.2026

  • 18 Дориана

    28 51 Отговор
    Наказателен вот срещу предателските партии ИТН и БСП ОЛ, които излизат от Парламента. ИТН падат на 1% и субсидията отпада за тях, БСП ОЛ също се сриват надолу на 2 % Грешния избор за Киселова смъква партията още по- надолу , ГЕРБ/ СДС се сриват под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % няма 10 % за тях. Срив надолу и на Възраждане , които падат под 4 % . Костадинов прекали с агресивното си поведение срещу опонентите му особено срещу ППДБ , което го удря като бумеранг срещу него и партията му. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов , който искаше да въведе мракобесния закон срещу свободното слово и подкрепяше мафиотското олигархично управление на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #36

    18:32 18.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Щом тия служебните

    47 6 Отговор
    Са независими !?. Бедна ми е фантазията и речника какво ни чака 👋

    18:33 18.02.2026

  • 21 защо

    59 17 Отговор
    Този е по-нагъл и от Бойко плюс Пеевски взети заедно.

    18:34 18.02.2026

  • 22 Как бе

    36 8 Отговор

    До коментар #11 от "Здрасти":

    Той Кире си го каза - спиране на парите на общини и кметове на ДПС.

    18:34 18.02.2026

  • 23 кмета на врани кон

    25 11 Отговор
    една ламя близо доПЕЕВСКИ завладял цяла област ТЪРГОВИЩЕ къдели ще се скрие

    18:35 18.02.2026

  • 24 Да кажа

    60 10 Отговор
    Всеки път като чуя Мирчев,взимам хапче за успокоение.Чувам ЧИСТКА,ЧИСТКА,и даже размахва пръст.Страх ме хваща.Аз ,признавам си,съм предубедена,още от преди,когато искаха да ни вкарват в НОВО НОРМАЛНО, т.е да влизат в училище и да обучават децата ,че има 36 пола.За Петрохан,с крясъци Мирчев стопира всички въпроси Било все едно да се спре някой до чешмичка и да отиде на гости с преспиване.За обикновените хора табела"Стреля се без предупреждение"

    18:35 18.02.2026

  • 25 саксофон

    71 9 Отговор
    Ама много противен е този човек....мазен и глуповат повтарящ само едно и също като папагал....с извинение към птицата !

    18:35 18.02.2026

  • 26 Дориана

    19 51 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ са напълно наясно, че при честни избори те губят изборите, сриват се надолу. За това чрез ИТН се опитаха да променят Изборния кодекс в посока към фалшифициране на изборите и отнемането на възможността на хиляди българи да гласуват. За това и подкупиха МВР с огромно повишение на заплатите за да си осигурят кражби и купуване на гласове. Отвратително и нагло поведение. Срам и позор за Слави Трифонов и депутатите му.

    Коментиран от #59, #70

    18:35 18.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе лицето Сидеров

    34 1 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български мъж през онези години.Сега с какво изхранва семейството си?!

    18:36 18.02.2026

  • 29 Ивайло

    27 8 Отговор
    го тресе Ивайло ...

    18:36 18.02.2026

  • 30 Революция

    35 9 Отговор
    се прави чрез уволнение най-напред на полицейските началници и назначаване на верни партизани на тяхно място НЕЗАБАВНО.
    Апо закон служителите на МВР са деполитизирани, но КОЙ от ПП/ДБ спазва стриктно, (като Киро) българския закон?

    18:37 18.02.2026

  • 31 Експерт

    38 8 Отговор
    Ако се сменят ,значи Мирчев управлява държавата в сянка!

    Коментиран от #45

    18:38 18.02.2026

  • 32 Що бе

    37 10 Отговор

    До коментар #7 от "Унуфри":

    Радко как ни докара Ботош? С редовно правителство ли? Сега им е паднало на ламите да грабят.

    18:39 18.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    22 3 Отговор
    В Монтана областни, кметове, милиционери, общинари, партийци, бизнес, мутри и так далее, всички са се оплели като свински черва, всички са приятели и роднини. Като барнеш единия, политат всички.

    18:39 18.02.2026

  • 34 Петрохангейт

    28 7 Отговор
    Сменете ги ,да се успокои Мирчев!

    18:39 18.02.2026

  • 35 Ивайло

    26 2 Отговор
    Не че съм ходил в хижата,но за всеки случай!

