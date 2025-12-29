Мартин Петров: ЦСКА се нуждаеше от такова нещо

Мартин Петров посети новооткрития клубен магазин на ЦСКА в центъра на София. Легендарното крило не скри радостта си от модерната визия и амбициозните планове на любимия си клуб, като отправи силно послание към всички фенове на "армейците".
„Поздравявам футболния клуб за откриването на магазина, нуждаеше се от такова нещо, ЦСКА е бранд, плановете на клуба да развиват този бранд е правилната крачка. Черешката на тортата е отборът да има резултати“, сподели Петров, видимо развълнуван от новото начинание.
Бившият национал не пропусна да изрази надеждите си за още по-успешна година, като пожела на „червените“ много победи и сбъднати мечти.
„Пожелавам успехи на клуба в новата година, да се надяваме следващата година да видим стадиона, който всички чакаме, и да създадем онази уникална атмосфера от финала за Купата“, допълни Петров.
1 мълва
Коментиран от #3
17:40 29.12.2025
2 ЧервенСеляк
17:56 29.12.2025
3 РЕалисто
До коментар #1 от "мълва":в затвора е, тоя балък взе че я осъди !!!
Коментиран от #4
17:57 29.12.2025
4 Ми Орлин Иванов кога
До коментар #3 от "РЕалисто":А т. н. генерал Орлин Иванов кога ще последва банкерката? Това бивше ВКР беше изгонено от армията се приюти при Хампарцумян като се дуеше че отговаря за корпоративната сигурност на банката и нейните клиенти. И пак се ос... а.
18:32 29.12.2025