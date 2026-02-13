Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хърватия приема Англия в Лига на нациите пред празни трибуни

13 Февруари, 2026 21:28 436 0

Хърватските привърженици ще бъдат сериозно засегнати от наказанията, наложени от УЕФА заради безредици по време на четвъртфинала срещу Франция през миналата година

След вчерашния жребий за петото издание на Лигата на нациите, УЕФА публикува пълния график и началните часове на мачовете от груповата фаза през 2026 година.

Националният отбор на Хърватия попадна в изключително тежка група в компанията на Испания, Англия и Чехия. Освен силната конкуренция, „ватрените“ ще трябва да се справят и със сериозни дисциплинарни наказания.

Хърватските привърженици ще бъдат сериозно засегнати от наказанията, наложени от УЕФА заради безредици по време на четвъртфинала срещу Франция през миналата година.

Дербито срещу Англия на 3 октомври ще се играе пред празни трибуни, тъй като това ще бъде първият официален домакински мач за „ватрените“ през 2026.

На хърватските фенове няма да бъде позволено да присъстват на първия мач в Чехия като част от същите дисциплинарни мерки.

Борбата в групата ще бъде за първите две места, които осигуряват класиране за четвъртфиналите на турнира. Хърватия ще приключи участието си в групата на 15 ноември с домакинство срещу Чехия, когато се очаква публиката вече да се завърне на стадиона.