    18:41 18.02.2026

  • 36 Съгласна ли си

    41 7 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    В ЕП е гласувано,че НЕ само биологичната жена можело да ражда.Сега,ако си жена,ще разбереш колко е безумно това.Не искам тези от ППДБ да ми обясняват,че е нормално да съм родител под номер.За мен е ненормално,а мисля,че и за повечето хора.Иначе,тръгваме колективно с розови пенюари,за да угодим на ПП-ейци

    Коментиран от #90

    18:41 18.02.2026

  • 37 Мисирчев

    27 5 Отговор
    Нареди
    Изпълявайте

    18:42 18.02.2026

  • 38 Мирчев сега

    29 4 Отговор
    просветител ли е,или просветлен?

    18:42 18.02.2026

  • 39 Ама

    7 12 Отговор
    абсолютно всички , с минимални изключения ! А за кметовете си е ясно , тумор , разрастващ се от десетилетия и хранещ се от гражданите !

    18:42 18.02.2026

  • 40 Българин

    32 10 Отговор
    Евгения Влахова
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    Коментиран от #82

    18:43 18.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Здрасти

    14 2 Отговор
    Как е по-правилно да се каже, анедей гюро или обратното?

    18:44 18.02.2026

  • 43 Майора

    43 7 Отговор
    Ало татков Мирчев , за пореден път се потвърдиха думите на Радослав Василев че искате да проведете избори със свое МВР , свои началник служби , свой главен прокурор и затова без да има избори овладяхте цялата власт в страната благодарение на НПО на Сорос , част от която сте вие ! Завади е нормслно в кабинет да участват хора от НПО , финансирани от чужд източник , да искате да няма разделение между изпълнителна и съдебна власт , да нарушавате законите и Конституцията , пресен пример е любимият ви Гюров , избран за премиер без да е напусна писта подуправител на БНБ! И кпгато фактите говорят и Боговете мълчат , но не и вие узаконили НПО от Петрохан и благодарение намесата на АКФ , искащи от главния прокурор спиране преписката заНПО , подписано от Бойко Станкушев от 16.07.2024! Жалко за такива като вас шарлатани и мпшеници!

    18:44 18.02.2026

  • 44 Хи хи хи

    9 30 Отговор
    Мирчев недей така ....... тиквата и шиши няма да могат да влязат в парламента !!!!!

    Коментиран от #51

    18:44 18.02.2026

  • 45 Помислих си същото

    35 2 Отговор

    До коментар #31 от "Експерт":

    Така говори,все едно той командва парада."Пази Боже,сляпо да прогледа".Скрива си главата в пясъка като щраус,пък не вижда,че дупето му вирнато,лъщи. Ама много подценява хората.

    18:45 18.02.2026

  • 46 Господин

    22 3 Отговор
    Мирчев,интелигентни младежи сте,погледнете в Гугъл мапс,около хижата в Петрохан,и ще си отговорите на някои въпроси........на 100 метра има няколко прясно ремонтирани и явно функциониращи сгради.....сигурно е развивано биоземеделие в затворена зона.......

    18:45 18.02.2026

  • 47 Така е

    8 10 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Но за какво ДАНС първо са там,не знаем,и още преди разследването,обявиха ,че има секта,будизъм.....Индия няма ли да се обиди.

    Коментиран от #85

    18:49 18.02.2026

  • 48 Промяна

    35 3 Отговор
    ЗАЩО ШАРЛАТАНИТЕ ЗАПОВЯДВАТ НА ГЮРО НАЛИ УЖ БЕШЕ НЕУТРАЛЕН ГАДНА ЛЪЖА Е

    18:49 18.02.2026

  • 49 АБЕ умрял , не се прави на умен !

    17 8 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Всички институции се правиха на ударени и се сетиха мвр - то да ходи на вътрешен оглед във къщата на Калушев .....ама след две седмици ....защото знаеха , че чистачите от данс ще изтупат килима и те ще се погрижат да забършат нещо дето тия некадърници са забравили !!!!!

    Коментиран от #56

    18:50 18.02.2026

  • 50 Мирчев " честния "

    31 5 Отговор
    Веднага рашковисти в МВР за да потулят и изкормят случая Петрохан Ей нагли ,бе вие ли сте за честни избори ,мошеници долни ?
    Служебния кабинет е на шарлатаните и на Радев.И очакваме ала бала ,вашата емблема.

