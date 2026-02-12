Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив определят последния полуфиналист в турнира Купа България

Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив определят последния полуфиналист в турнира Купа България

12 Февруари, 2026 12:19 379 0

  • локомотив пловдив -
  • ботев пловдив -
  • турнир-
  • купа българия

Мачът е от 18:00 часа днес

Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив определят последния полуфиналист в турнира Купа България - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Последният мач от програмата на 1/4 финалите на Sesame Купа на България противопоставя двата големи пловдивски клуба - Локомотив и Ботев. Срещата ще се проведе на стадион "Локомотив" с начален час 18:00 и ще бъде ръководена от Георги Кабаков. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

 

Локомотив Пловдив се класира сред най-добрите осем в турнира, след като преодоля последователно Дунав Русе (2:1 след продължения) и Монтана (4:0). Старши треньорът Душан Косич няма да може да разчита на сериозно количество футболисти за дербито. Контузени са Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Каталин Иту, който е с частично скъсване на заден бедрен мускул. Наказан за мача пък е Лукас Риян. Пред дебют е новото попълнение Жоел Цварц, който бе включен в групата за срещата. Локомотив няма успех над Ботев в последните шест двубоя.

 

Ботев Пловдив се класира за 1/4 финалите след победи над плевенския Спартак (4:0) и варненския Спартак (2:0). "Канарчетата" могат да се похвалят със серия от шест последователни мача без загуба от големия съперник, като записа и две поредни победи на "Лаута". Старши треньорът на "жълто-черните" Димитър Димитров пък е фигура, която е добре позната от феновете на Локомотив, тъй като той води "смърфовете" в периода 2001-2003. Ботев има да си връща на Локомотив за последния случай, когато двата тима играха в Sesame Купа на България. Това се случи през сезон 2018/19, когато "бяло-черните" надделяха с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски".

 

Последният мач между двата тима се игра в началото на ноември 2025 г. Срещата на стадион "Локомотив" бе прекъсната при резултат 1:1, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов бе уцелен с бутилка от привърженик на Локомотив. Впоследствие СТК присъди служебен успех с 4:0 за "канарчетата".

 

Работното време на касите на стадион "Локомотив" в деня на мача ще бъде от 10:00 часа до края на първото полувреме. Цените са следните:

Трибуна “Бесика” – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 5 евро

Южна трибуна – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро

Трибуна „Спортклуб“ – 15 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 8 евро.

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

01.11.2025 Локомотив - Ботев 0:4 /служебно/

01.12.2024 Локомотив - Ботев 0:1

28.07.2024 Ботев - Локомотив 2:2

03.11.2023 Ботев - Локомотив 0:0

16.07.2023 Локомотив - Ботев 1:1

19.03.2023 Ботев - Локомотив 1:1

03.09.2022 Локомотив - Ботев 1:0

05.03.2022 Ботев - Локомотив 2:1

25.09.2021 Локомотив - Ботев 1:1

28.11.2020 Локомотив - Ботев 6:0

 


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове