Теодор Венков – Чикагото, който влезе с интригуваща визитка, но в последствие стана един от фаворитите на зрителите в екстремното риалити "Игри на волята", ще участва и в осмия сезон на "Хелс Китчън". Кухнята на Ада отваря врати този вторник от 20:00 ч. по Нова, а обещанията са за още по-горещ и експлозивен сезон.

Новината беше потвърдена от самия шеф Виктор Ангелов, който не скри, че има сериозни очаквания към Чикагото и останалите популярни участници.

"Това са успешни хора, всеки във своята сфера е стигнал върха. Сега влизат в напълно различна среда – нова за тях", коментира той преди старта на шоуто.

Шеф Ангелов подчерта, че форматът вече е сред най-успешните версии на предаването в света – с над 260 излъчени епизода досега и общо 299 след края на настоящия сезон. По думите му тази година звездите са повече от всякога, а шоуто ще заложи не само на кулинарни битки, но и на силни характери. Вече станаха ясни и първите две знаменитости от звездния отбор - нежната половинка от пиленцата от Монако - Нина, и рапъра, на когото провокациите не са му непознати - Тото.

За разлика от тях, Чикагото влиза с чист образ и от сега е любимец на публиката. Той дължи това на автентичността и борбеността си, но какви умения ще демонстрира и в кухнята на ада, тръпнем да видим скоро.