    18:51 18.02.2026

  • 51 Промяна

    24 8 Отговор

    До коментар #44 от "Хи хи хи":

    БЕЗ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ МИРЧЕВ И РАДЕВ СА ЗАГУБЕНИ КАК ЩЕ ВИ ЛЪЖАТ ВАС НЕВЕЖИТЕ

    18:53 18.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 бай Даньо

    31 5 Отговор
    Кадруват вече Пocepкoвците на Промяната , а дали ще спечелят поне 10% на изборите!? Ганчoooоо!

    18:54 18.02.2026

  • 54 Киро къде си бе

    5 20 Отговор
    Вкарай престъпника ТИКВА отново във кауша !!!!!

    Коментиран от #57

    18:55 18.02.2026

  • 55 Данко Харсъзина

    31 3 Отговор
    Мирча Кришан беше изпаднал в някаква странна еуфория и телешки възторг. Изживяваше се като нещо средно между Наполеон и Хитлер. Беше много забавен. А на Цветанка, която иначе си е гьон и перде, и идваше да избяга от студиото. Беше много забавно.

    18:55 18.02.2026

  • 56 Промяна

    17 4 Отговор

    До коментар #49 от "АБЕ умрял , не се прави на умен !":

    АМА ТИ ДАЛИ СИ ДОБРЕ НАИСТИНА ИЛИ ТИ ПЛАЩАТ ЗА ГАДОСТИГЕ КОИТО ПИШЕШ ИЛИ СИ ОТ ПЕТРОХАНЦИАЗ ЖИВЕЯ ТУК И ВИЖДАМ ЯСНО КАК Е ЖИВОТЪТ ПЕТПОХАНЦИ ИЗМАМНИЦИ С МАЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАБАВЛЯВАЛИ И ГРАБИЛИ БОГАТАШИТЕ ЧЕ И КИРОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГИ ПОКРИВАЛО ТОВА Е АМАН ОТ ЛЪЖЦИ НА ЧЕРНОТО ВИКАТ БЯЛО

    18:56 18.02.2026

  • 57 Промяна

    21 3 Отговор

    До коментар #54 от "Киро къде си бе":

    АМА ТУК МНОГО ПЕТРОХАНЦИ ИМАЛО

    18:58 18.02.2026

  • 58 Данко Харсъзина

    24 2 Отговор
    Мирчев тази вечер, направо спука гумите на Боташа.

    Коментиран от #64, #127

    19:01 18.02.2026

  • 59 Промяна

    13 5 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    НИЩОТОООО БЕЗКРУПУЛНО СИ НИЩОТООО ГНУСНИ ИЗВРАЩЕНИЯ ДРАСКАШ И НИКОЙ НЕ ТЕ ТРИЕ ЗАЩО ЛИ

    19:01 18.02.2026

  • 60 да има честни избори

    4 11 Отговор
    и веднага да сменят всички тартори на етноси и мафиотски босове

    19:04 18.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Толупа

    8 8 Отговор
    бил ли е спонсор на "петроханци"?

    Коментиран от #67

    19:05 18.02.2026

  • 63 ИваИло

    28 4 Отговор
    Мирчов, малък Напалеон направо!!!! Искам,искам, искам... айде по-кротко!

    19:06 18.02.2026

  • 64 Ха ХаХа

    22 2 Отговор

    До коментар #58 от "Данко Харсъзина":

    От село Крушари галфона ли?
    Той е с 2 мозъчни гънки

    19:07 18.02.2026

  • 65 ЕДГАР КЕЙСИ

    18 4 Отговор
    ПАРТИЯ ПЕТРОХАН ......................... ИСКА "НАШЕ" МВР И ......................... АЛА БАЛА С РЕZИДЕНТА МУНЧО (КГБ) ......................... ФАКТ !

    19:08 18.02.2026

  • 66 Хан Крум

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "видял":

    го е направил още по-бързо!

