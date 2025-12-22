Ботев Пловдив изправен пред сериозни финансови предизвикателства заради стари дългове към ФИФА

Ботев Пловдив се оказа в центъра на финансови сътресения, след като стана ясно, че дължи значителна сума на световната футболна централа ФИФА. Новото ръководство на "жълто-черните" официално оповести, че наследените задължения възлизат на внушителните 1 482 484,80 лева, което се равнява на 757 982,44 евро.

В изявление до медиите от Ботев Пловдив подчертаха, че работят усилено за намиране на решения и за изпълнение на всички изисквания, поставени от ФИФА.

Ситуацията поставя клуба под сериозен натиск, тъй като евентуално неизпълнение на финансовите задължения може да доведе до санкции, които биха се отразили негативно на спортните резултати и бъдещето на "канарчетата".

Ето какво написаха от клуба:

"Скъпи ботевисти,

Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от „Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното „Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.

Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме го направим.

Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.

Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година.

Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив –

с пълни трибуни на нашия красив стадион,

с единен дух

и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена.

Само Ботев!"