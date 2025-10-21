Новини
Димитър Кузманов с обрат над германец в Хамбург

21 Октомври, 2025 18:57 417 0

  • димитър кузманов -
  • тенис -
  • турнир-
  • твърда настилка -
  • чалънджър-
  • хамбург-
  • германия

Българинът победи Мика Петкович

Димитър Кузманов с обрат над германец в Хамбург - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

Кузманов стартира с победа срещу участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Мика Петкович с 2:6, 6:2, 6:4. Срещата продължи час и 55 минути.


Германският тийнейджър, номер 800 в световната ранглиста, започна силно и взе пет поредни гейма, с което поведе с 5:1 за успеха в първия сет. Със същата серия 32-годишният българин затвори втората част, за да изравни резултата. В третия сет Мико дръпна с 3:1, но бързо допусна да бъде застигнат. При 5:4 той взе аванс от 40:0 при подаване на съперника и реализира още първия си мачбол.


С успеха Кузманов заработи 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ото място. За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между №6 в схемата Федерико Чина (Италия) и квалификанта Милош Карол (Словакия).


Друг българин - Адриан Андреев, отпадна в първия кръг след поражение от белгийския квалификант Бувайсар Гадамаури с 3:6, 4:6, след като във втория сет пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат.

Андреев се завърна на корта в началото на месеца след половин година отсъствие заради лечение на контузия.


