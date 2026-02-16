Димитър Димитров - Херо и Ботев Пловдив се разделиха

Внезапна промяна разтърси футболния клуб Ботев Пловдив – старши треньорът Димитър Димитров - Херо, се разделя с отбора. Решението идва непосредствено след категоричната загуба с 0:3 от Левски на стадион „Георги Аспарухов“, съобщава „Тема Спорт“.
Самият Димитров е потвърдил пред БЛИЦ, че утре ще бъдат финализирани всички формалности по прекратяването на договора му с „жълто-черните“. Треньорът обаче отказа да разкрие подробности около причините за раздялата, оставяйки феновете в неведение.
Херо пое кормилото на Ботев Пловдив през ноември, но престоят му се оказа белязан от разочароващи резултати. В рамките на седем официални срещи под негово ръководство, пловдивчани записаха само една победа, две равенства и цели четири поражения.
Новата 2026 година също не донесе промяна в негативната тенденция – отборът стартира с три мача, в които успя да вземе само една точка, а в останалите два двубоя инкасира загуби, включително болезнено поражение от градския съперник Локомотив Пловдив за Купата на България. Още по-тревожно е, че в тези срещи „канарчетата“ не успяха да отбележат нито един гол.
1 Чоме
Коментиран от #3
17:25 16.02.2026
2 корнер
Остарял е и той и начина му на мислене и вижданията му за футбола.На Герена видяхме един беззъб и посредствен отбор и на него ,като на В В., съдията винаги му е виновен! Има една притча. За сламката и гредата.
Щом на тази възраст не я е научил,...
17:26 16.02.2026
3 Чакай сега
До коментар #1 от "Чоме":Дори в настоящето си състояние Ботев и финансово, и организационно, и като материална база, и като публика е над средното ниво в А група. Игрово обаче как беше при Херо? Като резултати как беше? Разбирам, че съдиите са му виновни още преди да започне мача, ама те едва ли му спъват играчите, които не могат да си дадат три часа, нито пък му избират тактика с два паркирани автобуса. С треньорството е приключил, очевидно е, сега - ако някой му има доверие за футболни неща - има и други длъжности, може да е полезен с нещо различно.
17:48 16.02.2026
4 Жълт папур
18:00 16.02.2026