    19:08 18.02.2026

  • 67 Сронсори

    12 3 Отговор

    До коментар #62 от "Толупа":

    Са ПП ДБ

    Коментиран от #91

    19:09 18.02.2026

  • 68 нискочелното

    20 2 Отговор
    тофи-фи, пак се осмели да ръси глупости, след подредбата на служебното правителство, окрилен, е да не прекалявй, че повече от това няма накъде да ни опротивее

    19:09 18.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Със бре

    18 5 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    Кьопек,сопри се!!!!

    19:12 18.02.2026

  • 71 ПЬОДАЛИТЕ

    16 3 Отговор
    Ги сложиха на власт.

    19:13 18.02.2026

  • 72 Ермолка

    12 2 Отговор
    ли има на главата?

    19:14 18.02.2026

  • 73 Ддд

    24 3 Отговор
    Айдее, започнаха да заповядват на Гюро как да управлява. Накрая ПП-ДБ пак ще реват, че изборите са фалшифицирани. :)))))))))))))))))))))))))

    19:14 18.02.2026

  • 74 Валтер Шеленберг

    21 4 Отговор
    Кой си ти бе Оземпик ?! Кой?! Айде при калушев незабавно !!!

    19:15 18.02.2026

  • 75 Ддд

    18 4 Отговор
    Лама Иво реши че него са направили премиер, а не Гюро Михайлов.

    19:15 18.02.2026

  • 76 Ивайло

    7 3 Отговор
    Декриминализирайте пречистванията!

    19:15 18.02.2026

  • 77 Дзак

    19 4 Отговор
    Веднага за очнаха да издават заповеди!

    19:16 18.02.2026

  • 78 Плд

    5 11 Отговор
    Изказът на този от Продължаваме Партията е като на Боко.

    19:16 18.02.2026

  • 79 Браво, за Мирча Кришан

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    В десетката! Все едно и също говори.Да го пускат на запис,ще е същото.

    19:17 18.02.2026

  • 80 това

    14 2 Отговор
    тофи-фи са се опитва да гледа страшно и да наидава , много смешно, предвид капацитета му

    19:17 18.02.2026

  • 81 30 ГОДИНИ НИ ВЛАДЯХА МАФИОТИТЕ

    14 3 Отговор
    Сега ще ни управляват пиндерите.

    19:19 18.02.2026

  • 82 Бригадите

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    си бяха супер, въобще не се напъвахме, мацки много, купон всяка вечер и никой не е мислил за Комунизъма, другарю!!! Бяхме на 18.Бяхме безсмъртни, ако вдяваш за какво иде реч.

    Коментиран от #88, #89

    19:19 18.02.2026

  • 83 Голема си вдлъбнатина, Ивчо!

    15 3 Отговор
    Нали сега като сменят някой областен или полицейски всички ще викнат, че кабинетът изпълнява поръчки на ППДБ. Бойко ще те черпи, а и не само той.

    19:20 18.02.2026

  • 84 Момчето

    5 3 Отговор
    дето Хамид го душил,чий ,,сътрудник"беше?

    19:20 18.02.2026

  • 85 Папагал

    12 2 Отговор

    До коментар #47 от "Така е":

    Никакъв ДАНС не са били там , но ти слушай байчото от Гинци, на който са се представили. Там са били отряд "КОБРА "към СДВР , отряд за обезоръжаване и задържане на престъпници . Интересното , че Деян не споменава за никакви хора да е видял там .Да те светна още от показанията на тоя Деян ,обадил се е на 112 след като се върнал от хижата към върха и там има джип на гранична полиция постоянно , полицейската патрулка също е била там / обикновено седи в центъра на селото / . И сега въпрос от къде са минали дансаджиите като исторически път / това е другият път до хижата / е затворен , а гледам , че е валяло доста . Аз имам версия , тичали са през гората , а ти ?

    Коментиран от #92

    19:20 18.02.2026

  • 86 Уса

    0 5 Отговор
    Това е кабинет на "завоя".Кой завой,ще определи народа,като гласува масово,както гласувахме в САЩ и избрахме Радев...упс Тръмп.Дори смериканските неолиберали клекнаха пред ума и силата на Тръмп

    19:21 18.02.2026

  • 87 Саакашвили в затвора видя ли го?

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "видял":

    Той направи тази грузинска реформа.

    19:21 18.02.2026

  • 88 А на 16

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Бригадите":

    пречистен...

    19:21 18.02.2026

  • 89 Джензи

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Бригадите":

    Ние си купонясваме и без да бачкаме на бригада.

