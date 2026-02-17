Новини
Джани Инфантино получи гражданство на трета страна, заради... жена си

17 Февруари, 2026 14:30 668 1

Инфантино, който е женен за ливанската гражданка Лина ал-Ашкар, премина през стандартната процедура за издаване на документи

Джани Инфантино получи гражданство на трета страна, заради... жена си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА - Джани Инфантино, вече е и ливански гражданин. В понеделник той получи своя ливански паспорт в Министерството на вътрешните работи в Бейрут, месеци след като държавният глава на Ливан му предостави гражданство.

Инфантино, който е женен за ливанската гражданка Лина ал-Ашкар, премина през стандартната процедура за издаване на документи. Той се срещна с президента Жозеф Аун в министерството, където подаде необходимите документи, направи си снимка и остави пръстови отпечатъци. Веднага след това му беше връчен новият син ливански паспорт.

„Много съм горд и щастлив да бъда тук, в Бейрут, в Министерството на вътрешните работи, за да получа най-накрая своя ливански паспорт“, заяви Инфантино във видео, разпространено от местните телевизионни канали. „Обичам Ливан“, каза той.

Придобиването на гражданство от Инфантино е прецедент, тъй като ливанското законодателство обикновено не позволява на жените да предават своето гражданство на чуждестранните си съпрузи и на децата си. Президентът Аун обаче е направил изключение специално за президента на ФИФА и членовете на неговото семейство.

С новия си паспорт Джани Инфантино вече притежава тройно гражданство. Освен ливански паспорт, той е гражданин и на Италия и Швейцария. ФИФА, чийто президент е той, е управляващият орган на световния футбол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоя

    2 0 Отговор
    Го има сниман с деца в тъмната мрежа изтекли записи

    14:48 17.02.2026

