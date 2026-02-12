Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив определят последния полуфиналист в турнира Купа България

Последният мач от програмата на 1/4 финалите на Sesame Купа на България противопоставя двата големи пловдивски клуба - Локомотив и Ботев. Срещата ще се проведе на стадион "Локомотив" с начален час 18:00 и ще бъде ръководена от Георги Кабаков. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.
Локомотив Пловдив се класира сред най-добрите осем в турнира, след като преодоля последователно Дунав Русе (2:1 след продължения) и Монтана (4:0). Старши треньорът Душан Косич няма да може да разчита на сериозно количество футболисти за дербито. Контузени са Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Каталин Иту, който е с частично скъсване на заден бедрен мускул. Наказан за мача пък е Лукас Риян. Пред дебют е новото попълнение Жоел Цварц, който бе включен в групата за срещата. Локомотив няма успех над Ботев в последните шест двубоя.
Ботев Пловдив се класира за 1/4 финалите след победи над плевенския Спартак (4:0) и варненския Спартак (2:0). "Канарчетата" могат да се похвалят със серия от шест последователни мача без загуба от големия съперник, като записа и две поредни победи на "Лаута". Старши треньорът на "жълто-черните" Димитър Димитров пък е фигура, която е добре позната от феновете на Локомотив, тъй като той води "смърфовете" в периода 2001-2003. Ботев има да си връща на Локомотив за последния случай, когато двата тима играха в Sesame Купа на България. Това се случи през сезон 2018/19, когато "бяло-черните" надделяха с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски".
Последният мач между двата тима се игра в началото на ноември 2025 г. Срещата на стадион "Локомотив" бе прекъсната при резултат 1:1, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов бе уцелен с бутилка от привърженик на Локомотив. Впоследствие СТК присъди служебен успех с 4:0 за "канарчетата".
Работното време на касите на стадион "Локомотив" в деня на мача ще бъде от 10:00 часа до края на първото полувреме. Цените са следните:
Трибуна “Бесика” – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 5 евро
Южна трибуна – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро
Трибуна „Спортклуб“ – 15 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 8 евро.
Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.
ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА
01.11.2025 Локомотив - Ботев 0:4 /служебно/
01.12.2024 Локомотив - Ботев 0:1
28.07.2024 Ботев - Локомотив 2:2
03.11.2023 Ботев - Локомотив 0:0
16.07.2023 Локомотив - Ботев 1:1
19.03.2023 Ботев - Локомотив 1:1
03.09.2022 Локомотив - Ботев 1:0
05.03.2022 Ботев - Локомотив 2:1
25.09.2021 Локомотив - Ботев 1:1
28.11.2020 Локомотив - Ботев 6:0
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА