ФИФА вдигна трансферната забрана на Атлетик Билбао

Атлетик Билбао получи отлични новини, след като ФИФА официално отмени наложената трансферна забрана на клуба. Преди дни световната футболна централа санкционира баския тим заради „различни нарушения“ на ръководно ниво и му забрани да регистрира нови играчи до януари 2028 година.
Решението предизвика сериозен отзвук в испанските медии и постави клуба в изключително трудна ситуация. Сега обаче санкцията е отменена. Според информация на “El Chiringuito”, ФИФА е потвърдила, че Атлетик е изпълнил изискванията за премахване от т.нар. „черен списък“, като в рамките на пет дни клубът официално ще бъде изваден от него.
Така „лъвовете“ отново ще могат да осъществяват входящи трансфери без ограничения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА