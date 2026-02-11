Новини
Двугодишна санкция за бореца на ЦСКА Иво Илиев след бурния инцидент на Държавното първенство

11 Февруари, 2026 16:39

Случаят предизвика широк обществен отзвук

Двугодишна санкция за бореца на ЦСКА Иво Илиев след бурния инцидент на Държавното първенство - 1
Кадър: бТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борецът Иво Илиев, един от водещите състезатели на ЦСКА в класическия стил до 72 килограма, получи тежко наказание и няма да може да се състезава през следващите две години. Решението бе оповестено след разразилия се скандал по време на Държавното първенство по борба, проведено на 21 януари, информират от bTV.

Всичко започна, когато Илиев изрази бурно недоволството си от съдийско решение, като в пристъп на гняв изрита масата на арбитрите. Секунди по-късно напрежението ескалира – съдията Елина Васева отвърна с удар в лицето на състезателя, а в последвалата суматоха се намеси и майката на Илиев, която дръпна Васева за косата.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави под въпрос спортната етика и дисциплина на състезанията.

Докато санкцията за Илиев вече е факт, съдбата на Елина Васева тепърва ще се решава от Световната федерация по борба, която предстои да се произнесе по случая.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много

    3 6 Отговор
    малко

    16:49 11.02.2026

  • 2 още от ранна детска възраст

    5 0 Отговор
    Всички сме научили, че съдиите са с обратни сексуални наклонности!

    16:51 11.02.2026

  • 3 Какви са тези двойни стандарти ?!!

    12 4 Отговор
    Наказание за изритана маса, от което е пострадал само кракът на ритащия и предстоящи размисли за нанесен удар в лицето. Малко и беше скубането на съдийката...

    Коментиран от #4

    16:52 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атлантик

    3 0 Отговор
    Ако момчето е талантливи , да се маха от тази кочина.
    Колкото по-млад , толкова по-добре.

    17:29 11.02.2026

  • 6 Оооооо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "иван нереза":

    Супер ще е. Спорна е.

    17:29 11.02.2026

  • 7 Жорко

    1 0 Отговор
    Каквото и да е направил,първо няма право никой на никого да посяга, интересно ми какво наказание отнася съдийката.

    18:41 11.02.2026

  • 8 Ха ха

    0 0 Отговор
    Станка левскарката мрази всички цесекари и си отмъщава. Бореца ако беше от Левски нямаше да го накажат.

    18:41 11.02.2026

