Димитър Кузманов се препъна в италианец на турнира в Хамбург

24 Октомври, 2025 07:34 409 1

Българинът не можа да преодолее втория кръг

Димитър Кузманов се препъна в италианец на турнира в Хамбург - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

 

32-годишният българин загуби от поставения под №6 в схемата Федерико Чина (Италия) с 4:6, 1:6. Срещата продължи 61 минути.

18-годишният Чина, 227-и в световната ранглиста, пласира 11 аса и не допусна пробив по пътя си към победата в мача, с което успя да вземе частичен реванш от Кузманов за поражението си на финала на състезание от същия ранг в Херсонисос през март.

Италианският тийнейджър взе първия сет с единствен пробив за 3:2, а във втората част направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира.


Димитър Кузманов все пак заработи 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ото място.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    те там растат като гьби от супер марио

    07:43 24.10.2025

