Куче - олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026

Едно куче реши да се включи в необичаен „олимпийски поход“ в сряда, когато се присъедини към отборния свободен спринт по ски бягане при жените на Игрите в Милано–Кортина.
A dog finishing the women’s cross country skiing relay😭😭😭 pic.twitter.com/byx5IgI1Vb https://t.co/uXfTdwQ2Gp— GOAT🇸🇪 (@GOATSwede) February 18, 2026
Кучето изтича на трасето в Тезеро, в Северна Италия, и с голямо старание – макар и без ски – побягна след състезателките гъркинята Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич.
🐶 A dog decided he would bid for an unlikely Olympic medal as he joined the women's cross country team free sprint in the Milan-Cortina Games.— AFP News Agency (@AFP) February 18, 2026
➡️ https://t.co/iZRfy5atsq pic.twitter.com/V1ZAFMtqQU
То дори пресече финалната линия, но мигът му на слава бързо приключи, след като бе спряно от организаторите и отведено извън пистата. Името на вълка е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.
These Olympic skiers were joined by a furry friend in the women's team cross country qualification 🐕 pic.twitter.com/WyyJiPCGMU— TNT Sports (@tntsports) February 18, 2026
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 добре
Коментиран от #11
18:33 18.02.2026
2 пожелание
18:35 18.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Опааа
18:54 18.02.2026
6 Сила
До коментар #4 от "укучен вълк ха ха ха":Словашки вълчак е породата
Коментиран от #10
18:59 18.02.2026
7 Чехословашки вълчак
19:08 18.02.2026
8 Като компенсация
19:36 18.02.2026
9 Боруна Лом
19:43 18.02.2026
10 Корекция
До коментар #6 от "Сила":Чехословашки вълчак
19:59 18.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.