    19:23 18.02.2026

  • 90 Дориана

    3 10 Отговор

    До коментар #36 от "Съгласна ли си":

    Ти затова ли спря секса? Да не вземеш да забременееш по новите правила.

    Коментиран от #94, #98

    19:25 18.02.2026

  • 91 За толупа Мирчев

    7 3 Отговор

    До коментар #67 от "Сронсори":

    питам!

    19:25 18.02.2026

  • 92 Виждаме

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Папагал":

    Че си компетентен,и може ли да ни светнеш,каква дейност кипи на 100 метра от хижа Петрохан,в затворена зона,откъде са карали работниците за биоземеделието....в 5,6 ремонтирани халета.

    19:27 18.02.2026

  • 93 олигарсите ликуват

    17 3 Отговор
    хората, които подмениха Плана за възстановяване няколко пъти за да угодят на олигарсите, и заради които хората остават без вода през лятото дойдоха на власт
    ПП и радев ако докопат властта съвсем ще ни оглозгат.

    19:30 18.02.2026

  • 94 СфМЛ

    12 2 Отговор

    До коментар #90 от "Дориана":

    Отвратилна и пошла, личи си по всичко.....

    19:33 18.02.2026

  • 95 6666

    13 3 Отговор
    Тоя неприятник е крайно време да се разкара....

    19:35 18.02.2026

  • 96 дядото

    7 2 Отговор
    наивник,ще сменят само непослушните

    19:42 18.02.2026

  • 97 С такива като този индивид

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Успех на кабинета!":

    Мистър Бийн не се надявайте на Подкрепа от разумни личности. Всяко негово появяване в ефир буди съмнения за умственият му капацитет.

    19:43 18.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 МИРЧЕВ НА ВСЯКА МАНДЖА Е ТРОСКОТ МЕРОД

    17 2 Отговор
    ОТ ВСЯКО ДЪРВО НЕ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ЦИГУЛКА СЛЕД КАТО Е РАСЛО ЗА ДРЪЖКА НА ФУРНАДЖИЙСКА ЛОПАТА! ТОВА СЕ ОТНАСЯ ОСВЕН ЗА МИРЧЕВ И ЗА ПРОЕКТОКАБИНЕТЕ НА ДРУГАРЯ гЮРОВ!

    20:01 18.02.2026

  • 100 az СВО Победа 80

    13 1 Отговор
    Тоя го е страх, че ще го погнат за педофилия!

    20:06 18.02.2026

  • 101 Да бе

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Тя не очакваше този да се разпорежда и с телевизиитеНе ми изглежда адекватен.Той и в Панорама същите простотии плещеше.Стана бетер Манолова. Не си ли дава сметка,че хората могат да отсеят зърното от плявата.

    20:08 18.02.2026

  • 102 Веднага Мирчев

    15 2 Отговор
    Веднага Мирчев и с наше МВР ще спечелим изборите! Ще покрием Петрохан и ще задължим децата да учат кама Сутра! През месец ще има гей парад и затвор за този който говори и пише на български!

    20:10 18.02.2026

  • 103 Ивайло Мирчев

    9 4 Отговор
    Полицията е открила уред за клизми, както и секс лубриканти за анален секс в имот на Ивайло Калушев в бургаското село Българи, който бе претърсен в понеделник. В помещенията били намерени и множество книги и други материали, свързани с източни религиозни и тантрични практики.

    20:14 18.02.2026

  • 104 съд

    3 3 Отговор
    Нещо смислено да чуем . Макар Ванката не е от тези които мислят.

    20:29 18.02.2026

  • 105 Оги

    14 2 Отговор
    Много злоба лъха от тоя нискочел катър. Само заради него няма да хвърля за пепедебарите.

    Коментиран от #125

    20:40 18.02.2026

  • 106 Хмм

    18 2 Отговор
    ами тя Цънцарова си замина точно заради наглото си поведение към опозиционен лидер, да оставим настрана, че беше по тениска и дънки сякаш е отишла на почивка в хижата в Петрохан, а това че се присъедини към ПП-ДБ показва кого е обслужвала, което е възмутително

    21:06 18.02.2026

  • 107 ДрБр

    16 2 Отговор
    Първо да сменят Мирчев

    21:11 18.02.2026

  • 108 Шопо

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "видял":

    МВР е ОПГ всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.

