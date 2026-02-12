Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив определят последния полуфиналист в турнира Купа България

Последният мач от програмата на 1/4 финалите на Sesame Купа на България противопоставя двата големи пловдивски клуба - Локомотив и Ботев. Срещата ще се проведе на стадион "Локомотив" с начален час 18:00 и ще бъде ръководена от Георги Кабаков. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Локомотив Пловдив се класира сред най-добрите осем в турнира, след като преодоля последователно Дунав Русе (2:1 след продължения) и Монтана (4:0). Старши треньорът Душан Косич няма да може да разчита на сериозно количество футболисти за дербито. Контузени са Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Каталин Иту, който е с частично скъсване на заден бедрен мускул. Наказан за мача пък е Лукас Риян. Пред дебют е новото попълнение Жоел Цварц, който бе включен в групата за срещата. Локомотив няма успех над Ботев в последните шест двубоя.

Ботев Пловдив се класира за 1/4 финалите след победи над плевенския Спартак (4:0) и варненския Спартак (2:0). "Канарчетата" могат да се похвалят със серия от шест последователни мача без загуба от големия съперник, като записа и две поредни победи на "Лаута". Старши треньорът на "жълто-черните" Димитър Димитров пък е фигура, която е добре позната от феновете на Локомотив, тъй като той води "смърфовете" в периода 2001-2003. Ботев има да си връща на Локомотив за последния случай, когато двата тима играха в Sesame Купа на България. Това се случи през сезон 2018/19, когато "бяло-черните" надделяха с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски".

Последният мач между двата тима се игра в началото на ноември 2025 г. Срещата на стадион "Локомотив" бе прекъсната при резултат 1:1, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов бе уцелен с бутилка от привърженик на Локомотив. Впоследствие СТК присъди служебен успех с 4:0 за "канарчетата".

Работното време на касите на стадион "Локомотив" в деня на мача ще бъде от 10:00 часа до края на първото полувреме. Цените са следните:

Трибуна “Бесика” – 10 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 5 евро

Южна трибуна – 10 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро

Трибуна „Спортклуб“ – 15 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 8 евро.

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

01.11.2025 Локомотив - Ботев 0:4 /служебно/

01.12.2024 Локомотив - Ботев 0:1

28.07.2024 Ботев - Локомотив 2:2

03.11.2023 Ботев - Локомотив 0:0

16.07.2023 Локомотив - Ботев 1:1

19.03.2023 Ботев - Локомотив 1:1

03.09.2022 Локомотив - Ботев 1:0

05.03.2022 Ботев - Локомотив 2:1

25.09.2021 Локомотив - Ботев 1:1

28.11.2020 Локомотив - Ботев 6:0