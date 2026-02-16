Димитър Димитров - Херо и Ботев Пловдив се разделиха

Внезапна промяна разтърси футболния клуб Ботев Пловдив – старши треньорът Димитър Димитров - Херо, се разделя с отбора. Решението идва непосредствено след категоричната загуба с 0:3 от Левски на стадион „Георги Аспарухов“, съобщава „Тема Спорт“.

Самият Димитров е потвърдил пред БЛИЦ, че утре ще бъдат финализирани всички формалности по прекратяването на договора му с „жълто-черните“. Треньорът обаче отказа да разкрие подробности около причините за раздялата, оставяйки феновете в неведение.

Херо пое кормилото на Ботев Пловдив през ноември, но престоят му се оказа белязан от разочароващи резултати. В рамките на седем официални срещи под негово ръководство, пловдивчани записаха само една победа, две равенства и цели четири поражения.

Новата 2026 година също не донесе промяна в негативната тенденция – отборът стартира с три мача, в които успя да вземе само една точка, а в останалите два двубоя инкасира загуби, включително болезнено поражение от градския съперник Локомотив Пловдив за Купата на България. Още по-тревожно е, че в тези срещи „канарчетата“ не успяха да отбележат нито един гол.