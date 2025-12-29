Мартин Петров: ЦСКА се нуждаеше от такова нещо

Мартин Петров посети новооткрития клубен магазин на ЦСКА в центъра на София. Легендарното крило не скри радостта си от модерната визия и амбициозните планове на любимия си клуб, като отправи силно послание към всички фенове на "армейците".

„Поздравявам футболния клуб за откриването на магазина, нуждаеше се от такова нещо, ЦСКА е бранд, плановете на клуба да развиват този бранд е правилната крачка. Черешката на тортата е отборът да има резултати“, сподели Петров, видимо развълнуван от новото начинание.

Бившият национал не пропусна да изрази надеждите си за още по-успешна година, като пожела на „червените“ много победи и сбъднати мечти.

„Пожелавам успехи на клуба в новата година, да се надяваме следващата година да видим стадиона, който всички чакаме, и да създадем онази уникална атмосфера от финала за Купата“, допълни Петров.