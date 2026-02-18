Новини
Куче - олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026

18 Февруари, 2026 18:29 1 497 11

Кучето изтича на трасето в Тезеро, в Северна Италия, и с голямо старание – макар и без ски – побягна след състезателките гъркинята Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едно куче реши да се включи в необичаен „олимпийски поход“ в сряда, когато се присъедини към отборния свободен спринт по ски бягане при жените на Игрите в Милано–Кортина.

Кучето изтича на трасето в Тезеро, в Северна Италия, и с голямо старание – макар и без ски – побягна след състезателките гъркинята Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич.

То дори пресече финалната линия, но мигът му на слава бързо приключи, след като бе спряно от организаторите и отведено извън пистата. Името на вълка е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре

    8 8 Отговор
    ,че нямаме бг отбор в тази дисциплина. Кучето е дало по-добро време.

    Коментиран от #11

    18:33 18.02.2026

  • 2 пожелание

    16 0 Отговор
    Браво на вълчекучето . И на него да му закичат медал !!

    18:35 18.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опааа

    3 1 Отговор
    Златен медал за БГ-туристите когИ?

    18:54 18.02.2026

  • 6 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "укучен вълк ха ха ха":

    Словашки вълчак е породата

    Коментиран от #10

    18:59 18.02.2026

  • 7 Чехословашки вълчак

    8 0 Отговор
    Получена е в резултат на експеримент от кръстосване на немска овчарка с вълк.

    19:08 18.02.2026

  • 8 Като компенсация

    6 0 Отговор
    Като компенсация италианската скибегачка Алис Вераско обеща да се включи във финала на бягането за кучета. Не ви ли впечатлява отличната организация? Виждаш си кучето по телевизията, обаждаш се по телефона и те ти го прибират с голяма загриженост.

    19:36 18.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ТОВА Е ВЪЛК!

    19:43 18.02.2026

  • 10 Корекция

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Чехословашки вълчак

    19:59 18.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

