Двугодишна санкция за бореца на ЦСКА Иво Илиев след бурния инцидент на Държавното първенство

Борецът Иво Илиев, един от водещите състезатели на ЦСКА в класическия стил до 72 килограма, получи тежко наказание и няма да може да се състезава през следващите две години. Решението бе оповестено след разразилия се скандал по време на Държавното първенство по борба, проведено на 21 януари, информират от bTV.

Всичко започна, когато Илиев изрази бурно недоволството си от съдийско решение, като в пристъп на гняв изрита масата на арбитрите. Секунди по-късно напрежението ескалира – съдията Елина Васева отвърна с удар в лицето на състезателя, а в последвалата суматоха се намеси и майката на Илиев, която дръпна Васева за косата.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави под въпрос спортната етика и дисциплина на състезанията.

Докато санкцията за Илиев вече е факт, съдбата на Елина Васева тепърва ще се решава от Световната федерация по борба, която предстои да се произнесе по случая.