Новини
Любопитно »
Чикагото от "Игри на волята" щурмува и звездния отбор на "Hell's Kitchen"

16 Февруари, 2026 16:31 823 5

  • игри на волята-
  • хелс китчън-
  • чикагото-
  • теодор венков-
  • риалити-
  • кулинарно шоу

Колоритният риалити герои ще демонстрира кулинарните си умения пред шеф Ангелов

Чикагото от "Игри на волята" щурмува и звездния отбор на "Hell's Kitchen" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Теодор Венков – Чикагото, който влезе с интригуваща визитка, но в последствие стана един от фаворитите на зрителите в екстремното риалити "Игри на волята", ще участва и в осмия сезон на "Хелс Китчън". Кухнята на Ада отваря врати този вторник от 20:00 ч. по Нова, а обещанията са за още по-горещ и експлозивен сезон.

Новината беше потвърдена от самия шеф Виктор Ангелов, който не скри, че има сериозни очаквания към Чикагото и останалите популярни участници.

"Това са успешни хора, всеки във своята сфера е стигнал върха. Сега влизат в напълно различна среда – нова за тях", коментира той преди старта на шоуто.

Шеф Ангелов подчерта, че форматът вече е сред най-успешните версии на предаването в света – с над 260 излъчени епизода досега и общо 299 след края на настоящия сезон. По думите му тази година звездите са повече от всякога, а шоуто ще заложи не само на кулинарни битки, но и на силни характери. Вече станаха ясни и първите две знаменитости от звездния отбор - нежната половинка от пиленцата от Монако - Нина, и рапъра, на когото провокациите не са му непознати - Тото.

За разлика от тях, Чикагото влиза с чист образ и от сега е любимец на публиката. Той дължи това на автентичността и борбеността си, но какви умения ще демонстрира и в кухнята на ада, тръпнем да видим скоро.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нема такъв

    12 2 Отговор
    Селски бек

    16:33 16.02.2026

  • 2 кой му дреме

    6 1 Отговор
    и той ли е бил в Петрохан че устата му е толкова широка

    16:49 16.02.2026

  • 3 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Цър,ву5888л

    16:56 16.02.2026

  • 4 Саша Грей

    6 0 Отговор
    Моля сложете "Й" в заглавието! Герой е в единствено число "герои" се отнася за повече от един човек.
    Благодаря.

    17:02 16.02.2026

  • 5 Промяна

    4 0 Отговор
    ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВАМ ЗА ТЕЗИ СМЕШНИЦИ И НАЙ ВЕЧЕ ЗА ЛЪЖЛИВАТА ПРЕДНАМЕРЕНА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТДАВНА НЕ МИ Е ПРИОРИТЕТ

    17:25 16.02.2026