    21:11 18.02.2026

  • 109 6666

    16 2 Отговор
    Как може да има още заблудени симпатизанти на пп-дб?

    21:17 18.02.2026

  • 110 Мирчо ивайлов

    5 2 Отговор
    и да не забравят да ги нашибат с юмруци и шамари

    21:52 18.02.2026

  • 111 Навря я

    6 4 Отговор
    там където слънце не огрява. Браво

    22:24 18.02.2026

  • 112 Браво

    3 17 Отговор
    Браво, Мирчев! Успех на кабинета!

    22:35 18.02.2026

  • 113 Иван

    15 1 Отговор
    Смешник, това ли е най важното. Всеки път едно и също, дошъл някакъв герой на власт за 2 месеца и ще сменяме. Ще кажа само че на крива ракета космос пречи и на ППДБ областните управители и шефовете на мвр и пречат. Пътници сте свърши вече гювеча

    23:25 18.02.2026

  • 114 Азсъм

    10 1 Отговор
    По елементарен човек не съм виждал.

    09:15 19.02.2026

  • 115 Стефан

    13 1 Отговор
    Иска им се на ДБ те да правят машинации на тези избори

    09:43 19.02.2026

  • 116 Коко

    11 1 Отговор
    Умници. Видя се колко струвате, дечица на хора от ДС. Всеки по-интелигентен мошеник може да Ви излъже. Дано никога повече не участвате във властта.

    10:56 19.02.2026

  • 117 Червен плъх

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Тоя Ивайло Мирчев се оказа един от най агресивните НАГЛЕЦИ.Вижте и рейтинга на ппдб след като предизвикаха те и отровните гъби възраждане меч и величие тези безсмислени избори без изход

    Коментиран от #119

    10:56 19.02.2026

  • 118 Луков

    12 1 Отговор
    Идва опасна секта на власт.

    11:28 19.02.2026

  • 119 Линтръс

    13 1 Отговор

    До коментар #117 от "Червен плъх":

    Децата на комунягите са най-агресивни.Така са надъхани за кинти и власт,че нищо няма да ги спре.

    11:31 19.02.2026

  • 120 Мирчев - Канадеца

    11 1 Отговор
    Тоя започва да се заканва с чистки и подмени. А в телевизиите фъфли глупости за Петрохан. Искал пълна проверка. Педофилска орда покровителствана от съпартийците му. Ми той ако отишъл с децата си на чешмичката на Петрова, какво щели да кажат хората. Не ни прави на будали. Ние знаем и виждаме какво е ставало там.Само ти се правиш на ощипана мома. Мирчев, Мирчев, не се прави на умен. Не си!

    11:56 19.02.2026

  • 121 някой

    5 1 Отговор
    Тоя е голям смешник

    13:39 19.02.2026

  • 122 БЪЛГАРИН

    5 1 Отговор
    Внимание,Иво тъпото най после е на власт

    14:49 19.02.2026

  • 123 Асена василева

    4 1 Отговор
    Ще правим избори с наше мвр 😏😏😏

    14:52 19.02.2026

  • 124 Пловдив

    6 0 Отговор
    Много внимание обръщат медиите на тоя ограничен човек ?Показвайте по-значителни и умни хора?

    15:33 19.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Александър Тацов

    6 0 Отговор
    Др. Мирчев иска нов 9 Септември, когато Дедо му е трепал Враговете на народа и е заграбвал имотите на Жълтите павета. Затова на мирчемци им викат "жълтопаветници"..ха-ха-ха

    16:12 19.02.2026

  • 129 Тоя пак се "развихри"

    3 0 Отговор
    Добруджански НОСОРОГ в Стъкларски магазин!

    16:48 19.02.2026

  • 130 Питар

    3 0 Отговор
    Ако може и тебе да те сменят.
    Ще е най добре.

    16:53 19.02.2026

  • 131 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    .... " ЛЕЕ ЛЕ -КОЛКО ГЕРОИЧЕН - БЪРДОКВА СЪМ , А ИМАМ САМО ДВЕ ПРАСЕТА " !!!!!!!!!!!!!!!!

    17:53 19.02.2026

  • 132 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    чело два пръста а в кратунката НИЩО

    18:16 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове