Мартин Петров: ЦСКА се нуждаеше от такова нещо

29 Декември, 2025 17:29 727 4

  • мартин петров -
  • клубен магазин-
  • цска -
  • софия.-
  • фенове

Легендата посети новооткрития клубен магазин на "червените"

Мартин Петров: ЦСКА се нуждаеше от такова нещо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мартин Петров посети новооткрития клубен магазин на ЦСКА в центъра на София. Легендарното крило не скри радостта си от модерната визия и амбициозните планове на любимия си клуб, като отправи силно послание към всички фенове на "армейците".

„Поздравявам футболния клуб за откриването на магазина, нуждаеше се от такова нещо, ЦСКА е бранд, плановете на клуба да развиват този бранд е правилната крачка. Черешката на тортата е отборът да има резултати“, сподели Петров, видимо развълнуван от новото начинание.

Бившият национал не пропусна да изрази надеждите си за още по-успешна година, като пожела на „червените“ много победи и сбъднати мечти.

„Пожелавам успехи на клуба в новата година, да се надяваме следващата година да видим стадиона, който всички чакаме, и да създадем онази уникална атмосфера от финала за Купата“, допълни Петров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мълва

    2 3 Отговор
    Банкерка му откраднала 4 милиона, що стана после?

    Коментиран от #3

    17:40 29.12.2025

  • 2 ЧервенСеляк

    2 4 Отговор
    хаха, бранда отдавна не съществува, фондацията да си направи нов !!!

    17:56 29.12.2025

  • 3 РЕалисто

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "мълва":

    в затвора е, тоя балък взе че я осъди !!!

    Коментиран от #4

    17:57 29.12.2025

  • 4 Ми Орлин Иванов кога

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕалисто":

    А т. н. генерал Орлин Иванов кога ще последва банкерката? Това бивше ВКР беше изгонено от армията се приюти при Хампарцумян като се дуеше че отговаря за корпоративната сигурност на банката и нейните клиенти. И пак се ос... а.

    18:32 29.12.2025

