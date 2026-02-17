Джани Инфантино получи гражданство на трета страна, заради... жена си

Президентът на ФИФА - Джани Инфантино, вече е и ливански гражданин. В понеделник той получи своя ливански паспорт в Министерството на вътрешните работи в Бейрут, месеци след като държавният глава на Ливан му предостави гражданство.

Инфантино, който е женен за ливанската гражданка Лина ал-Ашкар, премина през стандартната процедура за издаване на документи. Той се срещна с президента Жозеф Аун в министерството, където подаде необходимите документи, направи си снимка и остави пръстови отпечатъци. Веднага след това му беше връчен новият син ливански паспорт.

„Много съм горд и щастлив да бъда тук, в Бейрут, в Министерството на вътрешните работи, за да получа най-накрая своя ливански паспорт“, заяви Инфантино във видео, разпространено от местните телевизионни канали. „Обичам Ливан“, каза той.

Придобиването на гражданство от Инфантино е прецедент, тъй като ливанското законодателство обикновено не позволява на жените да предават своето гражданство на чуждестранните си съпрузи и на децата си. Президентът Аун обаче е направил изключение специално за президента на ФИФА и членовете на неговото семейство.

FIFA President Gianni Infantino visited Minister of Youth and Sports Dr. Nora Bayrakdarian, accompanied by his wife, as well as Hashem Haidar, President of the Lebanese Football Association, and Secretary-General Jihad Al-Shahhaf.



Dr. Bayrakdarian welcomed the distinguished… pic.twitter.com/kqhgMLLXfg — Nora Bayrakdarian (@NorBayrakdarian) February 16, 2026

С новия си паспорт Джани Инфантино вече притежава тройно гражданство. Освен ливански паспорт, той е гражданин и на Италия и Швейцария. ФИФА, чийто президент е той, е управляващият орган на световния футбол.