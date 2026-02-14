Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА вдигна трансферната забрана на Атлетик Билбао

ФИФА вдигна трансферната забрана на Атлетик Билбао

14 Февруари, 2026 15:29 459 0

  • атлетик билбао-
  • фифа-
  • забрана-
  • трансфер

Баските отново ще могат да картотекират нови попълнения

ФИФА вдигна трансферната забрана на Атлетик Билбао - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атлетик Билбао получи отлични новини, след като ФИФА официално отмени наложената трансферна забрана на клуба. Преди дни световната футболна централа санкционира баския тим заради „различни нарушения“ на ръководно ниво и му забрани да регистрира нови играчи до януари 2028 година.

Решението предизвика сериозен отзвук в испанските медии и постави клуба в изключително трудна ситуация. Сега обаче санкцията е отменена. Според информация на “El Chiringuito”, ФИФА е потвърдила, че Атлетик е изпълнил изискванията за премахване от т.нар. „черен списък“, като в рамките на пет дни клубът официално ще бъде изваден от него.

Така „лъвовете“ отново ще могат да осъществяват входящи трансфери без ограничения.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове